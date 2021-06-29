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Башнефть ПАО АНК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 190
Башнефть ПАО АНК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Евтушенков Владимир 130 16
|Калюжный Игорь 24 15
|Грибанов Юрий 24 11
|Леоничев Алексей 14 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Патрин Максим 31 11
|Леушев Андрей 63 11
|Шестаков Александр 35 11
|Гуральников Сергей 161 11
|Дегтярев Алексей 54 10
|Мухин Максим 18 10
|Кравченко Денис 24 10
|Шевченко Владимир 135 10
|Потёмкин Роман 20 10
|Прохоров Фёдор 78 10
|Сафронов Юрий 61 10
|Базалей Наталья 14 10
|Подкопаев Олег 24 9
|Коротнев Константин 31 9
|Гаттаров Руслан 117 9
|Чекель Павел 15 9
|Тищенко Юрий 14 9
|Муравлев Александр 15 9
|Асратян Петр 35 9
|Скородумов Олег 17 9
|Хрусталев Александр 31 9
|Левиков Антон 68 9
|Пиляр Елена 21 9
|Михалев Павел 20 9
|Халяпин Сергей 77 9
|Михина Анна 12 8
|Фридман Илья 41 8
|Лысенко Эдуард 209 7
|Плешков Алексей 42 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Скородумов Анатолий 63 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Мацоцкий Сергей 150 5
|Сечин Игорь 27 5
|Козлов Михаил 153 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 4
|Forbes - Форбс 442 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763590, в очереди разбора - 667278.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763590, в очереди разбора - 667278.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru