Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Softline Infosecurity
Инфосекьюрити
Публикаций - 57, упоминаний - 104
Softline Infosecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворянский Александр 5 5
|Сергиенко Игорь 4 4
|Солодовников Кирилл 3 3
|Попова Анна 16 3
|Емельянников Михаил 39 3
|Груздев Сергей 29 3
|Зенкин Денис 262 2
|Лукацкий Алексей 87 2
|Раевский Алексей 74 2
|Ширманов Александр 15 2
|Мякишева Марина 84 2
|Горелов Дмитрий 53 2
|Черноволенко Сергей 21 2
|Пинчук Никита 2 2
|Рысин Сергей 4 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Разумов Илья 12 2
|Наумов Евгений 25 2
|Кремер Аркадий 14 1
|Калегин Сергей 6 1
|Вураско Александр 2 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Бабинцев Василий 21 1
|Колганов Владимир 13 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 25 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 1
|Шаров Борис 69 1
|Соснин Юрий 2 1
|Федотова Валентина 6 1
|Данилов Игорь 19 1
|Ладыженский Глеб 5 1
|Слепухин Андрей 6 1
|Попова Зоя 7 1
|Федотов Валентин 7 1
|Стрельцов Анатолий 8 1
|Попович Дмитрий 9 1
|Янко Виталий 11 1
|Хайбуллов Рустам 4 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 788 3
|Wired - Издание 158 1
|Юность - радиостанция 25 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
|CNews TV 476 1
|Computer Weekly 368 1
|РБК ТВ - телеканал 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru