Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Infosecurity
Инфосекьюрити
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 65
Infosecurity упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сергиенко Игорь 4 3
|Солодовников Кирилл 3 3
|Горелов Дмитрий 51 2
|Попова Анна 10 2
|Черноволенко Сергей 18 1
|Мякишева Марина 84 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Калегин Сергей 6 1
|Пинчук Никита 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Соснин Юрий 1 1
|Кривенкова Ирина 6 1
|Данилова Наталья 2 1
|Груздев Сергей 26 1
|Рысин Сергей 4 1
|Еремеев Сергей 17 1
|Наумов Евгений 25 1
|Кутузов Максим 5 1
|Карякин Андрей 9 1
|Юдин Алексей 3 1
|Щербаков Алексей 5 1
|Дворянский Александр 5 1
|Клоков Александр 2 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Янкин Андрей 14 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Касперская Наталья 199 1
|Тикуркин Максим 32 1
|CNews Analytics 1991 3
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770525, в очереди разбора - 674207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru