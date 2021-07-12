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S7 Airlines
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 247
S7 Airlines упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
|OpenChain 1 1
|Воронин Павел 9 4
|Крысина Ольга 109 2
|Носов Николай 12 2
|Дмитрук Екатерина 3 2
|Воронов Александр 8 2
|Бутерин Виталий 20 2
|Языков Александр 3 2
|Яткевич Александр 2 2
|Кулюкина Светлана 2 2
|Рябенький Игорь 12 1
|Шойфот Игорь 1 1
|Куликов Вадим 1 1
|Унароков Тимур 2 1
|Яровой Богдан 2 1
|Коннов Георгий 21 1
|Мазур Артём 3 1
|Средин Дмитрий 4 1
|Барановский Игорь 2 1
|Журавлев Сергей 12 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Пушкин Василий 11 1
|Казанцев Сергей 11 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Ткачева Мария 1 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Троцюк Алексей 3 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Шорников Александр 4 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Румянцев Александр 6 1
|Ханин Александр 42 1
|Греф Герман 205 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Путин Владимир 1828 1
|Попов Анатолий 98 1
|Егоров Владимир 52 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru