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HSPA
High Speed Packet Access
Высокоскоростная пакетная передача данных


21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 1
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства 1
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 1
28.11.2017 Huawei выпустила бюджетный смартфон с характеристиками флагмана 1
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
23.12.2016 Объем трафика в сети 4G МТС в Ярославской области вырос за 2016 год более чем в 2,5 раза 1
13.10.2016 Прибыль Ericsson обрушилась в 14 раз в том числе из-за России 1
23.08.2016 Acer привез в Россию Windows-смартфон, заменяющий ПК 1
01.06.2016 Ericsson: К 2018 г. устройств для интернета вещей станет больше чем мобильных телефонов 1
05.04.2016 МТС и Ericsson разогнали сети 3G до скоростей 4G 1
11.11.2015 В России начнутся продажи Ubuntu-смартфона 1
07.09.2015 Ericsson: число подключений к сетям мобильного ШПД в мире превысило 3 млрд 1
11.08.2015 Aiva Mobile запустил пакеты интернет-трафика «Всегда Дома» 1
07.08.2015 МТС ускорила темпы строительства мобильных сетей в первом полугодии 2015 г. 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
31.07.2015 Samsung представил специализированный защищенный смартфон для бизнеса 1
13.07.2015 Tele2 расширила покрытие сети 3G в Приморском крае 1
02.07.2015 Tele2 запустил сеть 3G в Краснодарском крае и республике Адыгее 1
22.06.2015 «Билайн» улучшил качество мобильного интернета в Брянской области 1
21.04.2015 Lenovo представила новые ноутбуки премиум-класса на российском рынке 1
20.01.2015 8-ядерный планшет Wexler.Ultima 7 Octa стал доступен в продаже 1
15.01.2015 МТС запустила LTE-сети в 76 регионах России 1
14.01.2015 Интернет-трафик в санкт-петербургской сети «Билайн» в новогодние праздники вырос на 80% 1
26.11.2014 Upvel представил универсальный роутер для корпоративных клиентов МТС 1
14.11.2014 Четвертый федеральный оператор запустил сеть 3G 1
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» 1
01.09.2014 «Билайн» завершил строительство магистрального кольца, объединившего северные территории Удмуртии 1
25.08.2014 Wexler представил 8-ми ядерный планшет Wexler.Ultima 7 Octa 1
29.07.2014 МТС подвела итоги работы на корпоративном рынке в первом полугодии 2014 г. 1
28.07.2014 Топ-5 самых «долгоиграющих» ноутбуков 1
15.07.2014 «Билайн» запустил технологию HD-Voice в Новосибирске 1
11.07.2014 Ericsson «разогнал» HSDPA до 63 Мбит/сек 1
17.06.2014 «Билайн» улучшил качество связи в густонаселенных районах Москвы 1
16.06.2014 «Билайн» включил режим HD-Voice в Москве 1
20.05.2014 «Билайн» запускает DC-HSDPA на 3G-сети в Воронежской области 1
15.05.2014 «Билайн» подвел итоги развития сети за первый квартал 2014 г. 1
22.04.2014 Работа над ошибками по-китайски: тест ультрабука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2014 1
18.04.2014 Ericsson присоединился к проекту NYU Wireless, ведущему исследования в области 5G 1
03.04.2014 Wexler снизил цены на всю линейку смартфонов Wexler.Zen 1
26.03.2014 iconBIT представил бюджетный 2-ядерный планшет с 3G 2

Публикаций - 433, упоминаний - 595

HSPA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 91
Samsung Electronics 5641 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 64
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 35
Apple Inc - Эппл Рус 7685 31
Microsoft Corporation 11039 27
HTC Corporation 1187 25
Huawei 2727 18
Lenovo Group 1636 16
Ericsson 856 16
Nokia Corporation 2424 16
Google LLC 7135 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 14
LG Electronics 1838 13
Qualcomm Technologies 1001 13
Sony 2327 12
Nvidia Corp 2012 12
Ростелеком НСС 48 9
MediaTek 315 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 9
Intel Corporation 4158 9
NeXus 204 8
ZTE Corporation 549 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 7
Acer Group 1359 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 6
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 6
Yota - Скартел 623 6
AT&T Inc 553 5
IBM 3530 4
Panasonic 1119 4
Sony Ericsson 469 4
Синтерра - Synterra 564 3
Fly 123 3
Белый Ветер Цифровой 114 3
HP Inc. 2901 3
Facebook 3765 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 3
Wexler 54 3
Alcatel 229 3
Carl Zeiss 176 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Белый Ветер 52 2
TripAdvisor 33 2
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Связной ГК 877 1
Александровский Банк 9 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Родник 45 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Свобода 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
BMW 248 1
Казанский метрополитен 6 1
LinkedIn 520 1
UMA - United Music Agency 18 1
Старрус - Starrys 7 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Евросеть 883 1
Восточный Банк 108 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Правительство Москвы 649 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 142
3G - Стандарт мобильной связи 3714 138
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 111
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 88
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 74
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 69
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 50
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 40
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 32
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 30
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 30
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 27
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 302 26
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 21
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 18
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 18
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 17
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 15
Wi-Fi Direct 159 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 12
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 12
Smartphone - Смартфон 773 11
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 11
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 73 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 11
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 103 11
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 10
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 10
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 197 8
Flash 472 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 8
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 156 8
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 8
Google Android 10750 102
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 42
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 29
Microsoft Windows Phone OS 1472 28
Samsung Electronics TouchWiz 167 26
Samsung Galaxy Note 558 25
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 25
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 23
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 21
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 20
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 19
Corning Gorilla Glass 496 18
Apple iOS 5741 18
Nvidia GeForce GTX 2055 16
Samsung Galaxy 345 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 15
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 15
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 15
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 15
Google Nexus - Серия смартфонов 398 15
Apple iPad 3263 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 14
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 14
Apple iPhone 5 710 14
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 12
Microsoft Windows 8 1228 12
Microsoft Windows 10 6622 12
HTC One - серия смартфонов 137 11
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 11
Samsung Galaxy Nexus 73 10
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 10
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 10
Microsoft Skype 1465 9
Apple iPhone 4 700 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
HTC Desire - серия смартфонов 101 8
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 8
Apple iPad mini 375 8
Google YouTube - Видеохостинг 1710 7
Symbian OS 767 7
Минасян Карине 91 7
Ушацкий Андрей 100 3
Глотов Дмитрий 13 3
Кусков Денис 150 3
Шипулин Александр 29 3
Steve Jobs - Стив Джобс 701 3
Проскура Дмитрий 25 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 2
Фомин Дмитрий 20 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Седин Александр 3 1
Казаев Алексей 10 1
Сальва Алексей 6 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Медведев Вячеслав 16 1
Айбашева Анна 91 1
Зайцев Павел 27 1
Кузьменко Валерия 58 1
Мартынов Сергей 19 1
Воробьев Сергей 12 1
Патока Андрей 96 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Цыпкин Александр 5 1
Провоторов Александр 146 1
Подрябинников Алексей 13 1
Скворцова Светлана 9 1
Кудрявцев Максим 37 1
Семенов Алексей 67 1
Борисов Юрий 91 1
Путин Владимир 1821 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 17
Япония 2771 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 15
Европа 3736 15
Германия - Федеративная Республика 3618 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 13
Индия - Республика 2165 12
Россия - СФО - Новосибирск 1959 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 10
Россия - Тульская область 752 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Беларусь - Белоруссия 2084 9
Европа Северная - Скандинавия 274 8
Южная Корея - Республика 1454 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
Франция - Французская Республика 2116 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 6
Россия - Приморский край - Приморье 604 6
Европа Западная 611 6
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 670 5
Россия - Краснодарский край 913 5
Россия - Республика Алтай 681 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 5
Россия - Ростовская область 861 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - Самарская область 558 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 4
Северная Америка 1407 4
Восточная Европа 1674 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - Сочи 910 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 3
Дед Мороз 58 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Транспорт 62 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Русский язык 976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 10
Wikipedia - Википедия 275 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 3
The Verge - Издание 448 3
Engadget - Блог о технологиях 336 2
Чудо техники 13 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
DigiTimes - Издание 506 1
SlashGear 131 1
Ars Technica 227 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 5
CNews Analytics 1988 4
TelecomDaily ИАА 112 3
IDC - International Data Corporation 2711 2
Ericsson Mobility Report 27 2
Gartner 2189 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 22 1
Strategy Analytics 175 1
PCMark 73 1
NPD DisplaySearch 195 1
Piper Jaffray 65 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 13
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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