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Международный аэропорт Пулково
ВВСС
Воздушные Ворота Северной Столицы
IATA: LED, ICAO: ULLI


19.08.2021 T1 Cloud предоставила облачные ресурсы аэропорту Пулково 3
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 7
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 2
29.04.2020 Дальний Восток покроют полем цифрового наблюдения за авиатрафиком 1
11.03.2020 «Обит» представил обновленную «Wi-Fi платформу» 1
28.01.2020 Российские аэропорты переходят на цифровое наблюдение за полетами 1
20.09.2019 Как «цифра» преобразует инфраструктуру и эффективность бизнеса 1
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP 7
13.06.2017 В аэропортах открыты пункты технической поддержки паспортов болельщиков 1
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
11.01.2017 «Пулково Карго» внедрил внедрил систему управления очередью 1
13.12.2016 «Цифровые радиотехнические системы» создали многопозиционную систему наблюдения за воздушным движением 1
20.09.2016 В России арестована первая партия контрабандных iPhone 7 1
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1
11.05.2016 2ГИС поможет сориентироваться в Пулково 7
10.05.2016 В аэропорту Иркутска внедрен мониторинг транспорта Omnicomm Online 1
15.02.2016 Модульные ИБП Delta Electronics установлены в диспетчерской службе аэропорта «Пулково» 1
12.02.2016 Главой Tele2 стал экс-гендиректор аэропорта «Пулково» 2
16.12.2015 «Грузовой терминал Пулково» перешел на струйную печать 1
03.12.2015 ФСБ и таможня арестовали на границе iPhone и iPad на миллиард рублей 1
09.09.2015 Tele2 обеспечила 4G-интернет на всех станциях Петербургского метрополитена 1
10.08.2015 Автобусы Санкт-Петербурга оснащают оборудованием для оплаты проезда банковскими картами 1
21.07.2015 Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами 1
16.06.2015 Tele2 запускает сеть 4G в Санкт-Петербурге 1
27.05.2015 В Санкт-Петербурге стартовал первый проект по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass в автобусах 1
13.05.2015 DirectumRX внедрена в «Грузовом терминале Пулково» 1
03.03.2015 «МегаФон» увеличил емкость сети в аэропорту Пулково в 4 раза 7
17.12.2014 Американцы скупили все iPhone 6 Plus в аэропорту «Пулково» 1
28.11.2014 Система «Скаут» помогает обеспечивать бесперебойную работу аэропорта «Пулково» 3
24.11.2014 «Белтел» оснастил ИТ-решениями отель Park Inn by Radisson Airport St. Petersburg 1
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер» 1
03.07.2014 «Билайн» удвоил количество базовых станций 4G в Петербурге 1
04.03.2014 Вокзалы поумнеют вслед за аэропортами 1
17.12.2013 ИТ-системы аэропортов: акцент на контроль и безопасность 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1

Публикаций - 78, упоминаний - 121

Международный аэропорт Пулково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
SAP SE 3216 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
АйТи 752 2
Samsung Electronics 5686 2
Ланит ГК 1158 1
Инталев 168 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Ростех Азимут 16 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Microsoft Corporation 11110 1
Lenovo Group 1638 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ОБИТ 43 1
Facebook 3766 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Аэрофлот 493 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ОТЛК ЕРА - Объединенная транспортно-логистическая компания - Европейский железнодорожный альянс 2 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 19 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Россети ПАО 168 1
Почта России ПАО 1574 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Lightning 131 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Apple iPad 3263 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPad mini 375 2
Lenovo A - Серия смартфонов 17 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Google Android 10751 2
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Apple iPad Pro 226 1
Epson WorkForce Pro RIPS - Серия принтеров 3 1
Ростех Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 1 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple iOS 5742 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
Apple iPhone 7 246 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Сергеев Леонид 4 3
Емельянов Станислав 62 2
Капойко Юрий 2 2
Петунин Алексей 58 2
Перевозников Антон 1 1
Колпаков Александр 5 1
Вершинин Александр 4 1
Дайбагия Сайюз 1 1
Асадов Акмал 1 1
Бобомуродов Азамат 1 1
Искандеров Зокир 1 1
Сокхончук Кирилл 1 1
Шадхин Марат 1 1
Саидов Шохрух 1 1
Топольский Алексей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Токарев Юрий 2 1
Гук Андрей 18 1
Низник Александр 19 1
Носков Константин 201 1
Путин Владимир 1826 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Маковский Игорь 6 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СФО - Новосибирск 1971 7
Россия - ПФО - Самара 1291 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 5
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Россия - ПФО - Казань 1519 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - Владивосток 864 3
Европа 3766 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - Хабаровск 623 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 2
Россия - Приморский край - Приморье 605 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
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Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Симферополь 116 1
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Россия - Иркутск 467 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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