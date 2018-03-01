Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МДМ Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 333
МДМ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OSI - Open Source Initiative 33 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Леушев Андрей 63 17
|Михалев Павел 20 17
|Шестаков Александр 35 16
|Патрин Максим 31 14
|Мухин Максим 18 14
|Тищенко Юрий 14 14
|Шевченко Владимир 135 13
|Леоничев Алексей 14 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Гуральников Сергей 161 13
|Пиляр Елена 21 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Халяпин Сергей 77 13
|Кравченко Денис 24 13
|Дегтярев Алексей 54 13
|Асратян Петр 35 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Муравлев Александр 15 12
|Базалей Наталья 14 12
|Грибанов Юрий 24 12
|Скородумов Олег 17 12
|Левиков Антон 68 12
|Коротнев Константин 31 12
|Чекель Павел 15 12
|Фридман Илья 41 11
|Гаттаров Руслан 117 11
|Калюжный Игорь 24 10
|Лысенко Эдуард 209 9
|Каштанов Дмитрий 27 9
|Плешков Алексей 42 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Козлов Михаил 153 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Богачев Игорь 172 8
|Реймер Денис 49 8
|Скородумов Анатолий 63 8
|Рудаков Денис 31 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Банки.ру - Banki.ru 28 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1988 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759150, в очереди разбора - 662840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759150, в очереди разбора - 662840.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru