Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HSPA
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 433, упоминаний - 595
HSPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 91 7
|Ушацкий Андрей 100 3
|Глотов Дмитрий 13 3
|Кусков Денис 150 3
|Шипулин Александр 29 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
|Проскура Дмитрий 25 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
|Фомин Дмитрий 20 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
|Седин Александр 3 1
|Казаев Алексей 10 1
|Сальва Алексей 6 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Айбашева Анна 91 1
|Зайцев Павел 27 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Мартынов Сергей 19 1
|Воробьев Сергей 12 1
|Патока Андрей 96 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Цыпкин Александр 5 1
|Провоторов Александр 146 1
|Подрябинников Алексей 13 1
|Скворцова Светлана 9 1
|Кудрявцев Максим 37 1
|Семенов Алексей 67 1
|Борисов Юрий 91 1
|Путин Владимир 1821 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 10
|Wikipedia - Википедия 275 5
|Прайм - Агентство экономической информации 527 3
|The Verge - Издание 448 3
|Engadget - Блог о технологиях 336 2
|Чудо техники 13 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|SlashGear 131 1
|Ars Technica 227 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
|НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru