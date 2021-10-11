Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростехнадзор РФ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 81, упоминаний - 124
Ростехнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
|OpenCAPI Consortium 13 1
|Gen-Z Consortium 11 1
|Путин Владимир 1826 7
|Мишустин Михаил 302 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Энфиаджян Рубен 21 2
|Левашов Александр 88 1
|Урсу Юрий 2 1
|Инсаров Олег 3 1
|Потемкина Валерия 4 1
|Мау Владимир 5 1
|Елистратов Николай 90 1
|Кулаков Александр 3 1
|Геллер Анатолий 12 1
|Чуприян Александр 6 1
|Сурков Владислав 59 1
|Шпак Василий 39 1
|Игнатова Людмила 5 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Тихонов Анатолий 11 1
|Иванов Евгений 33 1
|Недобой Владимир 2 1
|Зубов Юрий 5 1
|Федотов Денис 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Орлов Алексей 10 1
|Рыбаков Алексей 1 1
|Ильин Александр 10 1
|Отцецкий Александр 1 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Анохин Сергей 40 1
|Солодухин Константин 89 1
|Албычев Александр 74 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru