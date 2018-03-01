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МДМ Банк


01.03.2018 Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр 1
05.12.2017 «АйТи Капитал» автоматизировала бюджетное планирование и контроль в «Бинбанке» 1
29.08.2017 Бинбанк запустил обновленный онлайн-сервис для всех клиентов 1
13.02.2017 «Бинбанк» запустил новый мобильный банк для бизнеса 1
13.12.2016 Бинбанк настроил все свои банкоматы на пополнение карт «Тинькофф Банка» 1
09.12.2016 «МДМ Банк» с помощью R-Style Softlab обновил хранилище данных 2
08.12.2016 Эффективная аналитика: SMART-система в Бинбанке 1
09.11.2016 Бинбанк и «МДМ Банк» объединили сети банкоматов с «СКБ-банком» 2
01.11.2016 Apple Pay стал доступен клиентам группы Бинбанка 2
04.08.2016 Новая версия мобильного приложения «МДМ Банк» получила поддержку бесконтактной технологии оплаты Mastercard 8
13.07.2016 Клиенты «МДМ Банка» теперь могут оплачивать штрафы ГИБДД и ЖКУ без комиссии 2
29.06.2016 Navicon пополнила линейку аналитических решений для банков системой «Прогноз.ССВ» 1
27.06.2016 «МДМ Банк» оптимизировал ИБ в сотрудничестве со «Смарт Лайн Инк» 3
07.06.2016 Бинбанк и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети 1
02.06.2016 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии 2
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
31.05.2016 Бинбанк запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы 1
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
27.04.2016 «МДМ Банк» обновил интернет-банк и расширил его функциональность 4
07.04.2016 «МДМ Банк» и «1С» запустили прямой обмен документам по технологии DirectBank 3
04.04.2016 Держатели карт Бинбанка и «МДМ Банка» могут переводить друг другу средства без комиссии 1
29.03.2016 «МДМ Банк» запустил мобильный банк для юридических лиц 3
25.03.2016 «МДМ Банк» обновил ПО всех своих банкоматов 4
23.03.2016 ChronoPay запустил услугу денежных переводов с карты на карту 1
23.03.2016 Клиенты Бинбанка и «МДМ Банка» смогут пополнять пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах без комиссии 3
21.03.2016 «МДМ Банк» подключил к услуге онлайн-переводов карты платежной системы «Мир» 3
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
09.03.2016 «МДМ Банк» предложил мобильное приложение для переводов с карты на карту 2
02.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
19.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
21.12.2015 «МДМ Банк» обновил приложение для Windows Phone 5
15.12.2015 Начался выпуск банковских карт «Мир» с «чисто российским платежным приложением» 1
15.12.2015 «МДМ Банк» расширил возможности SMS-информирования 4
10.12.2015 Клиенты Райффайзенбанка могут вносить наличные через банкоматы «Московского кредитного банка» 1
03.12.2015 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить деньги через банкоматы Газпромбанка без комиссии 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 2
12.11.2015 «МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass 3
11.11.2015 «МДМ Банк» обновил мобильный банк для iOS и Android 3

Публикаций - 150, упоминаний - 333

МДМ Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Webmoney 330 14
Microsoft Corporation 11060 13
Citrix Systems 571 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
Cinimex - Синимекс 160 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 10
Custis 73 10
IBM 3537 10
Instabank - Инстабанк 12 9
VK - Mail.ru Group 2483 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Polycom - Поликом Раша 300 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Консист Бизнес Групп 58 8
CleverDATA 54 8
Ланит ГК 1155 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
AT Consulting - Группа ЭйТи 275 6
АйТи 751 5
Ростелеком Связьинвест 695 5
SAP CIS - САП СНГ 753 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 3
Samsung Electronics 5651 3
Google LLC 7144 2
Калуга Астрал 41 2
СКБ Контур 416 2
3733 2
Бинбанк 184 31
Газпромбанк - ГПБ 692 21
ПСБ - Промсвязьбанк 613 21
Уралсиб Банк 389 20
ВТБ Банк Москвы 371 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 18
Visa International 1345 18
Пробизнесбанк АКБ 109 16
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 13
Альфа-Банк 1123 12
Национальный банк Траст 96 12
Спортмастер 116 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Башнефть ПАО АНК 90 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Открытие ФК 538 10
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
Bayer AG - Байер 36 8
Сетелем Банк 25 8
Citibank - Ситибанк 170 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
ВкусВилл 48 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 5
En+ Group 17 5
Нордеа Банк 49 5
Jones Day 15 5
Связь-банк 78 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Федеральное казначейство России 766 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Счётная палата РФ 460 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Big Data - Большие данные 1136 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Flash 472 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
Омниканальность - Omni channel 42 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 18 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
3G - Стандарт мобильной связи 3723 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 1
Google Android 10750 12
Apple iOS 5741 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows Phone Store 54 2
Apple - App Store 2198 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Apple Pay 385 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Excel 436 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 42 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
MasterCard Maestro 112 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
SQL - Язык программирования 432 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
IBM Watson 105 1
IBM Cognos BI 141 1
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
MasterCard World Black Edition 3 1
MobilityLab WorksPad 36 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
IBM Power8 27 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
Apple iPhone 6 547 1
MasterCard Platinum 8 1
Леушев Андрей 63 17
Михалев Павел 20 17
Шестаков Александр 35 16
Патрин Максим 31 14
Мухин Максим 18 14
Тищенко Юрий 14 14
Шевченко Владимир 135 13
Леоничев Алексей 14 13
Прохоров Фёдор 78 13
Свердлов Михаил 29 13
Гуральников Сергей 161 13
Пиляр Елена 21 13
Потёмкин Роман 20 13
Халяпин Сергей 77 13
Кравченко Денис 24 13
Дегтярев Алексей 54 13
Асратян Петр 35 12
Хрусталев Александр 31 12
Сафронов Юрий 61 12
Подкопаев Олег 24 12
Муравлев Александр 15 12
Базалей Наталья 14 12
Грибанов Юрий 24 12
Скородумов Олег 17 12
Левиков Антон 68 12
Коротнев Константин 31 12
Чекель Павел 15 12
Фридман Илья 41 11
Гаттаров Руслан 117 11
Калюжный Игорь 24 10
Лысенко Эдуард 209 9
Каштанов Дмитрий 27 9
Плешков Алексей 42 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Козлов Михаил 153 8
Стрелова Ольга 32 8
Богачев Игорь 172 8
Реймер Денис 49 8
Скородумов Анатолий 63 8
Рудаков Денис 31 8
Россия - Российская федерация - РФ 57309 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 18
Россия - Челябинская область 658 11
Казахстан - Республика 2627 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - Ростовская область 861 6
Россия - Калужская область 571 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Восточная Европа 1676 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - Тюменская область 582 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Россия - Лыткарино 30 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Европа 3745 2
Украина 3361 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 1
Индонезия - Республика 384 1
Россия - Тверь 324 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Индия - Республика 2169 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - Тульская область 752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 35
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 15
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
Private Banking 16 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1988 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 13
CNews APPWards 36 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Docflow 58 1
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