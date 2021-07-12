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S7 Airlines


12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines 2
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 12
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов 4
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket 6
24.09.2020 «Сбер» бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента «Салют новым навыкам» на платформе Smart Market 1
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel 10
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 5
02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов 5
31.08.2020 Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator 6
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 8
14.07.2020 Райффайзенбанк подключил S7 Airlines к СБП 2
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации 1
27.05.2020 К интерактивному флешмобу GPMD присоединились 10 крупных брендов 2
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 2
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок 2
08.10.2019 Создан смартфон, работающий неделю без подзарядки за счет хитрой технологии дисплея 1
30.07.2019 Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц 7
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц 5
12.04.2019 На облако «Яндекса» поставили российскую DDoS-защиту 1
30.01.2019 Инвесторы по-крупному вложились в российского конкурента BlaBlaCar 1
09.01.2019 МТС купила крупного облачного провайдера за 2,5 миллиарда 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 2
20.09.2018 Решение Solar inCode сертифицировано ФСТЭК России 1
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн 5
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
14.03.2018 First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines 4
06.03.2018 S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов 6
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 8
28.12.2017 Важнейшие события 2017 г. в ИКТ-отрасли. Голосование 1
14.12.2017 Российские ритейлеры выбирают IaaS 1
14.09.2017 Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum 1
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн 6

Публикаций - 80, упоминаний - 247

S7 Airlines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
Yandex - Яндекс 4101 5
SAP SE 3216 3
Abbyy 796 3
Microsoft Corporation 11127 3
Softline - Софтлайн 1474 3
S7 TechLab 5 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
Ericsson 862 2
NDC Technologies 28 2
СберДевайсы - SberDevices 47 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 2
Рексофт - Reksoft 202 2
IBM 3551 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
VMware 1829 2
Cisco Systems 2049 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Золотая Корона 280 1
WayRay 7 1
Авантаж 48 1
NTT DoCoMo 161 1
NTT Data 11 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Harman Kardon 167 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 1
China Mobile 186 1
Flocktory 12 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
TraceAir 3 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
Skybox Security 19 1
First Line Software 28 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 13
Альфа-Банк 1127 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
ВТБ Страхование 52 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпром нефть 382 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
DMI Дятьково 5 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Газпромнефть-Аэро 7 2
Hunkemoller - Hunkemöller 3 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Deutsche Lufthansa AG 44 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
British Airways - British Midland International 39 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Qiwi 783 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 2
ВТБ24 583 2
Аэрофлот 493 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Фармстандарт АО 32 1
Уралкалий ПАО 62 1
МТС банк 254 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Wildberries 128 1
Martine Jarlgaard 1 1
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Газпром ПАО 524 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Maersk 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роснано 456 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
OpenChain 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 3
SAP хостинг 5 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 1
Website - Вебсайт 117 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 151 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
Google Android 10751 5
Microsoft Azure 1171 4
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 3
Microsoft Azure Stack 56 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Сбербанк - SmartMarket SmartApps 5 3
Сбербанк - SmartMarket 16 3
Авантаж ЦОД 5 3
Apple iOS 5742 3
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Сбербанк - SberPortal 15 2
Java - Язык программирования 1178 2
CloudМТS 19 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 21 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
Alibaba Tmail 6 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
XRP - Криптовалюта 7 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 10 1
Amlogic S - серия процессоров SoC 4 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
S7 Airlines - B2B-chain Блокчейн-платформа 1 1
Qrator Radar 8 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Microsoft Xbox Game Pass 10 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Воронин Павел 9 4
Крысина Ольга 109 2
Носов Николай 12 2
Дмитрук Екатерина 3 2
Воронов Александр 8 2
Бутерин Виталий 20 2
Языков Александр 3 2
Яткевич Александр 2 2
Кулюкина Светлана 2 2
Рябенький Игорь 12 1
Шойфот Игорь 1 1
Куликов Вадим 1 1
Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Коннов Георгий 21 1
Мазур Артём 3 1
Средин Дмитрий 4 1
Барановский Игорь 2 1
Журавлев Сергей 12 1
Пашенцев Виталий 11 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Пушкин Василий 11 1
Казанцев Сергей 11 1
Михайлов Евгений 13 1
Ткачева Мария 1 1
Вишнякова Наталья 1 1
Троцюк Алексей 3 1
Мочальников Алексей 10 1
Шорников Александр 4 1
Крашенинников Александр 1 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Румянцев Александр 6 1
Ханин Александр 42 1
Греф Герман 205 1
Мотовилов Олег 58 1
Путин Владимир 1828 1
Попов Анатолий 98 1
Егоров Владимир 52 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 8
Казахстан - Республика 2641 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - СФО - Новосибирск 1975 7
Россия - ПФО - Самара 1295 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Украина 3378 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Россия - Краснодар 1040 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - Владивосток 866 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Япония 2802 3
Специальный административный район Гонконг 552 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Сингапур - Республика 808 2
Казахстан - Алматы 264 1
Нидерланды 976 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Таиланд - Королевство 361 1
США - Сан-Хосе 109 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 32 1
Австрия - Инсбрук 3 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Сочи 913 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 41 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CrunchBase 62 1
Rusbase 15 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Regnum - Регнум 4 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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