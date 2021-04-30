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НИИМЭ
НИИ Молекулярной электроники


30.04.2021 Крупнейший российский производитель микроэлектроники заявил о гигантском росте выручки 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 2
09.09.2019 Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК 3
31.05.2019 Телефоны россиян станут прослушивать в рамках СОРМ только на отечественном «железе» 1
08.05.2019 В России хотят запретить госзакупки иностранных СХД 1
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 1
20.02.2019 АФК «Система» и «Ростех» создают микроэлектронного гиганта. Подробности 1
17.10.2018 Микрон запускает в производство новые идентификационные микросхемы 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 2
31.08.2018 США ввели санкции против российских разработчиков микроэлектроники 7
22.03.2018 НИИМЭ разработал новую ячейку энергонезависимой памяти для серийно выпускаемых микросхем 1
19.02.2018 «Ростех» и АФК «Система» создают предприятие по производству чипов 1
26.05.2017 Банковский чип «Микрона» рекомендован к использованию в платежной системе «Мир» 1
27.01.2017 Микросхемы «Микрона» получили статус продукци отечественного производства 1 уровня 2
31.10.2016 «Роснано» c доходностью выходит из проекта с «Микроном» 1
15.07.2016 «Микрон» начал поставку специальной элементной базы для спутников «ГЛОНАСС-К» 1
19.05.2016 Выручка предприятий ИТК «Зеленоград» в 2015 г. выросла на 16,7% 2
22.04.2016 Начался массовый выпуск банковских карт «Мир» на российском чипе «Микрона» 3
03.03.2016 «Микрон» поставил в «Гознак» партию RFID-меток для маркировки меховых изделий 1
26.01.2016 Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон» 4
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
14.05.2015 За 2014 г. мировой рынок RFID-технологий вырос на 14,5% до $11,1 млрд 1
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см» 1
10.12.2014 Два главных производителя компонентов IoT объединятся 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 2
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 4
18.07.2014 «Роснано» стало акционером «Микрона» 1
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона» 4
22.04.2014 Названы тренды рынка е-паспортов на ближайшие два года 1
26.08.2013 «Микрон» получил сертификат энергетического менеджмента ISO 500001 2
12.07.2013 «Микрон» произведет для Московского метрополитена 5,5 млн смарт-карт «Тройка» 2
30.05.2013 "Микрон" выкупает у Роснано 90-нм фабрику 2
30.05.2013 «Микрон» увеличивает долю в «Ситроникс-Нано» за счет выкупа акций у Роснано 3
13.05.2013 В России создан сверхмалый RFID-чип 1
13.05.2013 «Микрон» разработал сверхмалый чип для радиочастотной идентификации 2
11.02.2013 27 марта в Подмосковье начнет работу конференция «РусКрипто’2013» 1
15.11.2012 Чип «Микрона» прошел сертификацию «УЭК» 2
20.02.2012 В России запущено 90-нм производство электроники. ВИДЕО 1
14.11.2011 Cryptography Research и «НИИМЭ и Микрон» подписали лицензионное соглашение об использовании патентов 2

Публикаций - 64, упоминаний - 107

НИИМЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Микрон - Micron 365 12
РТИ 122 9
АФК Система ПАО 996 9
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
АйТи 752 4
НЗПП с ОКБ - Новосибирский завод полупроводниковых приборов с особым конструкторским бюро 7 3
Ангстрем-Т 95 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 3
Intracom Telecom 39 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 268 3
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
РТИ ВЗПП-Микрон - Воронежский завод полупроводниковых приборов 8 2
Ciena 40 2
МаксимаТелеком 102 2
Инфосистемы Джет 675 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Ситроникс - Sitronics 563 2
Samsung Electronics 5702 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Huawei 2732 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
КНС Групп - Yadro 124 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Т-Платформы 274 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Syrus Systems - Сайрус системс 2 1
Орбита 23 1
РТИ Микроэлектроника 8 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
Волна НПО Завод 1 1
Элеконд 3 1
Купол - Ижевский электромеханический завод 1 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
Микрон Секьюрити Принтинг - MSP - Mikron Security Printing 3 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Мосводоканал 44 2
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Visa International 1346 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Президент США 105 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Правительство Москвы 653 1
Роснано 456 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2207 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 10 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
ЭКБ - Электронная компонентная база 55 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 269 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
Хасьянова Гульнара 85 5
Путин Владимир 1828 2
Евтушенков Владимир 130 2
Малышев Александр 31 2
Вольпе Борис 70 2
Кравцов Александр 2 2
Меднов Сергей 115 2
Красников Геннадий 42 2
Рейман Леонид 413 1
Чемезов Сергей 121 1
Прохоров Александр 86 1
Фомина Алена 5 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Зайцев Владимир 37 1
Басаев Александр 2 1
Строкович Антон 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Москва - Зеленоград 28 2
Европа 3774 2
Япония 2802 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Восточная Европа 1682 2
Греция - Греческая Республика 324 1
Россия - Калужская область 574 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Россия - Сочи 913 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Украина 3378 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - Обнинск 105 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 3 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 14 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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