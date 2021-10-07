Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВЭФ
Восточный экономический форум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 54
ВЭФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 6
|Осеевский Михаил 221 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Иванов Александр 71 3
|Акимов Максим 167 2
|Петров Михаил 88 2
|Подгузов Николай 27 2
|Калугин Сергей 162 2
|Теплов Олег 17 2
|Повалко Александр 36 2
|Николаев Айсен 13 2
|Слюсарь Юрий 5 1
|Ульянов Алексей 2 1
|Срывков Дмитрий 1 1
|Алексеев Антон 20 1
|Маяковский Владимир 1 1
|Солодов Владимир 6 1
|Алексеевич Максим 1 1
|Богинский Андрей 3 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Миллер Алексей 13 1
|Галюжин Алексей 1 1
|Павлычев Алексей 1 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Есенин Сергей 4 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Сечин Игорь 27 1
|Пушкин Александр 11 1
|Поляков Иван 7 1
|Анисимов Никита 1 1
|Тихонюк Валентин 2 1
|Петухов Леонид 2 1
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард Аллард 1 1
|Казанцев Дмитрий 2 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Климов Михаил 7 1
|Сюй Виктор 22 1
|Евраев Михаил 222 1
|Пак Олег 90 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|SimilarWeb 24 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 4
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767655, в очереди разбора - 671340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767655, в очереди разбора - 671340.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru