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ТПУ
Томский политехнический университет


30.09.2021 ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис» 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы 1
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии 3
22.06.2020 Более 500 студентов пройдут онлайн-стажировку на предприятиях радиоэлектронной отрасли 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати 1
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 2
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 3
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов 8
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
07.08.2018 ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант» 2
23.04.2018 Mail.Ru Group предлагает 100 лучшим студентам стать представителями компании 2
01.03.2018 В России создана интеллектуальная солнечная электростанция 4
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS 3
14.10.2016 Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов 2
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 1
02.02.2016 Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы» 1
02.02.2016 Дмитрий Чернов назначен директором Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России 1
23.01.2015 Томские студенты создают браслет, который будет бить током за мат 2
17.10.2014 МГТС: GPON – цифровая платформа Москвы 1
08.05.2014 Максим Шемякин назначен техническим директором «Tele2 Камчатка» 1
25.11.2013 «Ланит» займется развитием ГИС ЕЦХД 3.0, а «ЭнергоДата» — созданием Единого центра мониторинга ЕМИАС: итоги тендеров ДИТ Москвы 2
09.09.2013 ПО AnyLogic помогает проверять работоспособность станций малого кольца МЖД 2
09.07.2013 В Сколковском институте науки и технологий открылась вакансия CIO 1
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества 1
09.06.2012 Институт технологий Сколково набрал первых студентов 1
13.04.2012 Финал конкурса Imagine Cup будет показан в прямом эфире 1
06.02.2012 Москвичи смогут получать SMS-расписание городских автобусов уже в этом году 1
14.12.2011 Томские университеты объединили усилия в развитии инновационной инфраструктуры 1
28.11.2011 Клиенты «Сибирского банка Сбербанка» могут оплачивать обучение в вузах на устройствах самообслуживания 1
21.12.2009 Топ-менеджер AutoDesk возглавил российское представительство Altium 1
13.10.2009 Завершилась международная конференция Moscow Education Online 2009 1
27.05.2009 «Синтерра» создаст пилотную» зону для информирования студентов о проектах «Года молодежи» 1
04.06.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование 4
28.05.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование 4

Публикаций - 48, упоминаний - 89

ТПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 4
Microsoft Corporation 11168 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Микрон - Micron 365 2
Синтерра - Synterra 570 2
Yandex - Яндекс 4103 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 2
Элемент ГК - Elementec 49 1
Технопарк Русский 3 1
Avid 18 1
Микран НПФ - научно-производственная фирма 16 1
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 4 1
Supermicro 65 1
АФК Система ПАО 998 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
HP Inc. 2937 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Норникель - Норильский никель 178 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Газпром нефть 382 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
GKN Powder Metallurgy 2 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
ADV Group 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
3D-печать 135 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
HP Metal Jet - технология 3D-печати 2 1
Microsoft Azure Cognitive Services 9 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 16 1
HP MJF - HP Multi Jet Fusion 1 1
ClickSoftware Workforce Management 2 1
Марданов Сергей 12 2
Шумейко Дмитрий 1 1
Беляков Александр 5 1
Образцова Мария 2 1
Хачин Степан 1 1
Pastor Ramon - Пастор Рамон 2 1
Сурова Надежда 3 1
Харченко Дарья 1 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Коротова Ирина 1 1
Невежин Евгений 1 1
Перельман Евгений 1 1
Пестерева Ольга 11 1
Боровиков Дмитрий 2 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Безруков Андрей 26 1
Ефремов Александр 12 1
Фадеев Александр 6 1
Муравьев Александр 5 1
Наквасин Сергей 13 1
Кузьминов Ярослав 7 1
Земцов Дмитрий 10 1
Транковская Наталья 11 1
Соловьев Владимир 98 1
Ковнир Евгений 71 1
Кисляков Евгений 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Европа 3788 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Курская область 341 1
Россия - Калининградская область 542 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Тюменская область 589 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Ростовская область 864 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - Томская область 424 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 1
Россия - Пермь 743 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - Самарская область 566 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Япония 2811 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
ТГУ - Томский государственный университет 64 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
АГУ - Алтайский государственный университет 13 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 26 1
ТПУ - Школа инженерного предпринимательства 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 9 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768108, в очереди разбора - 671792.
Создано именных указателей - 46354.
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