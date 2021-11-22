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Ланит
Онланта

Ланит - Онланта


22.11.2021 «Онланта» модернизировала ИТ-инфраструктуру группы «Восток-сервис»
11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать
18.11.2020 Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud
26.12.2018 Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost .
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум»
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий
27.06.2016 «Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации»
20.06.2016 «Онланта» управляет средой печати территориальных органов Росимущества
30.10.2015 «Онланта» предоставляет ИТ-инфраструктуру и систему защиты финансовых транзакций и персональных данных клиентов «СиБиСи»
20.10.2015 «Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке»
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru
29.10.2014 «Онланта» обеспечивает обслуживание оборудования и сопровождение ПО в территориальных управлениях Росимущества
16.09.2014 «Онланта» обеспечивает ИТ-поддержку сотрудников банка «Российский Кредит»
10.09.2014 Федеральное казначейство доверило «Онланте» обслуживание ПАК системы мониторинга исполнения бюджетов
25.08.2014 «Онланта» поддерживает системы «Российского союза автостраховщиков»
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru
31.03.2014 «Онланта» обеспечивает поддержку госсистемы «Единый центр хранения и обработки данных»
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru
06.06.2013 «Онланта» обеспечивает защиту ПДн для негосударственных учреждений здравоохранения Забайкальской железной дороги
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group
23.01.2009 «Онланта» будет предоставлять в аренду продукты Dr.Web
09.12.2008 ИТ-аутсорсинг: «Ланит» породил мечтательную «дочку»

Публикаций - 78, упоминаний - 151

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1511 51
Крок 1558 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7805 13
iTeco - Ай-Теко 857 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 8
Сервионика - Servionica 165 7
Softline - Софтлайн 1764 7
5029 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 6
Google LLC 9436 6
Ланит Интеграция 104 6
SAP SE 4377 5
Maykor - Мэйкор 265 5
Yandex - Яндекс 4574 5
Ланит - Норбит - Norbit 266 5
VK - Mail.ru Group 2811 5
Selectel - Селектел 145 5
IBM 8683 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1329 4
Корус Консалтинг ГК 946 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8532 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 84 4
Microsoft Corporation 21006 4
Инфосистемы Джет 840 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 3
ОТР 169 3
АйТи 1066 3
Inventive Retail Group 63 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 76 3
Восход ФГБУ НИИ 422 3
Amazon Inc - Amazon.com 2526 3
VMware 1980 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 645 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 2
Naumen - Наумен 439 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 218 2
Huawei 2996 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3757 2
Почта России ПАО 1779 5
РЖД - Российские железные дороги 1327 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 3
Lego 189 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Nike 152 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 2
Роснефть НК 419 2
Русагро Группа Компаний 172 2
Альфа-Банк 1331 2
Открытие ФК 567 2
Утконос 111 2
Мосэнерго ПАО 102 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Техносила - СервисТрейд 225 1
Траско - Trasko 29 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 17 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 300 1
Восток-Сервис ГК 12 1
Qlean 7 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Decathlon - Декатлон 26 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Sony Pictures Entertainment 133 1
Интеркоммерц 34 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 14 1
Buran Venture Capital 8 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 7 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 1
Транснефть 206 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1909 1
Газпром ПАО 751 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
РусГидро ПАО 158 1
X5 Group 650 1
Газпром нефть 399 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 9
Федеральное казначейство России 867 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2760 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2041 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1246 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1140 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1971 2
Правительство РФ 2656 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2000 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2025 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 96 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1989 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 927 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1852 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2352 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 2
Руссофт - Russoft 344 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12334 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1096 20
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1891 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2518 10
ИТ-аутсорсинг 844 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4050 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 667 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 5
Big Data - Большие данные 1246 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1249 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 543 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 483 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2225 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 3
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 29 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1210 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3172 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 504 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1789 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 60 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 921 2
DevOps - Development и Operations 345 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 300 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 461 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 53 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 30 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 36 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 5
Linux OS 7200 4
Google Android 11666 4
Apple iOS 6242 4
Xelent MultiCloud 8 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 974 2
Microsoft Office 3012 2
VMware vSphere 305 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 80 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 25 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 145 2
Microsoft Windows 10 10121 2
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 2
Microsoft Azure 1217 2
AWS - Amazon Web Services 604 2
Google Cloud Platform - GCP 211 2
Stack Group - M1Cloud 83 2
Microsoft Office 365 797 2
SAP CRM for Retail 3 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Google App Engine 33 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
IBM Bluemix 38 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 1
IBM Tivoli 275 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
AWS Elastic Beanstalk 1 1
Microsoft Exchange Server 318 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 40 1
VMware AirWatch 42 1
Huawei 3data Cloud 7 1
1С:Бухгалтерия 476 1
SafeData ЦОД 3 1
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 1
Таран Сергей 39 35
Коновалов Олег 11 10
Медведев Дмитрий 1590 4
Дергилёв Никита 42 3
Овчаренко Юрий 29 3
Елагин Вячеслав 14 3
Чехонин Антон 61 3
Головко Олег 7 3
Никулин Игорь 24 3
Бобровников Борис 98 3
Сытин Дмитрий 51 2
Семенов Александр 87 2
Гуральников Сергей 162 2
Андреев Максим 35 2
Ахмеров Тимур 82 2
Аникин Леонид 51 2
Прохоров Александр 92 2
Генс Филипп 31 2
Альперович Михаил 13 2
Огородников Дмитрий 27 2
Кириченко Игорь 44 2
Астахов Константин 23 2
Межов Игорь 16 2
Севастьянов Алексей 25 2
Мустафаев Мурад 2 2
Новиков Юрий 6 2
Марголин Михаил 15 2
Попов Сергей 81 2
Заединов Руслан 45 2
Семенова Ирина 43 2
Синяченко Андрей 10 2
Березин Максим 64 2
Прохорова Алла 48 1
Абакумов Евгений 109 1
Русанов Сергей 46 1
Макаров Валентин 166 1
Ляпин Михаил 5 1
Бегтин Иван 49 1
Захаренко Максим 53 1
Свердлов Денис 170 1
Россия - Российская федерация - РФ 82427 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26678 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34001 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3782 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10883 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Европа 7260 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 2
Европа Западная 1275 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 2
Украина 5528 2
Казахстан - Республика 4135 2
Беларусь - Белоруссия 3205 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
Германия - Федеративная Республика 7785 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 973 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 988 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 1
Австрия - Австрийская Республика 976 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Америка 1188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
Закавказье 116 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 49 1
Австралия - Австралийский Союз 2654 1
Южная Корея - Республика 3254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11571 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 1
Япония 7898 1
Новая Зеландия 584 1
Сингапур - Республика 1519 1
Грузия 1032 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3659 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5058 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4105 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2750 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1089 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 6
Аутсорсинг 133 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1221 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 122 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Информационное общество - Государственная программа 304 1
Человеческий фактор 172 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 374 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 947 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 231 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1473 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 402 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 3
Ведомости 274 1
IDC - International Data Corporation 4524 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2659 7
Gartner 3189 7
CNews IaaS рейтинг 12 3
Forrester Research 784 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
Markets&Markets Research 90 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
451 Research Group 45 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 44 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
Zecurion Analytics 25 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 1
CNews AWARDS - награда 334 1
TAdviser SummIT 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170266, в очереди разбора - 1033440.
Создано именных указателей - 60006.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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