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Международный аэропорт Пулково
ВВСС
Воздушные Ворота Северной Столицы
IATA: LED, ICAO: ULLI
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Публикаций - 78, упоминаний - 121
Международный аэропорт Пулково упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
|Сергеев Леонид 4 3
|Емельянов Станислав 62 2
|Капойко Юрий 2 2
|Петунин Алексей 58 2
|Перевозников Антон 1 1
|Колпаков Александр 5 1
|Вершинин Александр 4 1
|Дайбагия Сайюз 1 1
|Асадов Акмал 1 1
|Бобомуродов Азамат 1 1
|Искандеров Зокир 1 1
|Сокхончук Кирилл 1 1
|Шадхин Марат 1 1
|Саидов Шохрух 1 1
|Топольский Алексей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Токарев Юрий 2 1
|Гук Андрей 18 1
|Низник Александр 19 1
|Носков Константин 201 1
|Путин Владимир 1826 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|Маковский Игорь 6 1
|CNews Analytics 1991 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763779, в очереди разбора - 667466.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763779, в очереди разбора - 667466.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru