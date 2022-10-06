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Встроенная камера



06.10.2022 Татарстанский бизнес удвоил спрос на умные датчики 1
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России 1
29.07.2022 На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения 1
24.02.2022 Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж 1
22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 1
10.02.2022 Исследование: большинство сотрудников хочет работать 2-3 дня в неделю из дома 1
26.12.2021 Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 2
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 1
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 1
12.03.2021 В России начались продажи смартфона Nokia 1.4. Цена 1
18.02.2021 TrueConf выпустила доступный терминал видеосвязи для переговорных комнат 1
15.02.2021 Konica Minolta представила новую серию настольных спектрофотометров CM-36dG 1
05.02.2021 Nokia представила новый смартфон Nokia 1.4. Цены 1
29.10.2020 Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1 1
19.10.2020 Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 2
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
01.09.2020 Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения 1
26.05.2020 «Крок» помогла Мосгорсуду провести дистанционное заседание с распознаванием лиц 1
27.04.2020 5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM 1
02.09.2019 «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект 1
11.07.2019 Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео 1
13.06.2019 7 квадрокоптеров с камерой до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
13.03.2019 «Швабе» установил в Москве 2,5 тысячи новых светофоров 1
07.01.2019 Как выбрать коптер. Готовимся к полётам 2
23.11.2018 Acer представил ИИ-решение интернета вещей для бизнес-аналитики 1
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
12.03.2018 Lenovo привезла в Россию дешевые бизнес-ноутбуки. Цены 1
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 1
28.06.2017 Lenovo вернула бренд Motorola в Россию 1
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд 1
01.02.2017 10 самых производительных смартфонов 1
10.01.2017 HP представила новые средства безопасности для коммерческих ПК серии Elite 1
10.01.2017 Apple в ближайшее время выпустит «убийцу» Google Glass 1
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
17.11.2016 «Ростелеком» организовал новые зоны бесплатного Wi-Fi в Ростове-на-Дону 1
28.09.2016 Компания GoPro на выставке Photokina: маленькая революция 1
16.09.2016 Vertu в ярких цветах 1
16.09.2016 В Россию придут «очки терминатора» для бизнеса и 4K-проекторы от Epson 1

Публикаций - 383, упоминаний - 399

Встроенная камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 8
Apple Inc 11103 7
LG Electronics 3530 6
Nvidia Corp 3203 5
Intel Corporation 11624 4
Lenovo Group 2151 4
Microsoft Corporation 23395 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Huawei 3459 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
HMD Global - Nokia 130 2
IBM - International Business Machines Corp 9167 2
Yandex - Яндекс 5551 1
Konica Minolta 374 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Xiaomi 1254 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Шоколадница - сеть кофеен 41 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 24
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 11
Автофокус - Автофокусировка 2228 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 9
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 6
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 4
DDR - Double data rate 2523 4
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 887 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 822 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
Google Android 12432 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 9
Nokia Symbian OS 1399 6
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 4
Nokia Sirocco 97 3
Microsoft Windows 2000 12612 3
Nokia Sseries - серия телефонов 148 3
AMD Mobility Radeon 232 3
Linux OS 8153 2
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 2
Microsoft Windows 7 1874 2
Nokia Nseries 432 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 1
Intel Celeron - Серия процессоров 941 1
Intel Pentium III 724 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft Windows 95 372 1
Pokemon Go 78 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
1С:Розница 81 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Microsoft Windows XP 2357 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 344 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Китай - Тайвань 3659 2
Япония 12847 2
Россия - Южный Урал 145 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
Германия - Берлин 697 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
Ergonomics - Эргономика 1488 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 2
Физика - Physics - область естествознания 2423 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
DigiTimes - Издание 1292 1
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