Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 115513
ИКТ 9383
Организации 7355
Ведомства 1379
Ассоциации 743
Технологии 3087
Системы 19680
Персоны 45547
География 1816
Статьи 1326
Пресса 949
ИАА 600
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1833
Мероприятия 819

Конденсатор Capacitor устройство для накопления заряда и энергии электрического поля

Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля


26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики
06.08.2021 Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома»
16.09.2016 «Росэлектроника» запустит производство танталовых конденсаторов в Новосибирске
20.10.2015 Выстоявший с советских времен производитель конденсаторов получил 280 млн на новый проект

Публикаций - 215, упоминаний - 255

Конденсатор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 957 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2833 17
Intel Corporation 11711 6
Samsung Electronics 9787 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1033 4
Toshiba Corporation 2896 4
Gigabyte Technology 352 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 3
Apple Inc 11294 3
Ростех - Автоматика Концерн 1510 3
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 3
AMD - Advanced Micro Devices 3890 3
Microsoft Corporation 23638 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 270 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5611 2
TDK 110 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 2
Eaton 67 2
Platformix - СИЛА 1 2
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 3 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 236 2
TI - Texas Instruments Incorporated 815 2
Toshiba Electronics Europe - TEE 135 2
Элеконд 3 2
Kyocera 234 2
Nvidia Corp 3231 2
Philips 2054 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 43 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1960 1
Infineon Technologies 392 1
NeXus 323 1
Olympus 467 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 63 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 121 1
Прогноз 1671 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 215 1
Инпро Технолоджис 10 1
Fujitsu 2045 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 27
Россети Ленэнерго 2369 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6260 3
Lockheed Martin 751 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 1
101Hotels.com 713 1
Деталь УПКБ - Уральское проектно-конструкторское бюро 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 2 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
Электроприбор ОАО - Казанский завод 1 1
КЭнК - Кузбасская энергосетевая компания 2 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 929 1
Меркури - Mercury 232 1
Boeing 988 1
РЖД - Российские железные дороги 1650 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 330 1
Композит 84 1
Виктория - Сеть супермаркетов 178 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5947 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 114 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 36 1
Ак Барс Банк 250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18279 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1758 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1581 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 505 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 27 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2452 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 550 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39886 20
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8756 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12474 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3576 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19366 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2631 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6586 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54288 8
Аналоговые технологии 2670 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17535 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79890 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10351 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3034 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9076 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15180 6
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 796 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 844 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21642 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22264 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12844 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15180 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5715 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6676 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2007 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3267 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10199 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9169 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8523 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6462 4
Тераомметр - Мегоомметр - Измерители сопротивления изоляции 4 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9898 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2547 4
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1285 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17697 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 960 4
Стандартизация - Standardization 1977 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22494 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7892 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3529 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 6
Microsoft Windows 2000 12753 4
Apple iPhone 6 6233 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 747 2
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 194 2
Microsoft Windows 14572 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2940 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1590 2
Nvidia SLI 161 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4820 2
Google Android 12724 2
Realtek ALC - серия звуковых карт 15 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 217 1
AMD - ATI CrossFireX 36 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 1
Linux Standard Base - LSB 26 1
Asus ROG Zephyrus - Ноутбук 43 1
Gotview PCI DVD Deluxe - ТВ-тюнер 4 1
Nvidia GeForce GS 9 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 249 1
Opera Browser - Браузер 975 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 337 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1086 1
Dropbox Paper 81 1
Dolby Pro Logic 95 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1490 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 30 1
Polymer - JavaScript библиотека 20 1
Google Sheets 22 1
Интерфакс СПАРК 177 1
TI OMAP 122 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio 44 1
Canon Speedlight 2 1
Sony Walkman 285 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
AMD Radeon 275 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 332 1
AMD Radeon DNA - AMD RDNA 24 1
Акимов Александр 21 3
Козлов Игорь 44 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 2
Prather Dennis - Пратер Дэннис 2 2
Chandrakasan Anantha - Чандракасан Ананта 2 1
Гук Михаил 1 1
Левкевич Михаил 60 1
Зверев Андрей 57 1
Монастырев Евгений 3 1
Брыкин Арсений 47 1
Глушатова Марина 1 1
Коковин Леонид 5 1
Максимов Сергей 5 1
Иванов Кирилл 17 1
Газаров Артур 77 1
Цыцин Сергей 1 1
Тиманов Александр 5 1
Гутман Виктор 17 1
Добровольский Павел 2 1
Богомолов Андрей 21 1
Демин Александр 4 1
Ефименко Евгений 9 1
Дмитриев Владимир 33 1
Бобровников Борис 103 1
Никифоров Николай 1172 1
Скворцова Вероника 67 1
Шувалов Игорь 73 1
Опанасенко Всеволод 127 1
Медведев Дмитрий 1634 1
Путин Владимир 2767 1
Гасымова Сабина 1 1
Тихомирова Наталья 2 1
Верник Петр 1 1
Казанцева Ольга 1 1
Жирнов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 124704 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50434 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13263 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39788 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 8
Япония 13012 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15272 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4919 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15346 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 6
Китай - Тайвань 3781 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 998 4
Европа 21446 4
Ирак - Республика 695 4
Южная Корея - Республика 6316 3
Германия - Федеративная Республика 12133 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17206 3
Германия - Саксония - Дрезден 98 2
Россия - СФО - Новосибирск 3759 2
Африка - Африканский регион 3293 2
Солнечная система - Solar system 2456 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2394 2
Беларусь - Белоруссия 4381 2
Казахстан - Республика 4939 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 2
США - Колумбия - Вашингтон 1371 2
Ближний Восток 2671 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1390 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 292 2
Америка Латинская 1699 2
США - Калифорния 4681 2
США - Вирджиния - Виргиния 238 2
Ирак - Багдад 56 2
Малайзия 798 2
Филиппины - Республика 542 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 696 2
Сатурн - Титан (спутник) 429 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район- Люберцы - Томилино 24 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 530 1
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3523 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9472 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15326 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42483 8
Энергетика - Energy - Energetically 4469 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24594 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8008 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4471 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 835 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4751 5
Литий - Lithium - химический элемент 472 5
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2845 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1451 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1268 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3867 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 4
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 318 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4903 4
Экспорт - Экспортные операции 2764 4
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 268 4
Кредитование - Сrediting - Заём 5935 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 396 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6504 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42670 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4379 3
Металлы - Никель - Nickel 299 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2234 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14290 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5311 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3271 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 694 3
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии 128 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4996 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4253 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9404 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3973 2
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 213 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1626 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 507 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3523 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Phys.org 973 4
New Scientist 1447 3
NYT - The New York Times 1003 2
AP - Associated Press 1994 2
TAdviser - Центр выбора технологий 310 1
Bloomberg 1123 1
Thomson Reuters - Рейтер 5784 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 1
DigiTimes - Издание 1296 1
91Mobiles 1717 1
MIT Technology Review 64 1
Applied Physics Letters 32 1
EurekAlert 270 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7508 4
Gartner - Гартнер 3488 2
TrendForce 79 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Gartner - Dataquest 348 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 16 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 5
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 23 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 46 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11747 4
Электрические сети - международный форум 95 2
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 19 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228498, в очереди разбора - 868603.
Создано именных указателей - 115513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще