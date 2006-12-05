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Nihon Keizai Shimbun



05.12.2006 Wii покорила Японию 1
10.04.2006 3G-союз: японцы объединятся с американцами 1
15.03.2006 Sony перенесла выход приставки PlayStation 3 1
20.12.2005 Япония запустит национальный поисковый портал? 1
22.11.2005 Корейцы удвоят производство плазменных ТВ 1
21.11.2005 KDDI тестирует подачу цифрового видео в автомобили 1
28.10.2005 Изобретатель светодиодных ламп придумал водяную батарейку 1
04.10.2005 Японцы представят плазму с низким энергопотреблением 1
22.08.2005 Toshiba инвестирует $1,8 млрд. в производство флэш-памяти 1
18.07.2005 Hitachi, Toshiba, NEC и Fujitsu сработали в убыток 1
22.04.2005 Sony и Toshiba ищут единый формат DVD 1
13.04.2005 В Японии создадут первый реактивный пассажирский самолет 1
28.12.2004 Toshiba уходит с рынка "плазмы" 1
20.12.2004 Sony: отказ от "плазмы" отменяется 1
23.07.2004 Цены на ЖК-панели для мониторов начали падать 1
19.03.2004 NEC и Matsushita удвоят продажи телефонов в Китае 1
17.03.2004 Компьютеры HP с Linux появятся в 12 странах Азии 1
24.02.2004 Глава Intel ожидает в 2004 году роста доходов на 15% 1
16.02.2004 Sony планирует вдвое увеличить продажи цифровых камер 1
26.01.2004 NEC выходит на рынок радиометок 1
21.11.2003 Matsushita и TBS создадут программных помощников для мобильных телефонов 1
27.10.2003 Китайские производители не гнушаются экспонировать пиратскую технику 1
08.10.2003 Защита документов от Hitachi встраивается в шрифты 1
27.08.2003 Konica Minolta и НР будут вместе делать копиры 1
19.08.2003 Японцы представили 45-нанометровый техпроцесс 1
09.06.2003 NTT обещает загрузку фильмов за полминуты 1
03.06.2003 Будущее Sony глазами руководства 1
26.05.2003 Vodafone может получить $2,2 млрд. от продажи подразделения 1
21.04.2003 Sony инвестирует $1,67 млрд. в производство чипов 1
14.03.2003 Sanyo снизит прогноз прибыли на 2002/03 финансовый год 1
27.02.2003 NTT снизит расходы на средства производства до 900 млрд. иен 1
07.02.2003 Китайское правительство выдаст лицензии на три стандарта 3-го поколения 1
30.01.2003 Canon завершил 2002 год с рекордной прибылью 1
30.01.2003 NEC начнет производить серверы Mitsubishi 1
23.12.2002 Sony объединит филиалы распространения контента для телевидения и интернета 1
06.12.2002 В Японии закрылся первый провайдер WLAN-доступа в интернет 1
05.12.2002 В Японии закрылся первый провайдер WLAN-доступа в интернет 1
25.11.2002 NTT потратит около $2,5 млрд. на создание современной широкополосной сети 1
21.11.2002 Reuters: Hitachi и Mitsubishi удваивают инвестиции в совместное предприятие 1
25.09.2002 Toshiba и Fujitsu продолжают переговоры 1

Публикаций - 85, упоминаний - 86

Nihon Keizai Shimbun упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

NTT DoCoMo 1002 25
NEC 1570 15
Toshiba Corporation 2554 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 11
Sony 5126 11
Fujitsu 1525 10
Hitachi 1209 10
NTT - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 98 9
Sharp Corporation 880 7
Samsung Electronics 8405 6
Vodafone Group 1241 4
Sanyo Electric 304 4
IBM 8247 4
AMD - Advanced Micro Devices 3372 3
Canon 1149 3
Pioneer Corporation 324 3
Eastman Kodak 431 3
Intel Corporation 10381 3
LG Electronics 2885 2
AOL - America Online 651 2
JVC Kenwood 331 2
AOL Inc 1476 2
Microsoft Corporation 20288 2
KDDI Corporation 214 2
Yahoo! 3433 2
J-Phone 95 2
HP Inc. 4843 2
Mitsubishi Electric 234 2
Infineon Technologies 344 2
E-Plus 81 1
Telecom Italia 301 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 414 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 122 1
SEGA 353 1
AT&T Wireless Services 255 1
mmO2 68 1
VAIO 166 1
Nikon 464 1
Haier 75 1
Google LLC 8947 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
UBS AG 281 1
Procter&Gamble - P&G 189 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 3
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 90 2
3G - Стандарт мобильной связи 4903 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 454 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1146 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 620 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 269 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1241 1
VHS - Video Home System - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 122 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 40 1
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 641 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3150 3
Linux OS 6986 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Microsoft Office 2824 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2778 1
Nintendo Wii - игровая консоль 711 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 75 1
Япония 6703 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 6
Европа 6447 5
Южная Корея - Республика 2839 5
Япония - Токио 764 4
Таиланд - Королевство 586 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 2
США - Орегон 166 2
Северная Америка 2350 2
Германия - Федеративная Республика 6766 2
Азия - Азиатский регион 2863 2
Индия - Республика 3429 1
Китай - Уси 9 1
Япония - Осака 90 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 100 1
Китай - Цзянсу 40 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 66 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 106 1
Китай - Пекин 669 1
Китай - Шанхай 513 1
Китай - Тайвань 1382 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Малайзия 650 1
Нидерланды 1708 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 682 1
Бельгия - Королевство 740 1
Германия - Бавария - Мюнхен 325 1
Индонезия - Республика 595 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 1
NE Asia Online 276 12
Thomson Reuters - Рейтер 5128 10
Nikkei - Издание 246 4
Bloomberg 927 2
The Inquirer 354 2
Total Telecom 260 2
Cellular News 218 2
The Register 1198 1
DigiTimes - Издание 1185 1
Associated Press 1110 1
EE Times 132 1
Ananova 234 1
SiliconValley.com - SV.com 236 1
Faulkner Information Services 100 1
IDC - International Data Corporation 4388 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 34 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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