Почти 27 тысяч часов налетали пилоты на тренажерах S7 Airlines в 2025 году

В Авиационном учебном центре S7 Training за 2025 г. год прошли обучение более 25 тыс. человек. Пилоты отработали 6,8 тыс. сессий на тренажерах — это 26,7 тыс. часов виртуального «налета».

Безопасность — один из приоритетов S7 Airlines, поэтому в 2025 г.: 1158 учебных групп прошли аварийно‑спасательную подготовку на суше; 268 групп отработали сценарии на воде в бассейне; 6,5 тыс. человек завершили курс на аварийно‑спасательных тренажерах в 2025 г.

Инфраструктуру S7 Training, соответствующую мировым стандартам, регулярно выбирают авиакомпании России и зарубежья, эксплуатирующие аналогичные типы самолетов, для подготовки своих специалистов. В распоряжении учебного центра — полный комплекс современных тренажеров и площадок: 4 полнопилотажных тренажера уровня “Level D”, полностью имитирующих условия реального полета; 2 тренажера для отработки стандартных процедур; 10 тренажерных устройств для аварийно‑спасательной подготовки на суше, два из которых полностью имитируют реальный салон самолета; собственный бассейн для отработки действий на воде; 6 VR‑тренажеров для специализированной подготовки бортпроводников.

Благодаря профессионализму команды, передовым тренажерам и строгому следованию стандартам, каждый обучающийся в S7 Training получает навыки, необходимые для безопасных полетов.

