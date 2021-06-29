Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Башнефть ПАО АНК


29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 5
27.05.2021 «Яндекс.заправки» запустили аккаунт для бизнеса 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 1
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» 1
19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» 1
24.06.2019 На российские компании напал могучий шифровальщик 1
01.03.2019 Трояны-вымогатели вымирают, потому что пользователи не хотят платить 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 2
03.07.2018 МТС обогатит АФК «Система» на 15 миллиардов 3
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 4
23.12.2017 Хозяева МТС помирились с Сечиным 13
08.12.2017 Владельцы МТС пошли войной на Игоря Сечина и «Роснефть» 9
07.12.2017 С хозяев МТС потребовали 132 миллиарда 10
29.08.2017 Хозяева МТС объявили второй дефолт за два месяца 6
23.08.2017 «Роснефть» отсудила 136 миллиардов у хозяев МТС. Это четверть стоимости оператора 7
17.07.2017 Хозяева МТС объявили дефолт 3
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 1
29.06.2017 Bitdefender изучила атаки нового вируса 1
29.06.2017 Совет директоров МТС покинул президент АФК «Система». Версия причин 2
27.06.2017 Организации России и Украины парализованы вирусом-вымогателем для кадровиков 1
26.06.2017 Компания Игоря Сечина арестовала акции МТС 8
16.06.2017 Компания НАС провела стратсессию с сотрудниками в Подмосковье 1
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе 1
26.05.2017 Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3% 1
16.05.2017 Эксперт: через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки 1
17.03.2017 Экс-руководство владельца МТС уличили в махинациях с акциями. Дело передано силовикам 6
20.12.2016 «Инфозащита» провела аудит АСУ ТП в «Башнефти» 2
06.12.2016 «Геонавигационные технологии» привлекли $2 млн инвестиций 1
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 1
31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP 3
29.08.2016 «Техносерв Консалтинг» автоматизировал процессы предварительного мониторинга цен в «Башнефти» 2
22.07.2016 «Башнефть» и «Сименс» договорились о сотрудничестве 4
24.06.2016 Хозяева МТС избавились от акций на $120 млн 1
25.05.2016 Mail.ru и «Ростелеком» вылетели из списка крупнейших компаний Forbes 2
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016» 2
12.01.2016 PwC перехватил у «Информзащиты» подряд на проверку столичного «Активного гражданина» 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 2
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 2
19.10.2015 «Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP 4
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2

Публикаций - 90, упоминаний - 190

Башнефть ПАО АНК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 33
АФК Система ПАО 995 27
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 10
SAP SE 3215 10
Microsoft Corporation 11095 9
Citrix Systems 571 9
Webmoney 330 9
IBM 3544 8
Cinimex - Синимекс 160 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Instabank - Инстабанк 12 7
Ситроникс - Sitronics 561 6
Ланит ГК 1157 6
NVision Group - Энвижн Груп 545 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
CleverDATA 54 5
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 5
Астерос - Asteros 531 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 5
Телеком-защита 48 5
Polycom - Поликом Раша 301 5
Консист Бизнес Групп 58 5
РТИ 122 5
Custis 73 5
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 5
Apple Inc - Эппл Рус 7707 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
НИТ - Национальные информационные технологии 31 4
Инфокомпас 14 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Роснефть НК 367 30
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 16
Бинбанк 184 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 12
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 11
ВТБ Банк Москвы 372 11
Уралсиб Банк 389 11
МДМ Банк 150 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 10
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 10
Газпром нефть 382 10
Пробизнесбанк АКБ 109 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Visa International 1346 9
Национальный банк Траст 96 9
Спортмастер 116 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 9
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Газпром ПАО 521 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 6
Bayer AG - Байер 37 5
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 5
Аэрофлот 493 5
Сетелем Банк 25 5
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 4
Татнефть 112 4
Adidas 96 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
BP - British Petroleum 48 4
Русфинанс Банк 34 4
МТС банк 254 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 10
Федеральное казначейство России 766 8
Президент Российской Федерации 1439 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Роснано 456 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 13 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 5 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Фишинг - Phishing 97 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 5
Microsoft Windows 10 6645 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Apple iOS 5742 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
Яндекс.Заправки 22 2
Microsoft SQL Server 795 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Apple iPhone 6 547 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Яндекс.Навигатор 108 2
IBM FileNet 55 1
Apple iPhone 5 710 1
БОСС-Кадровик 74 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
Alfresco 114 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 130 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Microsoft Lync 272 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
МТС ЦОД 12 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Яндекс.Авто 33 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Microsoft Windows Chkdsk 8 1
Esri ArcGIS 108 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
RRC Bento Cloud 7 1
Champ 4 1
Rakuten Viber 429 1
Cisco Xenpak 1 1
SAP Business All-in-One 40 1
Евтушенков Владимир 130 16
Калюжный Игорь 24 15
Грибанов Юрий 24 11
Леоничев Алексей 14 11
Свердлов Михаил 29 11
Патрин Максим 31 11
Леушев Андрей 63 11
Шестаков Александр 35 11
Гуральников Сергей 161 11
Дегтярев Алексей 54 10
Мухин Максим 18 10
Кравченко Денис 24 10
Шевченко Владимир 135 10
Потёмкин Роман 20 10
Прохоров Фёдор 78 10
Сафронов Юрий 61 10
Базалей Наталья 14 10
Подкопаев Олег 24 9
Коротнев Константин 31 9
Гаттаров Руслан 117 9
Чекель Павел 15 9
Тищенко Юрий 14 9
Муравлев Александр 15 9
Асратян Петр 35 9
Скородумов Олег 17 9
Хрусталев Александр 31 9
Левиков Антон 68 9
Пиляр Елена 21 9
Михалев Павел 20 9
Халяпин Сергей 77 9
Михина Анна 12 8
Фридман Илья 41 8
Лысенко Эдуард 209 7
Плешков Алексей 42 6
Серебряков Виктор 42 6
Скородумов Анатолий 63 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Мацоцкий Сергей 150 5
Сечин Игорь 27 5
Козлов Михаил 153 5
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Россия - Челябинская область 658 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Украина 3372 7
Казахстан - Республика 2632 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Россия - Пермь 739 4
Россия - Ростовская область 863 3
Россия - Калужская область 572 3
Россия - Уфа 642 3
Россия - Республика Мордовия 387 3
Канада 1304 2
Россия - Курск 231 2
Нидерланды 975 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Индия - Республика 2173 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 2
Россия - Омск 628 2
Япония 2788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Якутск 248 1
Монголия 172 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Пензенская область 347 1
Таиланд - Королевство 361 1
Россия - Астраханская область 371 1
Бурунди - Республика 51 1
Россия - Псковская область 302 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Горно-Алтайск 52 1
Узбекистан - Республика 823 1
Чехия - Прага 67 1
Ирак - Республика 81 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Транспорт 62 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 4
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews Analytics 1990 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 4
Gartner 2192 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
Juniper Research 278 1
CNews Инновация года - награда 26 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 11
CNews AWARDS 291 11
CNews APPWards 36 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763590, в очереди разбора - 667278.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще