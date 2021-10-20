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Рольф


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.05.2021 Atos разработала план по реализации стратегии ИТ-развития холдинга «Рольф» 5
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 4
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
24.06.2019 На российские компании напал могучий шифровальщик 1
24.06.2019 Group-IB рассказала о росте активности вируса-шифровальщика Troldesh 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
24.03.2015 ВТБ сменил партнера в болгарском телеком-гиганте 1
11.11.2013 «Рольф» сокращает собственную техподдержку и передает ее в HP 4
02.04.2013 В рамках конференции «Корпоративное казначейство» состоятся два мастер-класса 1
19.03.2013 В Москве пройдет Вторая конференция «Корпоративное казначейство» 2
06.03.2013 4 апреля в Москве начнет работу конференция по управлению финансами в группах компаний 1
14.02.2013 В Москве пройдет брифинг глав компаний топ-200 потребрынка России 1
18.12.2012 «Среднерусский банк Сбербанка» выпустил 2,5 млн зарплатных карт 1
27.11.2012 «Рольф» управляет ИТ-услугами с помощью OmniTracker 3
21.11.2012 Rolf SCS переходит на новую систему учета данных по МСФО 1
20.06.2012 «Рольф» перевел свою ИТ-инфраструктуру в гибридное «облако» HP 3
20.04.2012 У больших интеграторов большие проблемы 1
19.04.2012 Конференция CNews: «Виртуализация 2012: на пути к облакам» 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
25.11.2011 CNews FORUM 2011: банки, розницу, безопасность - в "облака" 3
07.09.2011 Илья Савичев: В России сегодня новый ITSM 1
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
24.06.2011 «Рольф» управляет ИТ-активами с помощью OmniTracker 1
26.04.2011 Optima поставит расходные материалы к периферийной технике для «Рольфа» 1
06.04.2011 HP переводит ИТ-инфраструктуру «Рольфа» в «облако» 2
10.11.2010 «Рольф» построил Единый центр расчета зарплаты на базе SAP ERP HCM 1
05.02.2010 «Рольф» доверил BrightConsult поддержку CRM-системы 5
26.09.2008 Круглый стол: «Глобальный ИТ-контроль» 1
05.06.2008 Онлайн-реклама: AdWatch купили британцы 1
26.05.2008 «Рольф» построил систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft OCS 2007 3
18.02.2008 «Рольф» внедрил бюджетирование на базе Cognos Planning 2
15.02.2008 Автомобильный дилер Красноярска автоматизирован на базе ПП «Альфа-Авто» 1
18.01.2008 «Ведомости» заспамили 10 тыс. подписчиков 1
19.01.2007 «Рольф» управляет розничными продажами с Infor:Auto 1

Публикаций - 39, упоминаний - 64

Рольф упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
SAP SE 3220 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Ситилинк - Citilink 190 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Центр2М - Center2М 47 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Rimini Street 38 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилабс 25 2
Cinimex - Синимекс 160 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Schneider Electric 409 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Optima Services 18 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Белый Ветер Цифровой 117 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
Navicon - Навикон 198 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Samsung Electronics 5730 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
Ланит Омни 17 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Yota - Скартел 623 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Ланит ГК 1160 1
Yandex - Яндекс 4103 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Мелстон ГК 11 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
X5 Group 600 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
X5 Group - Пятерочка 560 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Уралсиб Банк 390 4
Газпром нефть 382 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1579 3
ТРИЭР 5 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 3
Аэрофлот 493 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
OKS Group 31 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Полярные авиалинии 3 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
Траско - Trasko 27 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Президент Российской Федерации 1442 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
Big Data - Большие данные 1136 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 62 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Group-IB TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial 18 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Хомнет МСФО 32 1
Рыбаков Александр 24 4
Сотин Денис 103 4
Якушенкова Ирина 4 4
Белоусов Максим 59 4
Садовенко Илья 60 4
Семенихин Игорь 37 4
Абакумов Евгений 103 4
Дьяченко Валерий 66 4
Балякин Андрей 13 4
Прохорова Алла 45 4
Гришина Дарья 15 4
Чикунов Андрей 16 4
Гимранов Ринат 56 3
Онищенко Владислав 41 3
Сергиенко Дмитрий 12 3
Сорокоумов Александр 19 3
Фомичев Олег 107 3
Трапезин Владимир 11 3
Аршавский Анджей 27 3
Картышев Алексей 6 3
Сахаров Александр 30 3
Иванов Алексей 76 3
Урьяс Вадим 76 3
Евраев Михаил 222 3
Аксаков Анатолий 98 3
Демидов Сергей 50 3
Трофимова Людмила 31 3
Мольский Александр 11 3
Шадаев Максут 384 3
Чаркин Евгений 182 3
Козырев Алексей 270 3
Щербинин Сергей 13 3
Богданов Кирилл 91 3
Глазков Александр 57 3
Волков Никита 50 3
Шипов Савва 70 3
Пегасов Сергей 52 3
Бойко Елена 151 3
Горбунов Сергей 12 3
Попов Андрей 72 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Восточная Европа 1691 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Таиланд - Королевство 363 2
Украина 3398 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Казахстан - Республика 2650 2
Канада 1311 2
Индия - Республика 2181 2
Япония 2811 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Европа 3788 1
Европа Западная 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 4
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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