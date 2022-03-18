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ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет

ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет


18.03.2022 В Томском политехе нашли способ улучшить российские томографы
09.02.2022 МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей
30.09.2021 ТПУ перешел на отечественный «Р7-офис»
24.07.2020 В ТПУ создают программный комплекс для проектирования спутников ГЛОНАСС новой серии
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов
07.08.2018 ТПУ обновляет ИТ-инфраструктуру с помощью «Рэйдикс» и «Интант»
14.02.2017 В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости
17.10.2016 В ТПУ предложили безопасный способ хранения водорода
17.10.2016 В Томском политехе открылся центр обучения технологии МехBIOS
16.08.2016 В ТПУ создали голографический телефон
28.05.2015 В Томске начинают выпуск карманного кардиографа
04.06.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование
28.05.2008 ТПУ приобретет лабораторное и компьютерное оборудование
29.04.2008 ТПУ требуется монтаж ЛВС
25.04.2008 ТПУ закупает компьютерное оборудование
21.04.2008 ТПУ потребовались услуги телефонной связи
13.02.2008 В Томском Политехе будут изучать DocsVision
01.02.2008 ТПУ закупает компьютеры
16.01.2008 2007: ТПУ в рамках инновационной программы закупил 1 тыс. компьютеров
01.11.2007 Microsoft и ТПУ открывают двери Центра инноваций
11.09.2007 ТПУ закупает программное обеспечение
27.08.2007 ТПУ требуется ИТ-подрядчик
24.07.2007 ТПУ купит компьютерное оборудование

Публикаций - 106, упоминаний - 202

ТПУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Программный продукт ГК 3960 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 487 3
Intel Corporation 11262 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 2
Стэп лоджик - Step Logic 125 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 170 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 88 2
Softline - Софтлайн 1870 2
Нетология - Netology 33 2
Севергрупп Talenttech 40 2
Yandex - Яндекс 5015 2
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 27 2
Микрон - Micron 851 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 106 1
ЭнергоДата - EnergoData 19 1
ICL ГК 160 1
GS Group - Технополис GS 45 1
Технопарк Русский 3 1
МегаФон - Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Altium 36 1
AnyLogic 19 1
АФК Система ПАО 1638 1
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 1
ЕАЕ-Консалт 10 1
Новые Телесистемы 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2311 1
Arduino Software 50 1
Dialog - Диалог 864 1
Акцент 879 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 202 1
Ростех - Ростехнологии 2532 1
HP Inc. 5313 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 1
Raidix - Рэйдикс 148 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 2
Открытие ФК 2713 2
Intel Capital 149 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
ADV Group 5 1
Procter&Gamble - P&G 202 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 47 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 11 1
Addventure - международный венчурный фонд 18 1
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 89 1
СЦФБ - Сибирский центр фармакологии и биотехнологии 1 1
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 38 1
GKN Powder Metallurgy 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
Точка 1820 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
X5 Group 709 1
МТС банк 290 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 157 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Газпром нефть 439 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Правительство РФ 8292 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Правительство Москвы 1640 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 50 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 128 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Администрация Томской области 15 1
Мосгортранс ГУП 88 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 17 2
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина 18 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 34 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 48 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 21 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 133 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 2
СамГУ - Самарский государственный университет 11 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 2
УрГУ - Уральский государственный университет 17 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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