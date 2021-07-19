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Кавказ


19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
12.07.2021 «Мегафон» будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE 1
07.07.2021 ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 3
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 2
16.07.2019 «Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1
18.09.2018 Дагестан внедрит цифровые решения совместно с АНО «Цифровая экономика» 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
10.10.2017 Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию 1
10.10.2017 «Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
27.04.2017 BurnsOffroad представила мобильное приложение для любителей бездорожья 1
20.03.2017 «Транстелеком» запустил техподдержку клиентов через Viber и Telegram 1
16.03.2017 Выручка «Транстелекома» в операторском сегменте в 2016 г. выросла более чем на 650 млн руб. 1
28.12.2016 В Томске установили панорамно-оптическую станцию TomSky для мониторинга состояния неба 2
13.10.2016 «Транстелеком» подключил к интернету студгородок Ростовского госуниверситета путей сообщения 1
29.09.2016 «Мегафон» выступил партнером социальных проектов МЧС России 1
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 2
05.04.2016 Maykor выиграла тендер на сервис ИТ-инфраструктуры в пяти филиалах «Мегафона» 1
28.10.2015 «Ростелеком» провел «оптику» в горную курортную зону Кабардино-Балкарии 1
14.10.2015 ТТК предоставил интернет «Таможенно-брокерскому центру» в Ростове-на-Дону 2
12.10.2015 ТТК подключил к интернету Единый информационно-расчетный центр в Ростове-на-Дону 2
05.10.2015 ТТК подключил к интернету филиал «АльфаСтрахования» в Дагестане 2
18.09.2015 ТТК предоставил интернет «Донской строительной компании» в Ростове-на-Дону 2
30.06.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи для футбольного клуба «Ростов» 2
24.06.2015 ТТК расширил пропускную способность канала доступа в интернет для «Формулы торговли» 2
08.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Южному металлоцентру» в Ростове-на-Дону 1
21.01.2015 ТТК запустил WiMAX в Невинномысске Ставропольского края 1
25.11.2014 «МегаФон» запустил сеть 4G в поселке Иноземцево Ставропольского края 1
28.10.2014 Дмитрий Грецкий назначен директором Брянского филиала «ВымпелКома» 1
25.09.2014 В обращение выходит почтовый блок с одной маркой, посвященный гербу Краснодарского края 1
05.09.2014 Изменения в графике выхода почтовой продукции в сентябре 2014 г. 1
13.01.2014 Чиновники проверили, как МТС, «Билайн» и «Мегафон» покрывают федеральные трассы 1
22.04.2013 «ВымпелКом» расширил транспортную магистральную сеть 2
21.08.2012 Телеканал грузинской оппозиции появился на Hotbird 13 гр. E 1
06.03.2012 Минкомсвязь: портал для трансляции выборов президента собрал более 1 млрд просмотров 1

Публикаций - 57, упоминаний - 70

Кавказ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Синтерра - Synterra 567 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Tonk - Тонк ГК 32 2
Конфидент 56 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Связь инжиниринг 14 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 2
Акадо Екатеринбург 23 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Формула торговли ГК 1 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
ТТК Новосибирск - Зап-СибТрансТелеком 4 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 237 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Synopsys 16 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Oracle Sun Microsystems 393 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Ridebar - Простое Добро 1 1
Nestle - Нестле 64 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Valeo 7 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Промышленные технологии 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Bosch Home Connect 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Гусев Дмитрий 48 2
Хоценко Виталий 3 2
Ципковский Александр 1 1
Зорин Александр 49 1
Ласкавый Сергей 17 1
Машуков Барасби 15 1
Мозговой Андрей 1 1
Астрахань Андрей 1 1
Высочина Людмила 22 1
Назарбаев Нурсултан 30 1
Круглов Василий 1 1
Бабаян Борис 3 1
Малькова Лариса 3 1
Бутянова Светлана 1 1
Снегирев Сергей 4 1
Назаров Алексей 69 1
Александрова Елизавета 1 1
Костиков Александр 4 1
Ким Александр 32 1
Лопаткин Герман 102 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 9
Украина 3378 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 6
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Казахстан - Республика 2641 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - Ростовская область 864 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Кисловодск 28 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Махачкала 116 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 2
Россия - Ставропольский край 461 2
Северный Кавказ 138 2
Монголия 172 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Россия - Курская область 340 1
Россия - Невинномысск 21 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Волгодонск 42 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Пятигорск 76 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Анапа 84 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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