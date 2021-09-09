Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Онлайн
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 137, упоминаний - 262
ВТБ Онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Corporation 3342 2
|Google LLC 7144 2
|VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
|VK - Mail.ru Group 2483 2
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
|Huawei 2730 1
|Цифра ГК 116 1
|Teradata 166 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
|Telegram Group 702 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
|Oracle Siebel 130 1
|Facebook 3765 1
|Инфозащита 24 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Twitter 2204 1
|Alibaba Group 298 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
|Gemalto 168 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|CompuTel - Компьютел 24 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|Чугунов Никита 53 44
|Кулик Вадим 113 8
|Потапов Владимир 40 7
|Печатников Анатолий 24 7
|Благинин Евгений 4 4
|Островский Святослав 41 3
|Маркарянц Мигель 8 3
|Хранилов Алексей 3 2
|Шарков Максим 12 2
|Гаврилов Борис 2 2
|Андреева Ксения 4 2
|Кудрявцев Павел 5 2
|Пятков Иван 24 2
|Летунов Илья 48 2
|Грицаенко Вячеслав 3 2
|Киричек Алексей 66 1
|Русанов Сергей 44 1
|Воронина Мария 1 1
|Орлов Дмитрий 18 1
|Степочкин Максим 3 1
|Бувин Дмитрий 6 1
|Синенко Роман 5 1
|Старостин Илья 4 1
|Новиков Дмитрий 27 1
|Ермаков Глеб 7 1
|Солонин Спартак 25 1
|Миловский Сергей 2 1
|Костин Андрей 45 1
|Осипов Андрей 6 1
|Ефремов Александр 12 1
|Скляр Алексей 49 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Колесников Дмитрий 14 1
|Новиков Павел 67 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru