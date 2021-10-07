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ВЭФ
Восточный экономический форум


07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 2
15.09.2021 Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного 1
24.12.2020 Mail.ru свернула прием заказов в магазине Pandao спустя три года после его запуска 1
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 1
20.11.2020 «Ростелеком» провел тестовые учения на киберполигоне во Владивостоке 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 1
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации 1
24.12.2019 ВЭБ изменил подготовку ИТ-стартапов к выходу на зарубежных инвесторов 1
17.10.2019 Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент 1
26.09.2019 Центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost 1
11.09.2019 МТС подписал соглашения о развитии цифровых проектов в регионах Дальнего Востока 1
10.09.2019 Orange Business Services будет развивать умные города на Дальнем Востоке 1
06.09.2019 Правительство, Минэк и Минкомсвязи: Система госзакупок в ИТ отстает от жизни на 10 лет 1
06.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Якутск – Усть-Нера – Сусуман – Ягодное – Магадан» 1
06.09.2019 «Почта России» решила в 10 раз увеличить онлайн-экспорт с помощью электронных меток 1
05.09.2019 ЦОДы требуют у властей налоговых льгот и дешевого электричества 1
05.09.2019 «Ростелеком» построит центр Киберполигона на Дальнем Востоке 1
05.09.2019 «Ростелеком» подключит «Газпром газэнергосеть гелий» к интернету 1
04.09.2019 Между Москвой и Питером вот-вот поедут беспилотные грузовики 1
04.09.2019 Рекламная платформа BookingBoard мигрирует в облако SberCloud 1
04.09.2019 «Ростелеком» построит ВОЛС «Удачный – Харыялах – Оленек» в Якутии 1
04.09.2019 «Ростелеком» поможет Камчатке в развитии цифровой инфраструктуры 1
25.07.2019 В России создадут «киберполигон». Кто будет его строить? 1
12.04.2019 Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре 2
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
08.10.2018 «Совзонд» разработал виртуальную модель Владивостока 1
21.09.2018 Аркадий Дворкович назначен Председателем Фонда «Сколково» 1
13.09.2018 «Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики 1
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1
12.09.2018 Сбербанк представил алгоритмы ИИ, стилизующие тексты в произведения русских поэтов-классиков 1
11.09.2018 РВК и Межгосударственная корпорации развития будут искать технологии для развития «новых территорий» 1
11.09.2018 «ВЭБ Инновации» и правительство Якутии инвестируют в стартапы до двух миллиардов 1
11.09.2018 «Ростелеком» реализует проекты в сфере цифровой экономики в Якутии 1
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 5
13.08.2018 Нейросеть сыграет в Го с бизнесменами на ВЭФ - 2018 1
06.10.2017 На всех граждан России создадут электронное медицинское досье 1
08.09.2017 Система распознавания лиц появится на всех въездах на Сахалин 1
04.09.2017 «Ростелеком» подключит по оптике более 400 образовательных учреждений Приморья 1
11.01.2017 В 2017 году качество мобильной связи протестируют в 83 субъектах РФ 1

Публикаций - 47, упоминаний - 54

ВЭФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 4
Yandex - Яндекс 4101 3
SAP SE 3218 2
Alibaba Group 298 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Microsoft Corporation 11143 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Технопарк Русский 3 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
РТ-Инвест 37 1
DataSpace - ДатаСпейс Партнерс 43 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Promobot - Промобот 49 1
LeEco - LeTV 46 1
Google LLC 7168 1
Gexar 1 1
МегаФон Дальневосточный филиал 25 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Facebook 3767 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
3770 1
Oracle Corporation 3360 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Acronis - Акронис 364 1
Крок 1221 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Orange S.A. 451 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
HTC Corporation 1196 1
РВК - Российская венчурная компания 476 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Почта России ПАО 1577 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
AliExpress 275 2
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 2
Pandao 21 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Линия жизни 4 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
AliExpress Russia - AER 16 1
Lego 84 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Якутия Венчурная компания 1 1
Газпром газэнергосеть гелий 1 1
BookingBoard - БукингБорд 2 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Почта Банк 289 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Pony Express 55 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
Президент Российской Федерации 1442 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Правительство РФ 2207 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Администрация Президента РФ 269 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Счётная палата РФ 461 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Роснано 456 1
Совет при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 1 1
Фонд Росконгресс 4 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 1
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 13 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
DSaaS - Data science as a service - модель дистрибуции данных 5 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 102 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Smartphone - Смартфон 773 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Ростелеком Цифровой наслег 2 2
Pravoved.ru - Робот-юрист - Юридический онлайн-сервис 7 1
Golaxy - нейросеть-чемпион Go 1 1
SAP Sailing Analytics 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Цифровой инспектор 6 1
Ростелеком Национальный Киберполигон 9 1
Alibaba Tmail 6 1
VK - Mail.ru Товары 10 1
SberCloud ЦОД 3 1
МТС Big Data 11 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Linux OS 4272 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Путин Владимир 1828 6
Осеевский Михаил 221 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Иванов Александр 71 3
Акимов Максим 167 2
Петров Михаил 88 2
Подгузов Николай 27 2
Калугин Сергей 162 2
Теплов Олег 17 2
Повалко Александр 36 2
Николаев Айсен 13 2
Слюсарь Юрий 5 1
Ульянов Алексей 2 1
Срывков Дмитрий 1 1
Алексеев Антон 20 1
Маяковский Владимир 1 1
Солодов Владимир 6 1
Алексеевич Максим 1 1
Богинский Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 27 1
Чекунков Алексей 3 1
Миллер Алексей 13 1
Галюжин Алексей 1 1
Павлычев Алексей 1 1
Дитрих Евгений 4 1
Есенин Сергей 4 1
Ведехин Игорь 23 1
Сечин Игорь 27 1
Пушкин Александр 11 1
Поляков Иван 7 1
Анисимов Никита 1 1
Тихонюк Валентин 2 1
Петухов Леонид 2 1
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард Аллард 1 1
Казанцев Дмитрий 2 1
Сухадольский Георгий 4 1
Климов Михаил 7 1
Сюй Виктор 22 1
Евраев Михаил 222 1
Пак Олег 90 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 25
Россия - Владивосток 866 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Арктика 141 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Россия - Приморский край - Приморье 607 3
Россия - Хабаровск 624 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Россия - Якутск 249 2
Россия - Амурская область 321 2
Россия - Хабаровский край 419 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Колымский край - Колыма 10 1
Россия - Арктическая зона 8 1
Северо-Восточная Азия 11 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Магадан 134 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Ближний Восток 1478 1
Африка 1494 1
США - Кремниевая долина 399 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Япония 2808 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Европа 3781 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
Русский язык 991 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
SimilarWeb 24 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767655, в очереди разбора - 671340.
Создано именных указателей - 46354.
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