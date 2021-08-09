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Банк Оранжевый



09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
19.05.2021 Для Путина написали план развития водородных автомобилей в России 1
09.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
10.02.2021 CNews приглашает на онлайн-конференцию «ИТ-стратегия 2021» 16 марта 1
28.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
22.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ-стратегия 2021» состоится 16 марта 1
05.08.2020 В банке «Оранжевый» внедрена система MaxPatrol SIEM 2
19.05.2020 Tele2 в разы поднимет цены на звонки и SMS для пользователей старых тарифов 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
24.12.2019 Начались продажи сверхдешевого неубиваемого смартфона с подводной съемкой. Цены для России 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
21.02.2018 «Диасофт» завершил ИТ-трансформацию в банке «Оранжевый» 2
10.11.2017 Обзор МФУ Toshiba e-STUDIO3508LP: с заботой о человеке и природе 1
04.08.2017 ARinteg предупредила о возможных массовых атаках на производственные предприятия 1
12.10.2016 WD представила новые накопители серий My Passport и My Book 1
07.09.2016 Zyxel провела экстравагантный ребрендинг впервые за 27 лет. Видео 1
14.04.2016 Tele2 взвинтил цены в Москве 1
14.04.2016 Tele2 обновил ряд тарифов в Москве 3
18.02.2016 «Инфосистемы Джет» создали интеграционную платформу для банка «Оранжевый» 2
23.11.2015 МТС и Tele2 придумали экстравагантный способ зарабатывать на молчащих абонентах 1
13.11.2015 Tele2 обновила линейку тарифов для абонентов Норильска и Таймырского муниципального района 2
21.10.2015 В Москву пришел четвертый сотовый оператор. Тарифы 1
21.10.2015 Tele2 запускает сеть в Московском регионе 2
19.08.2015 Tele2 запустила сеть 4G в Сочи 1
18.06.2015 Tele2 объявила о старте работы в Приморском крае 1
15.05.2015 Tele2 начинает предоставлять услуги мобильной связи под собственным брендом в Саратовской области 1
21.04.2015 Обзор смартфона Lumia 532 Dual-SIM: на скромный бюджет 1
03.09.2014 Тест Nokia X2: яркий молодежный смартфон 1
26.08.2014 Lumia 530 появилась в продаже в России 1
18.07.2014 Mail.Ru обновила портальный стиль 1
07.02.2014 Nikon представил новую флагманскую камеру и ультразум с 60-кратным объективом. ФОТО 1
20.01.2014 В Россию привезли обновление самой дешевой и популярной Nokia Lumia. ЦЕНА 1
02.10.2013 Vertu выпустила Android-смартфон Constellation 1
01.10.2013 Собираемся на войну: обзор суперзащищенного смартфона Rivotek RT-550 со встроенной рацией 1
12.04.2013 Элитней некуда: ZOOM.CNews прикасается к прекрасной бытовой технике 1
09.08.2012 Nikon анонсировал "беззеркалку" нового поколения. ФОТО 1
06.07.2012 Sony Tablet P: обзор уникального планшета-раскладушки 1
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 1
02.09.2011 Впервые выпущен ультрабук тоньше и дешевле MacBook Air. ФОТО 1

