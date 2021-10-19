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Infosecurity
Инфосекьюрити


19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 1
26.08.2020 Softline реализовала сервис автоматизированного выявления и ликвидации угроз мошенничества для Boxberry 1
05.08.2020 Softline запустила новую услугу «Базовый анализ защищенности инфраструктуры» 1
15.07.2020 «Инфосекьюрити» и ГТЛК трансформировали систему сбора и анализа событий ИБ в SOC-as-a-service 2
15.06.2020 «Инфосекьюрити» анонсирует специализированный пакет услуг ИБ «ПУСК» 2
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз 2
03.02.2020 Россияне запускают по всему миру «ИБ как сервис» на базе Microsoft Azure 1
25.12.2019 Как зарубежные банки конкурируют с отечественными внутри России 1
01.11.2019 «SBI банк» подключился к центру мониторинга событий ИБ Infosecurity 2
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса 1
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 2
26.11.2018 «Альфастрахование» и «Инфосекьюрити» представили совместный продукт по страхованию киберрисков 3
01.11.2018 Поставки ИТ в финсектор растут благодаря ЦБ РФ и крупным банкам 2
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях 1
13.02.2018 Softline купила долю в российской «Инфосекьюрити» 1
29.11.2017 Запас для опережающего роста поставок ИБ сохраняется 2
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM 4
22.05.2017 Концерн РТИ использует «КИБ СёрчИнформ» для защиты от утечек информации 2
09.03.2017 Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак 2
18.11.2016 «Открытие Холдинг» повысил уровень ИБ с помощью Axoft и «Инфосекьюрити» 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 1
28.03.2013 Угрозы ИБ: многократный рост 1
25.02.2010 «Код Безопасности» подвёл итоги 2009 г. и поделился планами развития бизнеса 1
22.10.2009 Infosecurity 2009: под страхом ФЗ о персональных данных 4
07.10.2009 «Информзащита» и «Код Безопасности» представили свои новые продукты для защиты данных 1
06.10.2009 В Москве прошли выставки-конференции Infosecurity Russia, Storage Expo Russia, Documation Russia 2009 2
02.10.2009 CNews TV. Infosecurity -2009: скромно о будущем 1
30.10.2008 Infosecurity Russia 2008: вирусам кризис не страшен 3
20.10.2008 Антивирус BitDefender в России не прижился 1
17.10.2008 В Москве завершила работу выставка-конференция Infosecurity Russia 2008 1
23.09.2008 SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз 1
22.08.2008 ИБ-тренд: выставки генерируют продажи 4
01.08.2008 "Аксофт" приглашает друзей и партнеров на InfoSecurity Russia 2008 1
20.06.2008 В Москве прошел день открытых дверей для участников Infosecurity, Storage Expo и Documation Russia 1
11.10.2007 ИТ-осень: все "повернуты" на безопасности 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 2

Публикаций - 40, упоминаний - 65

Infosecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1475 11
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 4
Крок 1221 4
Microsoft Corporation 11168 3
Системный софт - SysSoft 124 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Код Безопасности 365 2
Инфосистемы Джет 675 2
Fortinet 288 2
Acronis - Акронис 365 2
Информзащита 423 2
Ланит ГК 1160 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 2
Cisco Systems 2056 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Амтел-Сервис 34 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
РДТЕХ 159 1
Унитех 10 1
Астерос - Asteros 531 1
Yandex - Яндекс 4103 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Ланит Интеграция 101 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Google LLC 7177 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Анкад - Ancud 21 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
SaveIT Group 4 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Telegram Group 702 1
SBI Bank 13 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альфа-Банк 1127 1
Ингосстрах СПАО 210 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Открытие ФК 538 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
SBI Group 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 11
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
PCS - People Centric Security - концепция «Безопасность c фокусом на человеке» 4 1
U2F - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации 17 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Big Data - Большие данные 1136 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center 3 2
Infosecurity ISOC 9 2
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Infosecurity Darvvin - Сервис выявления социальных угроз в подростковой среде 1 1
SBI Bank Свой круг 17 1
АльфаСтрахование АльфаCyber - комплексная защита от киберрисков 2 1
HPE ArcSight 50 1
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 9 1
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 6 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10751 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Exchange 684 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Zecurion DLP 38 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 1
Terrasoft Creatio 44 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Microsoft Azure 1171 1
Сергиенко Игорь 4 3
Солодовников Кирилл 3 3
Горелов Дмитрий 51 2
Попова Анна 10 2
Черноволенко Сергей 18 1
Мякишева Марина 84 1
Залецкий Алексей 3 1
Калегин Сергей 6 1
Пинчук Никита 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Соснин Юрий 1 1
Кривенкова Ирина 6 1
Данилова Наталья 2 1
Груздев Сергей 26 1
Рысин Сергей 4 1
Еремеев Сергей 17 1
Наумов Евгений 25 1
Кутузов Максим 5 1
Карякин Андрей 9 1
Юдин Алексей 3 1
Щербаков Алексей 5 1
Дворянский Александр 5 1
Клоков Александр 2 1
Лукацкий Алексей 68 1
Янкин Андрей 14 1
Дружинин Евгений 19 1
Касперская Наталья 199 1
Тикуркин Максим 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Европа 3788 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Япония 2811 1
Индия - Республика 2181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Великобритания - Кембридж 71 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
Docflow 59 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
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