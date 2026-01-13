Разделы

«Узнай Сибирь»: S7 Airlines снова в App Store

S7 Airlines запустила мобильное приложение авиакомпании для IOS. В магазине оно размещено под названием «Узнай Сибирь». Об этом CNews сообщили представители S7.

В приложении собраны основные сервисы S7 Airlines: профиль S7 Priority (мили, статус и привилегии), раздел «Путешествия» с покупкой билетов и услуг, а также онлайн-регистрация. В «Узнай Сибирь» также доступны сопутствующие сервисы — бронирование отелей и автомобилей, покупка билетов на Аэроэкспресс и заказ трансфера.

Приложение станет персональным помощником пассажиров: предоставит электронный посадочный талон, оперативно уведомит об изменениях в расписании и позволит с помощью функции Live Activity следить за статусом рейса в режиме реального времени.

В новой версии также исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы.

