Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Danone
Данон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 99
Danone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корня Алексей 73 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Голяндрина Мария 4 2
|Чернышева Татьяна 5 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Даниленко Андрей 1 1
|Маханько Денис 1 1
|Ткаченко Татьяна 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Комиссарова Мария 1 1
|Елизаров Артем 16 1
|Тарнопольский Ярослав 1 1
|Скурятина Елена 20 1
|Алексеева Марина 11 1
|Смирнова Светлана 3 1
|Гуль Игорь 2 1
|Волис Григорий 7 1
|Абдрахманов Рустам 4 1
|Адамский Илья 3 1
|Хорошилов Иван 4 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Литвак Сергей 1 1
|Вересов Сергей 2 1
|Усенко Евгений 4 1
|Вербов Евгений 1 1
|Кочешков Егор 1 1
|Алесина Ольга 1 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Цветков Сергей 9 1
|Мякишева Марина 84 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Козырь Сергей 30 1
|Пылков Александр 1 1
|Либерман Александр 1 1
|Полищук Алексей 2 1
|Даньшин Алексей 1 1
|Амиров Алексей 1 1
|Останина Мария 3 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770412, в очереди разбора - 674094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770412, в очереди разбора - 674094.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru