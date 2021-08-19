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Аплана Группа компаний


19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 7
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 3
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 2
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО 4
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
22.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
20.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 3
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался 4
20.01.2020 Программные роботы 2
19.12.2019 «Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ» 1
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков 3
02.12.2019 Власти задумались о создании в России государственного суперинтегратора 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 3
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 3
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения 5
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 11
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
04.07.2019 Группа ПИК внедрила программных роботов на базе платформы Robin 3
01.07.2019 «Уралхим» приступил к цифровой трансформации сервисов 4
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 4
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов 3
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 2
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
11.12.2018 Объем российского рынка аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем достиг 12,9 млрд руб 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов 1

Публикаций - 102, упоминаний - 225

Аплана Группа компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 751 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
Ланит ГК 1156 12
Naumen - Наумен 341 9
ITG - INLINE Technologies Group 126 9
Microsoft Corporation 11077 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
ФОРС - Центр разработки 179 8
Softline - Софтлайн 1474 8
Компьюлинк ГК - Compulink 209 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 7
Comindware - Колловэар 51 6
Robin - Робин 15 6
ELMA 106 6
Аплана Бизнес решения 9 5
ДиалогНаука 89 5
Docsvision - ДоксВижн 773 5
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 5
SAP SE 3212 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 4
Luxoft - Люксофт 233 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 4
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 4
Логика Бизнеса 141 4
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 4
IBM 3539 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
Код Безопасности 365 3
Астерос - Asteros 531 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
Oracle Corporation 3344 3
RRC 67 3
3738 3
Сател 33 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
Почта России ПАО 1572 4
ВТБ24 583 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Транснефть 159 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 2
Газпром ПАО 520 2
Альфа-Банк 1123 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Норникель - Норильский никель 177 2
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
МигКредит МФО 16 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Sanofi - Санофи 33 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Lego 84 1
Нанолек 9 1
Genpact 4 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Связьтранснефть 15 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Миландр ПКК 26 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания 2 1
Промет НПО 1 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ДелоБанк 10 1
re:Store 106 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Росгосстрах 182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Федеральное казначейство России 766 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Правительство Москвы 653 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 7
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Workflow - Поток работ 57 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
Comindware Business Application Platform 14 3
Microsoft Windows 10 6635 2
Naumen DMS 16 2
Robin RPA 5 2
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 2
Alfresco 114 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Terrasoft Creatio 44 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4257 2
Google Android 10751 2
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Azure 1171 1
NVision Барьер 8 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Microsoft Office 2007 98 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Электронный дневник 26 1
Кнопка жизни 19 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
БОСС-Кадровик 74 1
Java - Язык программирования 1176 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ЭОС Дело СЭД 621 1
Naumen Erudite 12 1
Amazon Alexa 138 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Яппаров Тагир 72 6
Лапшин Алексей 13 6
Борченко Павел 9 4
Кузнецова Анна 12 3
Потоцкий Игорь 7 3
Арефьев Дмитрий 3 2
Меньшенина Елена 2 2
Мацоцкий Сергей 150 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Ефименко Евгений 7 2
Коптелов Андрей 74 2
Ермаков Антон 2 2
Лящ Михаил 32 2
Копаев Геннадий 16 2
Витоженц Александр 5 2
Зятьков Юрий 6 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Буняк Анатолий 2 1
Воропаева Екатерина 18 1
Лифшиц Евгений 7 1
Черноус Дмитрий 1 1
Черноволенко Сергей 18 1
Ведев Дмитрий 16 1
Романов Дмитрий 53 1
Могильник Алексей 1 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Кавешников Константин 1 1
Бурин Андрей 12 1
Марушкевич Андрей 7 1
Лейпи Игорь 6 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Николаева Мария 2 1
Можаев Петр 2 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Фортунатов Сергей 2 1
Эчин Павел 2 1
Четвертнев Илья 5 1
Диденко Дмитрий 5 1
Барыкин Сергей 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Индия - Республика 2169 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Украина 3365 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Уфа 641 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Воронеж 690 1
Северная Африка 93 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Якутск 247 1
Европа Западная 613 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Япония - Токио 287 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Сочи 912 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Пермь 739 1
Северная Америка 1411 1
Ближний Восток 1473 1
Швеция - Королевство 752 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Экономический эффект 20 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
CNews Analytics 1988 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 8
IDC - International Data Corporation 2718 3
Gartner 2190 3
CNews Fast рейтинг 29 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 385 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews Телеком 1 1
Академия АйТи 34 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761033, в очереди разбора - 664722.
Создано именных указателей - 46354.
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