Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Публикаций - 106, упоминаний - 202
ТПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фадеев Александр 6 4
|Карлов Иван 3 3
|Лившиц Дмитрий 21 3
|Калмыкова Светлана 3 3
|Парвадова Марина 3 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Конев Андрей 10 3
|Райгородский Андрей 13 3
|Семенов Николай 14 2
|Месяц Геннадий 10 2
|Никитин Николай 19 2
|Чернов Дмитрий 10 2
|Марданов Сергей 12 2
|Журихин Сергей 3 2
|Фещенко Марина 14 2
|Исанин Антон 9365 2
|Ершова Наталья 2 1
|Миллер Артем 1 1
|Положенцев Дмитрий 1 1
|Евтушенко Виталий 1 1
|Лебедев Глеб 13 1
|Гинзбург Виталий 16 1
|Владимиров Андрей 16 1
|Васильев Михаил 14 1
|Остроухова Юлия 27 1
|Гаврилов Александр 6 1
|Самсонов Сергей 2 1
|Димитрова Ольга 1 1
|Баранов Павел 1 1
|Кантор Елена 1 1
|Канторович Софья 1 1
|Гергель Виктор 5 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Ованесян Григорий 2 1
|Максименко Екатерина 1 1
|Якеменко Василий 7 1
|Чудинова Екатерина 1 1
|Ефременков Андрей 1 1
|Петрусёв Александр 1 1
|Тимин Александр 1 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|РИА Новости 766 1
|Regnum - Регнум 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1183272, в очереди разбора - 963020.
Создано именных указателей - 77471.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru