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Danone
Данон


23.09.2021 Назначен новый генеральный директор НТЦ ИТ «Роса» 1
25.03.2021 «Корус консалтинг» создала «цифрового двойника» для Danone 6
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
25.01.2021 OpenStack для Enterprise. Почему будущее облачного рынка за платформами на базе открытого ПО 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions 8
16.11.2020 «Ростелеком» перенес на свою инфраструктуру информационные системы Danone 9
23.07.2020 Microsoft основала коалицию по переходу к нулевому уровню углеродных выбросов 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
26.02.2020 Российский ИИ-стартап привлек $1,5 млн на цифровизацию мерчандайзинга 2
22.11.2019 «Яндекс.Взгляд» делает маркетинговые исследования доступными для бизнеса 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
10.06.2019 Собянин назначил троих новых замов главы ДИТ Москвы 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 3
26.07.2018 Правительство проведет эксперимент по маркировке молочной продукции 1
19.07.2018 Danone, «Галактика» и «Карат» протестируют маркировку готовой молочной продукции 3
16.07.2018 «Первый БИТ» помог автоматизировать процессы в агрокластере «Фрагария» 1
18.04.2018 Конференция CNews «Мобильность в бизнесе 2018» 1
22.12.2017 После ссоры с арендодателем «Билайн» переезжает на фабрику «Большевик» 1
20.10.2017 Решение резидента «Сколково» рекомендовано для использования компанией Danone 7
30.03.2017 Более 1000 автомобилей Danone в России — под контролем системы «Скаут» 7
14.12.2016 Mail.Ru Group запускает новый формат рекламы 1
20.07.2016 Сергей Панкратов стал новым директором по маркетингу SAP СНГ 1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
04.03.2015 Ozon.ru совместно с Mybill запускает платформу для создания программы лояльности 1
03.02.2015 Danone в России внедрила систему планирования молочного баланса 3
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей» 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
19.03.2013 VAS-услуги — драйвер телекоммуникационных сервисов 1
12.02.2013 SAP инвестировала 3 млн евро в устойчивое развитие окружающей среды 1
02.04.2012 SAP и Danone создали решение для измерения объема выбросов углекислого газа 12
12.01.2012 «Инфосистемы Джет» построили систему анализа эффективности производства в «Danone-Юнимилк» 1
15.09.2011 «Облачный» видеосервис привлек 5 клиентов за две недели 1
16.03.2011 Новое ПО и услуги Smarter Commerce от IBM помогут реагировать на растущий потребительский спрос 1
20.10.2010 Danone в России доверила администрирование серверов MS SQL «Инфосистемам Джет» 2
25.08.2010 «Шнейдер Электрик» выпустил новое ПО для проектирования систем электроснабжения 1
15.04.2010 Барт Стаеленс: Современный телеком вынуждает менять стратегии развития 1
22.04.2009 Дмитрий Иванников: Мы наблюдаем новую волну интереса к телеком-аутсорсингу 3

Публикаций - 45, упоминаний - 99

Danone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Microsoft Corporation 11168 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Data Matrix 52 2
Галактика - Корпорация 251 2
Orange France Télécom 99 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Siemens AG - Сименс Россия 675 2
Прогноз 197 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Wipro Limited 44 1
Микротест 177 1
Сумма Технологий 10 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
Синтерра - Synterra 570 1
Inventive Retail Group 63 1
KrIT - КРИТ 11 1
КонсОМ СКС Групп 4 1
Winncom Technologies 3 1
Тизприбор - Контрольно-измерительные приборы 10 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
3779 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Schneider Electric 409 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 3
Алроса АК 81 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
Spencer Stuart International 2 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
PepsiCo - Пепсико 96 2
Транснефть 159 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Группа ЛСР 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Lamoda 83 2
ВТБ24 583 1
Мосводоканал 44 1
Nike 87 1
Starbucks - Старбакс 47 1
РосЕвроБанк 38 1
Quiksilver 6 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Coca-Cola Company 113 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 4 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Карат - Московский завод плавленых сыров 1 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Sokolov 8 1
Ward Howell 8 1
ExpoCapital 1 1
Фонд климатических инноваций 3 1
Кораблик-Р 7 1
Nespresso 15 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
AliExpress 275 1
Maersk 10 1
LinkedIn 521 1
Роснефть НК 367 1
Газпром нефть 382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
OpenStack 347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 61 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 8 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
SFA - Sales Force Automation - Система автоматизации продаж 5 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
МФУ - Многофункциональное устройство 597 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Microsoft Office 1950 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 16 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Linux OS 4276 2
СКАУТ Безопасное вождение 14 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 17 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
Oracle СУБД 32 1
Яндекс.Взгляд 3 1
Badoo - Социальная сеть 32 1
Microsoft Sustainability Calculator 2 1
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 1
Microsoft Silverlight 138 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
КриптоПро Ngate 4 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
СКАУТ Платформа 14 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 1
Ricoh StreamLine NX - Системы управления печатью 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Prognoz Platform 74 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
YSoft SafeQ 23 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Корня Алексей 73 2
Халин Дмитрий 52 2
Голяндрина Мария 4 2
Чернышева Татьяна 5 2
Шоржин Валерий 32 2
Даниленко Андрей 1 1
Маханько Денис 1 1
Ткаченко Татьяна 1 1
Казарин Станислав 100 1
Комиссарова Мария 1 1
Елизаров Артем 16 1
Тарнопольский Ярослав 1 1
Скурятина Елена 20 1
Алексеева Марина 11 1
Смирнова Светлана 3 1
Гуль Игорь 2 1
Волис Григорий 7 1
Абдрахманов Рустам 4 1
Адамский Илья 3 1
Хорошилов Иван 4 1
Емельченков Сергей 83 1
Литвак Сергей 1 1
Вересов Сергей 2 1
Усенко Евгений 4 1
Вербов Евгений 1 1
Кочешков Егор 1 1
Алесина Ольга 1 1
Сатановская Ольга 4 1
Цветков Сергей 9 1
Мякишева Марина 84 1
Григорьева Евгения 57 1
Чимиричкина Мария 30 1
Козырь Сергей 30 1
Пылков Александр 1 1
Либерман Александр 1 1
Полищук Алексей 2 1
Даньшин Алексей 1 1
Амиров Алексей 1 1
Останина Мария 3 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Европа 3788 4
Украина 3398 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Восточная Европа 1691 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Казахстан - Республика 2650 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Индия - Республика 2181 2
Япония 2811 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 1
Казахстан - Алматы 265 1
Хорватия - Республика 118 1
Европа Центральная 106 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Европа Западная 618 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Ярославль 407 1
Латинская Америка 726 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Вологодская область 320 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Russia Awards 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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