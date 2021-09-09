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ВТБ Онлайн


09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности 1
16.08.2021 ВТБ запустил онлайн-сервис для самозанятых 2
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 4
03.08.2021 Более 150 тысяч клиентов ВТБ воспользовались услугами голосового ассистента 1
29.07.2021 В «ВТБ онлайн» появился сервис автообмена валюты 1
19.07.2021 ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза 2
08.07.2021 ВТБ запустил онлайн-погашение ипотеки средствами маткапитала 2
07.07.2021 ВТБ запустил обновленный сервис по онлайн-подбору портфеля сбережений 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
21.06.2021 ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов 2
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн 3
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
17.06.2021 ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45% 1
15.06.2021 ВТБ адаптирует свой интернет-банк для людей с ограниченными возможностями 5
11.06.2021 ВТБ проанализировал цели переводов клиентов через СБП 2
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 4
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
31.05.2021 ВТБ отменил комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в «ВТБ онлайн» и банкоматах 1
27.05.2021 Счет в «ВТБ капитал форекс» стало возможно открыть через интернет 1
21.05.2021 Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик 6
19.05.2021 Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок 1
19.05.2021 ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков 2
18.05.2021 Организован бесшовный переход из «ВТБ Онлайн» в приложение «ВТБ Мои инвестиции» 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками 3
27.04.2021 Клиенты ВТБ перевели более 10 млн рублей через голосового ассистента 3
22.04.2021 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 1
21.04.2021 Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 млрд рублей 3
19.04.2021 В мобильном банке ВТБ появилась темная тема 1
16.04.2021 Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ 2
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 1
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
09.04.2021 ВТБ запустил онлайн-продажу страховых продуктов 2
08.04.2021 ВТБ ускорил работу чат-бота в интернет-банке на треть 1
05.04.2021 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 4

Публикаций - 137, упоминаний - 262

ВТБ Онлайн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3342 2
Google LLC 7144 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
Huawei 2730 1
Цифра ГК 116 1
Teradata 166 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Telegram Group 702 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 1
Oracle Siebel 130 1
Facebook 3765 1
Инфозащита 24 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Twitter 2204 1
Alibaba Group 298 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Gemalto 168 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
CompuTel - Компьютел 24 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 124
ВТБ24 583 14
Visa International 1345 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 11
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 8
СОГАЗ Страховая Группа 49 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1123 2
ВТБ Страхование 52 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 8 1
FICO 33 1
VR_Bank 3 1
Global CIO 28 1
Avito - Авито 171 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Wildberries 128 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Аэрофлот 493 1
Открытие ФК 538 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Президент Российской Федерации 1439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
МособлЕИРЦ 7 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 1
Брокерское обслуживание - Брокерские услуги - Брокерский счет 9 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
Mobile First - Мобильные устройства прежде всего - Направление в дизайне и разработке 9 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 1
DevOps - Development и Operations 296 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Kubernetes 307 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Apple iOS 5741 22
Google Android 10750 18
ВТБ Мои Инвестиции 34 9
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ВТБ Мультибонус 14 7
ВТБ Мультикарта 147 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 6
Apple - App Store 2198 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
WhatsApp Messenger 654 4
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Rakuten Viber 429 3
Apple Pay 385 3
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 2
Apple macOS VoiceOver 24 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
IBM DB2 148 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple FaceTime 145 1
VK - Mail.ru Tarantool Cartridge 3 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Финам MetaTrader 7 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Red Hat Kubernetes Operators 6 1
ВТБ Форекс - ВТБ Капитал Форекс 3 1
ВТБ Бизнес QR 5 1
Oracle Fusion Middleware 162 1
Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 3 1
ВТБ Бизнес Lite 2 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Чугунов Никита 53 44
Кулик Вадим 113 8
Потапов Владимир 40 7
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Благинин Евгений 4 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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