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Comptek
Комптек


08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ 1
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.10.2020 Yeastar представила АТС линейки PBX P-Series 1
24.09.2020 Двойная выгода 1
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 2
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 2
15.06.2020 Yeastar и CompTek подписали соглашение о сотрудничестве 6
11.06.2020 Comptek будет продвигать решения Yealink на территории России 3
15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal 1
26.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
24.09.2019 8 октября в Москве пройдет Dell Technologies Forum 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
29.04.2019 Трансформация пришла в гостиничный бизнес: как отели решают проблему с плохим Wi-Fi 1
09.04.2019 Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля 1
03.04.2019 Получите билет в цифровую реальность на Extreme NOW Forum 2019 1
18.12.2018 «Яндекс» купил землю для новой штаб-квартиры после того, как не смог выкупить старую 1
03.10.2017 Конференция «Беседа-20» по беспроводным технологиям пройдет в Москве 26-27 октября 1
17.05.2017 «Взломанное будущее»: хакерскую конференцию анонсировали сборником киберпанка 1
10.05.2017 Форум Positive Hack Days соберет лучших хакеров и мировых экспертов по ИБ 1
27.06.2016 CompTek стала дистрибьютером всего спектра продуктов Fujitsu 8
06.04.2016 CompTek стал дистрибутором Grandstream Networks в России 1
28.03.2016 Умер председатель совета директоров «Яндекса» 1
28.10.2015 Pexip назначил главу представительства в России и СНГ 1
30.09.2015 Dell совместно с Comptek представила HPC-решения в России 3
05.12.2014 CompTek займется поставкой мониторов Eizo 1
03.12.2014 Pexip Infinity: ВКС без центрального узла 4
04.09.2014 Лаборатория по продвижению технологий Big Data открыта в Москве 1
22.04.2014 Как управлять облачной инфраструктурой с одной консоли 1
11.09.2013 CompTek и Alcatel-Lucent RT: Годовой рост в 25% – для нас не предел! 11
03.09.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 3
22.08.2013 CompTek проведет конференцию по беспроводным технологиям «Беседа» 3
30.07.2013 Avaya и CompTek: ВКС – неотъемлемая часть корпоративной мобильности 4
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
24.05.2013 SmartVideo: ВКС по концепции смартфона 2
14.02.2013 ЕМС: трансформация ИТ 1
22.11.2012 «Яндекс» лишился главного редактора 2
21.11.2012 Елена Колмановская ушла с поста главного редактора «Яндекса» 1
27.08.2012 Серия вебинаров от компании F5 2
24.07.2012 EMC радикально обновляет решения для резервирования и хранения данных 1
13.07.2012 Эксперт: покупка Watch4Net позволит EMC предложить комплексное моновендорное решение по управлению ИТ-ресурсами 2

Публикаций - 53, упоминаний - 101

Comptek упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2056 5
Крок 1221 5
Microsoft Corporation 11168 5
IBM 3557 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 4
Ланит ГК 1160 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
SAP SE 3220 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Dell Technologies 133 2
RRC 67 2
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 2
Dell EMC 2419 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
Extreme Networks 37 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Merlion - Мерлион 275 2
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 2
Yeastar 4 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Cisco Systems - Tandberg 94 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
7signal 1 1
CommScope 10 1
Google LLC 7177 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Pexip 9 1
Cisco Systems - Tandberg Telecom AS 1 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Инфосистемы Джет 675 1
HP Inc. 2937 1
Inventive Retail Group 63 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Yealink 34 1
Intel Corporation 4204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 2
re:Store 106 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Nordea 22 1
Lego 84 1
Nike 87 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Sony Center 2 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Cushman & Wakefield 5 1
Valamar - сеть отелей 1 1
MGM Resorts International 3 1
White&Case 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 2
OpenStack 347 1
PowerShare - функция беспроводной зарядки 7 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Waves Maxxaudio 29 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
Hospitality Solutions - Hospitality Management Solutions - Hospitality Management - Управление в индустрии гостеприимства 5 1
PMS - Property Management System - Система управления отелем 7 1
Gigabit Ethernet 362 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 155 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
USB Type-C - USB-C 901 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
SQL - Язык программирования 436 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 64 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple macOS 934 1
Java - Язык программирования 1180 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 1
SAP Sybase 77 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Cisco MSE - Cisco Mobility Services Engine 1 1
CommScope NetConnect - инструмент для монтажа SL-модулей 1 1
Cisco Prime Infrastructure 7 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
Dell Precision Optimizer 8 1
Intel Adaptix 3 1
Dell ExpressCharge 7 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Волож Аркадий 181 6
Щербаков Борис 20 3
Демидов Михаил 132 2
Гусаков Сергей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Качалин Алексей 4 1
Duke Dania - Дьюк Дания 1 1
Иванов Никита 5 1
Slater Mark - Слейтер Марк 1 1
Фридман Борис 2 1
Смирнов Павел 35 1
Ivancic Vlastimir - Иванчич Властимир 1 1
Воронков Алексей 6 1
Митрошенков Александр 3 1
Грибов Владимир 25 1
Аузан Александр 9 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 1
Генс Филипп 29 1
Евраев Михаил 222 1
Генс Георгий 62 1
Хасис Лев 96 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Казахстан - Республика 2650 3
Европа 3788 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Европа Западная 618 2
США - Кремниевая долина 399 2
Восточная Европа 1691 2
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Москва - Воробьёвы горы 15 1
Украина - Киев 476 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Великобритания - Лондон 828 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Кибернетика 6 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РАН - Российская академия наук 317 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
Институт Общей Генетики им. Н. И. Вавилова РАН 1 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Extreme NOW Forum 3 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768605, в очереди разбора - 672289.
Создано именных указателей - 46354.
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