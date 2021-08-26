Индексная книга CNews*
Конденсатор Capacitor устройство для накопления заряда и энергии электрического поля
Публикаций - 215, упоминаний - 255
Конденсатор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Александр 21 3
|Козлов Игорь 44 2
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
|Prather Dennis - Пратер Дэннис 2 2
|Chandrakasan Anantha - Чандракасан Ананта 2 1
|Гук Михаил 1 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Зверев Андрей 57 1
|Монастырев Евгений 3 1
|Брыкин Арсений 47 1
|Глушатова Марина 1 1
|Коковин Леонид 5 1
|Максимов Сергей 5 1
|Иванов Кирилл 17 1
|Газаров Артур 77 1
|Цыцин Сергей 1 1
|Тиманов Александр 5 1
|Гутман Виктор 17 1
|Добровольский Павел 2 1
|Богомолов Андрей 21 1
|Демин Александр 4 1
|Ефименко Евгений 9 1
|Дмитриев Владимир 33 1
|Бобровников Борис 103 1
|Никифоров Николай 1172 1
|Скворцова Вероника 67 1
|Шувалов Игорь 73 1
|Опанасенко Всеволод 127 1
|Медведев Дмитрий 1634 1
|Путин Владимир 2767 1
|Гасымова Сабина 1 1
|Тихомирова Наталья 2 1
|Верник Петр 1 1
|Казанцева Ольга 1 1
|Жирнов Алексей 1 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 5
|Phys.org 973 4
|New Scientist 1447 3
|NYT - The New York Times 1003 2
|AP - Associated Press 1994 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 310 1
|Bloomberg 1123 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5784 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
|DigiTimes - Издание 1296 1
|91Mobiles 1717 1
|MIT Technology Review 64 1
|Applied Physics Letters 32 1
|EurekAlert 270 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.