Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИИМЭ
НИИ Молекулярной электроники
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 107
НИИМЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 85 5
|Путин Владимир 1828 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Малышев Александр 31 2
|Вольпе Борис 70 2
|Кравцов Александр 2 2
|Меднов Сергей 115 2
|Красников Геннадий 42 2
|Рейман Леонид 413 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Прохоров Александр 86 1
|Фомина Алена 5 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Басаев Александр 2 1
|Строкович Антон 45 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
|IDTechEx 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766021, в очереди разбора - 669707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru