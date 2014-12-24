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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСКН РФ
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков)
Госнаркоконтроль
Публикаций - 82, упоминаний - 144
ФСКН РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чучелов Андрей 44 5
|Попов Алексей 329 5
|Навальный Алексей 60 5
|Казарин Станислав 111 4
|Брагинский Матвей 6 3
|Серова Елена 317 3
|Симаков Олег 107 3
|Казак Максим 159 3
|Сапельников Сергей 104 3
|Соловьев Игорь 45 3
|Гуральников Сергей 162 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Ухлинов Леонид 58 3
|Давыдов Денис 38 3
|Митрейкин Александр 18 3
|Евраев Михаил 228 2
|Стрельцов Андрей 56 2
|Авербах Владимир 122 2
|Ермолаев Артем 343 2
|Козырев Алексей 274 2
|Иванов Виктор 19 2
|Песчанских Георгий 38 2
|Ситников Сергей 75 2
|Ампелонский Вадим 31 2
|Иванов Игорь 20 2
|Опенышева Светлана 63 2
|Оголь Елена 24 2
|Шмид Александр 18 2
|Дарбинян Саркис 35 2
|Болсуновский Михаил 11 2
|Батарова Татьяна 12 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Жаров Александр 169 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Лысенко Эдуард 221 2
|Богомолов Андрей 20 2
|Шадаев Максут 425 2
|Яровая Ирина 65 2
|Козлюк Артем 39 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru