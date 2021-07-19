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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кавказ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 70
Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гусев Дмитрий 48 2
|Хоценко Виталий 3 2
|Ципковский Александр 1 1
|Зорин Александр 49 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Машуков Барасби 15 1
|Мозговой Андрей 1 1
|Астрахань Андрей 1 1
|Высочина Людмила 22 1
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Круглов Василий 1 1
|Бабаян Борис 3 1
|Малькова Лариса 3 1
|Бутянова Светлана 1 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Назаров Алексей 69 1
|Александрова Елизавета 1 1
|Костиков Александр 4 1
|Ким Александр 32 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru