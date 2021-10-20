Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Рольф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 64
Рольф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыбаков Александр 24 4
|Сотин Денис 103 4
|Якушенкова Ирина 4 4
|Белоусов Максим 59 4
|Садовенко Илья 60 4
|Семенихин Игорь 37 4
|Абакумов Евгений 103 4
|Дьяченко Валерий 66 4
|Балякин Андрей 13 4
|Прохорова Алла 45 4
|Гришина Дарья 15 4
|Чикунов Андрей 16 4
|Гимранов Ринат 56 3
|Онищенко Владислав 41 3
|Сергиенко Дмитрий 12 3
|Сорокоумов Александр 19 3
|Фомичев Олег 107 3
|Трапезин Владимир 11 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Картышев Алексей 6 3
|Сахаров Александр 30 3
|Иванов Алексей 76 3
|Урьяс Вадим 76 3
|Евраев Михаил 222 3
|Аксаков Анатолий 98 3
|Демидов Сергей 50 3
|Трофимова Людмила 31 3
|Мольский Александр 11 3
|Шадаев Максут 384 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Козырев Алексей 270 3
|Щербинин Сергей 13 3
|Богданов Кирилл 91 3
|Глазков Александр 57 3
|Волков Никита 50 3
|Шипов Савва 70 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Бойко Елена 151 3
|Горбунов Сергей 12 3
|Попов Андрей 72 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769812, в очереди разбора - 673495.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769812, в очереди разбора - 673495.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru