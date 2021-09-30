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Kyocera


30.09.2021 Kyocera PA/MA 2000: корпоративная надежность в домашних условиях 8
21.09.2021 Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci 1
20.07.2021 Хакеры 16 лет ломали ПК через принтеры HP, Xerox и Samsung. «Дыру» никто не устранял 1
03.06.2021 X-Com масштабировала печатную инфраструктуру старейшего архитектурно-строительного университета России 1
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 6
25.03.2021 Kyocera Net Manager 2
10.03.2021 Kyocera и Docsvision представили решение для перехода к безбумажному документообороту и электронному архиву 4
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2% 1
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные 1
28.08.2020 Мировой рынок принтеров сорвался в штопор. Падение ускоряется с каждым кварталом 1
09.07.2020 X-Com масштабировала информационную систему одного из крупнейших медицинских вузов России и Европы 1
22.05.2020 Пандемия обрушила мировой рынок принтеров 1
13.04.2020 Kyocera рассказала о полностью восстановленной работоспособности 2
10.03.2020 Дорогие принтеры спасли от краха российский рынок печатающих устройств 6
12.02.2020 Kyocera Net Manager 2
03.02.2020 Kyocera TASKalfa PRO 15000c 7
08.11.2019 Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати 9
14.10.2019 Тонер Kyocera и аналоги: сравниваем качество, безопасность и стоимость 1
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM 2
19.02.2019 Исследование Kyocera и IDC: объем российского рынка устройств печати вырос до $630 миллионов 1
18.02.2019 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ KYOCERA 5
25.01.2019 «Первый БИТ» автоматизировал российское представительство Kyocera 4
15.11.2018 Kyocera Document Solutions Russia выходит на рынок Казахстана 5
08.11.2018 «Газпром» выделил миллиарды на компьютерную технику на Windows и DOS 1
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 24
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров 24
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
14.02.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 14
08.02.2018 Танки грязи не боятся: самые защищенные смартфоны 1
31.01.2018 Программное обеспечение KYOCERA: документооборот под полным контролем 14
11.01.2018 Kyocera выпустила новую линейку устройств Ecosys формата А3 2
15.11.2017 Тонер KYOCERA 18
06.11.2017 Тонер KYOCERA 17
12.10.2017 Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование 2
13.09.2017 На изгнание иностранной электроники из России выделено 14,5 млрд 1
04.09.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 6
23.08.2017 Lenovo нацелилась купить бизнес Fujitsu по выпуску смартфонов 1
15.08.2017 Как остановить информационное цунами в офисе? Всё о системе KYOСERA Managed Document Services 6
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1

Публикаций - 94, упоминаний - 349

Kyocera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5686 21
Microsoft Corporation 11110 17
Apple Inc - Эппл Рус 7713 10
Reliance Communications - Rcom 39 9
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 9
Canon 580 7
Kyocera Document Solutions 25 7
VideoMost - ВидеоМост 191 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 12 5
HP Inc. 2920 4
Brother 111 4
Cisco Systems 2044 4
Seiko Epson Corporation 327 3
Sanyo Electric 75 3
SAP SE 3216 3
Ситилинк - Citilink 190 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
Casio 58 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
IBM 3546 2
Lenovo Group 1638 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Lexmark 59 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
G&G 3 1
3753 1
Office Assistant 2 1
NXP Freescale Semiconductor 97 1
Ninestar Corporation 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ZTE Corporation 550 1
Mitel 30 1
Google LLC 7158 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
Eastman Kodak 101 1
Cactus 6 1
Blizzard Entertainment 213 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
Газпром ПАО 523 1
Wildberries 128 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МФУ - Многофункциональное устройство 588 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 5
MDS - Managed Document Services - Система управления документооборотом 11 4
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 1
Масштабируемость - Scalability 20 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool - Экологический сертификат - Электронный инструмент экологической оценки продукции 27 1
СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил 31 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
Blue Angel - Голубой ангел - Экологический знак правительства Германии (сертификация) 16 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
Flash 476 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 478 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 12
Microsoft Windows 10 6652 8
Kyocera TASKalfa МФУ 20 8
Apple macOS X 903 5
Microsoft Windows 853 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Kyocera ECOSYS 21 4
Kyocera Cloud Direct 5 3
Kyocera KYOanalyser 6 3
Kyocera Mobile Print 7 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Kyocera Net Manager - Многофункциональное серверное приложение печати данных 9 3
Cisco Webex 107 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 794 3
Kyocera Net Manager - PinPoint Scan 5 3
Kyocera ScannerVison 3 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 2
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 2
Kyocera Helpdesk Assistant 3 2
Kyocera HyPAS - Kyocera Hybrid Plаtform fоr Advаnced Sоlutions 5 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Kyocera Mail2Me 3 2
Kyocera SmartScan 6 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Kyocera QuickPrint 3 2
Kyocera KyoEasyPrint 3 2
Kyocera PanelPlus 3 2
Kyocera KYOroute Server 3 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
WhatsApp Messenger 654 2
Kyocera Net Admin 4 2
Java - Язык программирования 1178 2
Linux OS 4265 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Apple AirPrint 97 1
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 22 1
Sony Xperia 113 1
Альхаурани Тарик 5 3
Макаренков Константин 32 2
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 5 2
Демидов Михаил 129 2
Яровая Ирина 63 1
Озеров Виктор 26 1
Беляков Алексей 14 1
Попов Константин 8 1
Эббенхост Марсель 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Яцевский Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 16
Япония 2792 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Европа 3766 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Восточная Европа 1682 2
Европа Западная 615 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Латинская Америка 725 2
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Филиппины - Республика 211 1
Казахстан - Алматы 264 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Грузия 691 1
Узбекистан - Республика 823 1
Индонезия - Республика 385 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Америка 462 1
Армения - Республика 688 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Казахстан - Республика 2637 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Антитеррор 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 2
Electronista 139 1
IDC - International Data Corporation 2723 5
IDC Russia - IDC Россия 115 2
CNews Analytics 1991 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764983, в очереди разбора - 668670.
Создано именных указателей - 46354.
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