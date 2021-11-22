Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит
Онланта
Публикаций - 78, упоминаний - 151
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
|Руссофт - Russoft 344 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
|Таран Сергей 39 35
|Коновалов Олег 11 10
|Медведев Дмитрий 1590 4
|Дергилёв Никита 42 3
|Овчаренко Юрий 29 3
|Елагин Вячеслав 14 3
|Чехонин Антон 61 3
|Головко Олег 7 3
|Никулин Игорь 24 3
|Бобровников Борис 98 3
|Сытин Дмитрий 51 2
|Семенов Александр 87 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Андреев Максим 35 2
|Ахмеров Тимур 82 2
|Аникин Леонид 51 2
|Прохоров Александр 92 2
|Генс Филипп 31 2
|Альперович Михаил 13 2
|Огородников Дмитрий 27 2
|Кириченко Игорь 44 2
|Астахов Константин 23 2
|Межов Игорь 16 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Мустафаев Мурад 2 2
|Новиков Юрий 6 2
|Марголин Михаил 15 2
|Попов Сергей 81 2
|Заединов Руслан 45 2
|Семенова Ирина 43 2
|Синяченко Андрей 10 2
|Березин Максим 64 2
|Прохорова Алла 48 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Русанов Сергей 46 1
|Макаров Валентин 166 1
|Ляпин Михаил 5 1
|Бегтин Иван 49 1
|Захаренко Максим 53 1
|Свердлов Денис 170 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
|Ведомости 274 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
|ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru