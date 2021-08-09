Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банк Оранжевый
Публикаций - 64, упоминаний - 72
Банк Оранжевый упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2868 2
|Петербургский метрополитен ГУП 70 2
|Правительство РФ 5348 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 1
|Президент Российской Федерации 2604 1
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 170 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
|Барташев Николай 7 7
|Минофьев Сергей 8 5
|Натрусов Артем 136 4
|Сотин Денис 106 4
|Гревцев Александр 30 4
|Вахнин Павел 52 4
|Плетнев Артем 9 4
|Соколовский Александр 38 3
|Клушкин Владимир 4 3
|Макеев Дмитрий 8 3
|Соколов Ренат 6 3
|Красильников Михаил 3 3
|Ромашев Денис 4 3
|Аскаров Тимур 3 3
|Клепиков Алексей 80 2
|Сирота Юрий 38 2
|Рыбаков Александр 25 2
|Лукашкин Сергей 20 2
|Чаркин Евгений 201 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Шадура Максим 17 2
|Шанев Эдуард 6 2
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Глазков Александр 62 1
|Ананьев Денис 6 1
|Щербинин Сергей 13 1
|Батай Илья 15 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Залманов Андрей 27 1
|Колескин Тимур 13 1
|Гузовский Денис 26 1
|Самедов Тимур 18 1
|Скогорев Алексей 7 1
|Путин Владимир 2456 1
|Иванов Сергей 356 1
|Иващенко Андрей 11 1
|Мишустин Михаил 341 1
|Абакумов Евгений 109 1
|Пегасов Сергей 53 1
|CNews - ZOOM.CNews 1386 4
|IDC - International Data Corporation 4554 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 617 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 69 1
|IDC FinTech Ranking 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru