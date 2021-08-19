Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аплана Группа компаний
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 225
Аплана Группа компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яппаров Тагир 72 6
|Лапшин Алексей 13 6
|Борченко Павел 9 4
|Кузнецова Анна 12 3
|Потоцкий Игорь 7 3
|Арефьев Дмитрий 3 2
|Меньшенина Елена 2 2
|Мацоцкий Сергей 150 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Ефименко Евгений 7 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Ермаков Антон 2 2
|Лящ Михаил 32 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Витоженц Александр 5 2
|Зятьков Юрий 6 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Буняк Анатолий 2 1
|Воропаева Екатерина 18 1
|Лифшиц Евгений 7 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Ведев Дмитрий 16 1
|Романов Дмитрий 53 1
|Могильник Алексей 1 1
|Клебанов Дмитрий 2 1
|Кавешников Константин 1 1
|Бурин Андрей 12 1
|Марушкевич Андрей 7 1
|Лейпи Игорь 6 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Николаева Мария 2 1
|Можаев Петр 2 1
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Фортунатов Сергей 2 1
|Эчин Павел 2 1
|Четвертнев Илья 5 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Барыкин Сергей 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|Академия АйТи 34 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761033, в очереди разбора - 664722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761033, в очереди разбора - 664722.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru