Индексная книга CNews*
Встроенная камера
Публикаций - 383, упоминаний - 399
Встроенная камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9667 15
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 8
|Apple Inc 11103 7
|LG Electronics 3530 6
|Nvidia Corp 3203 5
|Intel Corporation 11624 4
|Lenovo Group 2151 4
|Microsoft Corporation 23395 4
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
|Huawei 3459 3
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
|HMD Global - Nokia 130 2
|IBM - International Business Machines Corp 9167 2
|Yandex - Яндекс 5551 1
|Konica Minolta 374 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 1
|Элемент ГК - Elementec 25 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
|Xiaomi 1254 1
|TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
|Шоколадница - сеть кофеен 41 1
|МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 336 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
|DigiTimes - Издание 1292 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.