Публикаций - 64, упоминаний - 72

Банк Оранжевый упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2274 10
Microsoft Corporation 21677 5
Nokia Corporation 5304 5
Apple Inc 10292 4
Diasoft - Диасофт 510 3
Samsung Electronics 9049 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6367 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7888 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1018 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 2
Sony 5917 2
HERE 69 2
LG Electronics 3183 1
Nvidia Corp 3041 1
Intel Corporation 10923 1
Lenovo Group 2011 1
Philips 1809 1
Hitachi - Хитачи 1331 1
ASBIS Prestigio 210 1
Gigabyte Technology 322 1
Amazon Inc - Amazon.com 2556 1
Google LLC 9693 1
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 102 1
Twitter 2332 1
Nikon 572 1
Tata Consultancy Services 53 1
Fiserv 11 1
BMC Software 90 1
Cognizant 17 1
БПЦ Банковские технологии 105 1
Supra 26 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 55 1
Silent Circle 8 1
Rover - RoverComputers 378 1
Falcon Northwest 9 1
АКОС 60 1
Luxoft - Люксофт 268 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 708 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 563 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1987 4
Казахмыс - Kazakhmys 41 4
Ренессанс кредит Банк 201 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1598 4
Руснарбанк КБ 7 4
Металлинвест 5 4
Segezha Group - Сегежа Групп 92 4
Благосостояние НПФ 33 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 231 4
РЖД - Российские железные дороги 1372 3
ЦУМ ТД - Торговый дом 51 3
Otto Group - Директ Каталог Сервис 27 3
Почта России ПАО 1813 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 107 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 33 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 416 3
Уралсиб Банк 454 3
OTP Group - ОТП Банк 152 2
Банк Зенит 197 2
Альфа-Банк Казахстан 17 2
Альфа-Банк 1329 2
Ингосстрах СПАО 280 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4987 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 792 2
Евросеть 1368 2
Swarovski AG 69 2
Hansa - Ханса 74 2
МТС банк 265 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 137 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
UMA - United Music Agency 31 1
Gorenje 64 1
Мегаполис ТК 124 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 64 1
СКБ-банк 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 68 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 113 1
АТАК - сеть магазинов 277 1
Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2868 2
Петербургский метрополитен ГУП 70 2
Правительство РФ 5348 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 1
Президент Российской Федерации 2604 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4948 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8971 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10180 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12444 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6358 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24388 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6722 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3749 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5012 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3101 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2510 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4268 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4090 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5447 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1459 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4197 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 4879 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 2279 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5263 3
Big Data - Большие данные 1851 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 749 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 2302 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3573 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6803 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1066 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1569 2
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 69 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 20 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 71 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 2181 1
Machine augmented intelligence - Intelligence amplification - Cognitive augmentation - Усиление машинного интеллекта - Augmented analytics - Дополненная аналитика 9 1
NAND flash memory - флеш-память 434 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1536 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 782 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 269 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 836 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 4
Google Android 11623 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 4
Diasoft Flextera 48 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 250 2
ЭОС Дело СЭД 1279 2
Symbian OS 1385 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 2
Microsoft Skype 1887 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 515 2
Google Play - Google Store - Android Market 2654 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
Microsoft Office 3138 2
Apple iPod nano 215 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 56 1
AMD Mobility Radeon 221 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 26 1
IBM Integration Bus 16 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Nokia X-Series 46 1
Intel Pentium III 700 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 1
Apache Zeppelin 6 1
Western Digital My Passport - серия SSD 15 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 78 1
Nokia E-Series 39 1
Nokia N-series 384 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 588 1
Rovio Mobile - Angry Birds 109 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 57 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nokia Maps 46 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 230 1
HERE Maps 44 1
Sony Tablet 17 1
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Intel Pentium II 148 1
Барташев Николай 7 7
Минофьев Сергей 8 5
Натрусов Артем 136 4
Сотин Денис 106 4
Гревцев Александр 30 4
Вахнин Павел 52 4
Плетнев Артем 9 4
Соколовский Александр 38 3
Клушкин Владимир 4 3
Макеев Дмитрий 8 3
Соколов Ренат 6 3
Красильников Михаил 3 3
Ромашев Денис 4 3
Аскаров Тимур 3 3
Клепиков Алексей 80 2
Сирота Юрий 38 2
Рыбаков Александр 25 2
Лукашкин Сергей 20 2
Чаркин Евгений 201 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Шадура Максим 17 2
Шанев Эдуард 6 2
Цыганов Вячеслав 54 1
Глазков Александр 62 1
Ананьев Денис 6 1
Щербинин Сергей 13 1
Батай Илья 15 1
Сабынин Андрей 23 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Залманов Андрей 27 1
Колескин Тимур 13 1
Гузовский Денис 26 1
Самедов Тимур 18 1
Скогорев Алексей 7 1
Путин Владимир 2456 1
Иванов Сергей 356 1
Иващенко Андрей 11 1
Мишустин Михаил 341 1
Абакумов Евгений 109 1
Пегасов Сергей 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 96492 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30410 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11850 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38716 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4764 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1268 3
Италия - Итальянская Республика 3016 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11819 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12181 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10381 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 687 2
Южная Корея - Республика 3614 2
Америка Северная 2622 1
Индия - Карнатака - Бангалор 172 1
США - Флорида 678 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 72 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 59 1
Китай - Тайвань - Синьчжу 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12056 1
Азия - Азиатский регион 3318 1
Китай - Тайвань 1595 1
Словения - Республика 198 1
Того - Тоголезская Республика 4526 1
Дания - Королевство 887 1
Южная Корея - Сеул 314 1
Швейцария - Цуг 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 104 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 22 1
Куба - Республика 170 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 978 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1895 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 185 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 852 1
Россия - СФО - Республика Тыва 186 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 307 1
Россия - СФО - Иркутская область 781 1
Япония 8536 1
Индия - Республика 4125 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1135 1
США - Нью-Джерси 254 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2779 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 126 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3675 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 643 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 478 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1319 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 158 1
Аутсорсинг 585 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2054 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 236 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1540 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5552 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 670 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 1
White list - Белый список 54 1
CNews - ZOOM.CNews 1386 4
IDC - International Data Corporation 4554 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
IDC FinTech Ranking 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1424 5
Red Dot Design Award 49 1
Международный женский день - 8 марта 40 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
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