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ФСКН РФ
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков)
Госнаркоконтроль

ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль


24.12.2014 ФСКН поддержала введение предфильтрации интернет-контента в России
15.04.2014 Госнаркоконтроль зачищает доски интернет-объявлений
14.05.2013 В ФСКН России общее число рабочих мест СЭД «Дело» достигло 1 тыс.
18.07.2012 «Техносерв» построил федеральную сеть видеоконференцсвязи ФСКН России
18.08.2011 АСТ защитит персональные данные в мобильных устройствах ФСКН
24.12.2010 АСТ построила систему защиты персональных данных для ФСКН России
26.08.2010 Advanced System Technologies защитит персональные данные ФСКН России
18.12.2009 «Синтерра» построит VPN-сеть для ФСКН России
15.05.2009 Inline Technologies виртуализировала вычислительные ресурсы ФСКН России
24.06.2008 ФСКН необходима модернизация оборудования и системных программных средств
05.06.2008 ФСКН заказывает модернизацию программного комплекса
20.05.2008 ФСКН закупает рабочие станции
17.04.2008 ФСКН купит расходные материалы к принтерам
14.03.2008 ФСКН необходима поддержка сайта
20.02.2008 ФСКН нуждается в услугах по передаче данных
30.01.2008 ФСКН заказывает модернизацию ПТК
29.01.2008 ФСКН требуется сопровождение подсистем «АИС – Наркоконтроль»
21.01.2008 ФСКН России ищет поставщика ЦАТС
02.11.2007 ФСКН России закупает ноутбуки
26.10.2007 ФСКН России закупает рабочие станции
04.09.2007 ФСКН Псковской области закупает компьютеры
22.08.2007 Подполковник ФСКН Москвы арестован за онлайн-торговлю наркотиками
28.06.2007 ФСКН России ищет ИТ-подрядчика
16.04.2007 ФСКН России ищет подрядчика для модернизации программного комплекса
04.04.2007 ФСКН требуются услуги по поддержке сайта
20.03.2007 В ФСКН России создан единый банк данных
09.03.2007 ФСКН России ищет поставщика ИТ-техники
26.01.2007 Российская наркомафия обосновалась в Сети
24.08.2006 ИВК поставит кластерный сервер в ФСКН

Публикаций - 82, упоминаний - 144

ФСКН РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Twitter 2304 6
Yahoo! 3484 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 4
АСТ - AST - Advanced System Technologies 56 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 4
Совзонд - Sovzond 111 3
Meta - Facebook 4144 3
Yandex - Яндекс 4545 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
Microsoft Corporation 21055 3
Google LLC 9479 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 422 3
Amazon Inc - Amazon.com 2532 2
Webmoney 478 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 2
ФОРС - Центр разработки 287 2
SAP SE 4368 2
Синтерра - Synterra 769 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 993 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 2
Zello 20 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 2
VK - Mail.ru Group 2836 2
АйТи 1072 2
Oracle Corporation 5808 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 25 1
Apple Inc 10160 1
Automattic 19 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 145 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 1
Yota - Скартел 704 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Cloudflare 57 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
Softline - Софтлайн 1773 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 2
УЭК - Универсальная электронная карта 554 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
LinkedIn 550 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 13 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 24 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 40 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 1
Airbnb 68 1
Assist - Ассист 159 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 95 1
Qiwi 799 1
Аэрофлот 618 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 1
Visa International 1640 1
Почта России ПАО 1802 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Флибуста 28 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1991 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2382 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 430 8
Федеральное казначейство России 892 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 8
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 8
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 545 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 7
Правительство РФ 2918 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1665 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры 110 5
Правительство Москвы 884 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 114 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 182 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 472 4
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 3
Президент Российской Федерации 1798 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 311 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 374 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 105 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 204 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 4
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
Единая Россия - Политическая партия 219 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 44 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 5
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 126 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 435 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 45 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 2
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4261 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 113 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 772 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 1
ИТ-аутсорсинг 863 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 776 1
ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 10 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 138 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 1
УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция 49 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 783 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 322 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 421 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 127 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 625 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 630 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3280 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 150 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 187 13
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 515 4
WordPress 187 3
Google YouTube - Видеохостинг 2179 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1201 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
ЭОС Дело СЭД 805 2
Google Blogger - Google BlogSpot 88 2
Linux OS 7247 2
Tumblr 40 2
AWS - Amazon Web Services 609 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 180 1
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 216 1
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 144 1
Joomla CMS 76 1
Drupal - CMS-система 71 1
ЭОС Дело-web 144 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 906 1
Rx-Promotion 9 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 57 1
Cisco Jabber - Мессенджер 124 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 149 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 276 1
Diasoft Framework 21 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 5 1
Linux - Debian GNU 318 1
Rx-Partners 3 1
Spamit 12 1
Oracle Application Server 47 1
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