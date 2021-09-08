Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Comptek
Комптек
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 101
Comptek упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
|ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
|Волож Аркадий 181 6
|Щербаков Борис 20 3
|Демидов Михаил 132 2
|Гусаков Сергей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Качалин Алексей 4 1
|Duke Dania - Дьюк Дания 1 1
|Иванов Никита 5 1
|Slater Mark - Слейтер Марк 1 1
|Фридман Борис 2 1
|Смирнов Павел 35 1
|Ivancic Vlastimir - Иванчич Властимир 1 1
|Воронков Алексей 6 1
|Митрошенков Александр 3 1
|Грибов Владимир 25 1
|Аузан Александр 9 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
|Генс Филипп 29 1
|Евраев Михаил 222 1
|Генс Георгий 62 1
|Хасис Лев 96 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768605, в очереди разбора - 672289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768605, в очереди разбора - 672289.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru