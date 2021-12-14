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Softline Infosecurity
Инфосекьюрити



14.12.2021 Компания Infosecurity объявила о назначении нового генерального директора
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК»
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз
01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity
26.11.2018 «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях
13.02.2018 Softline купила долю в российской «Инфосекьюрити»
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити»
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных
06.10.2009 В Москве прошли выставки-конференции Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009
02.10.2009 CNews TV. Infosecurity -2009: скромно о будущем
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008
01.08.2008 "Аксофт" приглашает друзей и партнеров на InfoSecurity Russia 2008
20.06.2008 В Москве прошел день открытых дверей для участников Infosecurity, Storage Expo и Documation Russia
17.09.2007 26 сентября откроется Infosecurity Russia 2007
02.07.2007 26 сентября откроется выставка Infosecurity Russia 2007
26.04.2007 Infosecurity провела круглый стол по теме информационной безопасности
13.09.2006 Infosecurity Russia 2006: от продуктов к услугам и сервисам
16.09.2005 Infosecurity Russia 2005 прошла в Гостином дворе
16.09.2005 Infosecurity Russia - 2005: второй блин почти не комом
23.06.2005 В сентябре пройдут выставки Infosecurity, Storage Expo, LinuxWorld Russia 2005
01.09.2004 В России впервые пройдёт выставка Infosecurity
12.05.2004 Освоение ИТ-рынка России британцы начнут с безопасности

Публикаций - 57, упоминаний - 104

Softline Infosecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1754 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3743 15
Информзащита 611 14
Microsoft Corporation 20990 11
Cisco Systems 4629 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 10
Trend Micro 557 9
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 9
InfoWatch - Инфовотч 818 8
Инфосистемы Джет 835 8
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 7
ДиалогНаука 169 7
Dr.Web - Доктор Веб 1169 6
Крок 1551 6
Код Безопасности 379 6
IBM 8680 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 145 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 551 5
Oracle - Sun Microsystems 2159 4
Check Point Software Technologies 682 4
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 4
Oracle Corporation 5808 4
F-Secure 201 4
Kerio Technologies 56 4
Ланит ГК 1503 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 4
BioLink Solutions 111 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 353 3
Системный софт - SysSoft 130 3
Nortel Networks 1286 3
Micro Focus - Novell 844 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 123 3
Bitdefender 140 3
Поликом Про 33 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 292 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 134 2
Fortinet 307 2
Acronis - Акронис 403 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1906 2
SBI Bank 13 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Qiwi 790 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 1
Citigroup 270 1
SBI Group 14 1
Шоколадница - сеть кофеен 35 1
Boxberry - российская служба доставки 21 1
ВТБ Банк Москвы 432 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 1
Almaz Capital Partners 120 1
Bank of America - Банк Америки 208 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 231 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 557 1
AliExpress 291 1
eBay Inc 1560 1
РЖД - Российские железные дороги 1325 1
Visa International 1640 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Открытие ФК 567 1
Росгосстрах 219 1
АльфаСтрахование СГ 232 1
Ингосстрах СПАО 278 1
Альфа-Банк 1328 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2027 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2345 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2316 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 20 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1846 1
Федеральное казначейство России 864 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 1
Правительство РФ 2647 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1480 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 197 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 9
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 742 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2438 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 274 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 184 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 321 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9102 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2855 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 617 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 2
СЗИ - Средства защиты информации 163 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 235 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 118 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 761 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 104 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 43 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 174 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 80 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 57 1
ISO 22301 - Business Continuity Management System - стандарт непрерывности бизнеса 7 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 58 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 13 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 13 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 15 1
Linux OS 7183 6
Kaspersky Internet Security 346 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 161 3
Softline Infosecurity ISOC 17 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 3
Microsoft Windows 10 10102 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 118 2
Dr.Web Office Shield 17 2
Kaspersky Open Space Security 36 2
Aladdin Knowledge Systems 42 2
Softline Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center 3 2
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 27 2
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 2
Код Безопасности - vGate 44 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 2
Google Android 11651 2
Microsoft Exchange 986 2
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 54 2
MegaUpload 10 1
SBI Bank Свой круг 17 1
Positive Technologies - XSpider 25 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync 66 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 232 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 271 1
Terrasoft Creatio 54 1
SAP Sybase 278 1
Cisco VPN 8 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 16 1
HPE ArcSight 55 1
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 10 1
Kaspersky Managed Protection 5 1
Postfix - mail transfer agent 43 1
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 1
Softline Infosecurity Darvvin - Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде 1 1
Barracuda Networks - Spam Firewall 7 1
Oracle StorageTek 61 1
Sendmail 61 1
Дворянский Александр 5 5
Сергиенко Игорь 4 4
Солодовников Кирилл 3 3
Попова Анна 16 3
Емельянников Михаил 39 3
Груздев Сергей 29 3
Зенкин Денис 262 2
Лукацкий Алексей 87 2
Раевский Алексей 74 2
Ширманов Александр 15 2
Мякишева Марина 84 2
Горелов Дмитрий 53 2
Черноволенко Сергей 21 2
Пинчук Никита 2 2
Рысин Сергей 4 2
Трифаленков Илья 17 2
Разумов Илья 12 2
Наумов Евгений 25 2
Кремер Аркадий 14 1
Калегин Сергей 6 1
Вураско Александр 2 1
Залецкий Алексей 3 1
Бабинцев Василий 21 1
Колганов Владимир 13 1
Толкачева Екатерина 43 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 25 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 337 1
Шаров Борис 69 1
Соснин Юрий 2 1
Федотова Валентина 6 1
Данилов Игорь 19 1
Ладыженский Глеб 5 1
Слепухин Андрей 6 1
Попова Зоя 7 1
Федотов Валентин 7 1
Стрельцов Анатолий 8 1
Попович Дмитрий 9 1
Янко Виталий 11 1
Хайбуллов Рустам 4 1
Антимонов Сергей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 82295 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 8
Великобритания - Лондон 1840 7
Европа 7256 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 4
Азия - Азиатский регион 3150 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 4
Германия - Федеративная Республика 7782 4
Япония 7894 3
Франция - Французская Республика 4926 3
Испания - Королевство 2518 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10871 2
Израиль 1685 2
США - Торонто 199 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 2
Малайзия 738 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1164 2
Южная Корея - Республика 3251 2
Италия - Итальянская Республика 2819 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 2
Индия - Республика 4077 2
Канада 3054 1
Евразия 228 1
Великобритания - Виргинские Острова 161 1
Бельгия - Брюссель 186 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2890 1
Казахстан - Республика 4129 1
Беларусь - Белоруссия 3202 1
Украина - Киев 906 1
Бельгия - Королевство 847 1
Украина 5526 1
Нидерланды 1991 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
Турция - Стамбул 87 1
Великобритания - Кембридж 244 1
Швеция - Стокгольм 352 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 937 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2232 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 71 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Русский язык 1654 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 1
Мошенничество 75 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
Человеческий фактор 172 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1100 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1228 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1209 1
Коммерсантъ - Издательский дом 788 3
Wired - Издание 158 1
Юность - радиостанция 25 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
CNews TV 476 1
Computer Weekly 368 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2652 5
Gartner 3180 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 27 2
IDC - International Data Corporation 4522 1
Juniper Research 419 1
Markets&Markets Research 87 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Информзащита Учебный центр 38 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1026 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 75 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
CeBIT 406 2
Docflow 105 1
Softool 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
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