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Ростехнадзор РФ
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору


11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
02.08.2021 В России не нашлось поставщика серверов и СХД для «Гособлака» 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
22.04.2021 «Гособлако» будут развивать российские гранды IaaS-услуг 1
26.02.2021 В России расширен список госуслуг, оказываемых без привязки к прописке 1
27.01.2021 В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации 1
16.12.2020 Для российских регионов построили облачный конструктор электронных госуслуг 1
16.12.2020 3 млрд руб. на сервисы «Гособлака» для чиновников достались «дочке» «Ростелекома» 1
11.12.2020 Власти решили «перезагрузить» «Гособлако» 2
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
09.09.2020 Эпопея со строительством «Гособлака» растянется на три года 2
27.07.2020 На портале госуслуг появится сервис для жалоб на госуслуги 1
23.07.2020 Крановые установки Ивановского машиностроительного завода «Автокран» прямо на конвейере оснащают системами видеомониторинга. 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 2
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
13.04.2020 Datadome завершил проектирование инженерных систем ЦОД для «Релком дата» 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 1
08.11.2019 МТС установит датчики интернета вещей в спецодежду 1
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
30.08.2019 Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако» 1
01.07.2019 НИИ «Восход» отодвигает «Ростелеком» от проекта «Гособлака» ценой 47 миллиардов 1
13.06.2019 «Росэлектроника» разработала газосигнализаторы для животноводческих комплексов 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
13.05.2019 Зачем нужен консалтинг по разработке ПО 1
06.12.2018 Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений 1
03.09.2018 Российская СЭД для госсектора: все самое необходимое 1
16.08.2018 «Эвритег» и Tegrus защитят производство и атомные объекты от утечек 1
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей 7
22.12.2016 Счастливого нового ЦОДа! Как без проблем запустить дата-центр 2
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
11.08.2016 «Ростелеком» завершил строительные работы подводного ВОЛС на участке «Сахалин – Камчатка» 1
30.03.2016 Road show «Ростелекома» по 40 городам страны стартовало в Мурманске 1
15.01.2016 Построение гетерогенных ИТ-ландшафтов: комплексный подход на практике 2
07.12.2015 Как оценить эффективность предприятия 1
06.04.2015 Запущен новый сервис для малого и среднего бизнеса «Моё дело.Бюро» 1

Публикаций - 81, упоминаний - 124

Ростехнадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 17
Восход ФГБУ НИИ 365 10
Крок 1221 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
VK - Mail.ru Group 2484 2
Tionix - Тионикс 48 2
RedSys - РедСис 67 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
IBM 3546 2
Компьюлинк УСП 67 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Yandex - Яндекс 4101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
MSI - Micro-Star International 277 1
Yota - Скартел 623 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 21 1
Luxoft - Люксофт 233 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
SUSE 167 1
Relcom Data - Релком Дата 4 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Digital Energy - Диджитал Энерджи 9 1
ЭвриТег - EveryTag 17 1
Microsemi 13 1
ИБС экспертиза 43 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Molex 16 1
Nvidia Corp 2028 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
Кварта ВК - Quarta 10 1
Samsung Electronics 5686 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Microsoft Corporation 11110 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Intel Corporation 4186 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Oracle Corporation 3355 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ВТБ24 583 1
О2О Холдинг 43 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
Алроса АК 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 523 1
Почта России ПАО 1574 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 18
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
Правительство РФ 2206 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 8
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 8
Президент Российской Федерации 1440 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
Федеральное казначейство России 766 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 3
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
Безопасный город 347 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места 6 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 4
ЭОС Дело СЭД 622 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Linux OS 4265 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Microsoft DirectX 327 1
DataDome DataFloor 7 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Oracle Collaboration Suite - OCS 4 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 21 1
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
АИСПД - АИС ПУ - Автоматизированная информационная система проектной деятельности - Автоматизированная информационная система проектного управления 2 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Wargaming World of Warships 31 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Java - Язык программирования 1178 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Путин Владимир 1826 7
Мишустин Михаил 302 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Энфиаджян Рубен 21 2
Левашов Александр 88 1
Урсу Юрий 2 1
Инсаров Олег 3 1
Потемкина Валерия 4 1
Мау Владимир 5 1
Елистратов Николай 90 1
Кулаков Александр 3 1
Геллер Анатолий 12 1
Чуприян Александр 6 1
Сурков Владислав 59 1
Шпак Василий 39 1
Игнатова Людмила 5 1
Сапунов Алексей 30 1
Тихонов Анатолий 11 1
Иванов Евгений 33 1
Недобой Владимир 2 1
Зубов Юрий 5 1
Федотов Денис 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Емельянов Станислав 62 1
Орлов Алексей 10 1
Рыбаков Алексей 1 1
Ильин Александр 10 1
Отцецкий Александр 1 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Осеевский Михаил 221 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Кисляков Евгений 83 1
Сахненко Сергей 71 1
Стрелков Сергей 12 1
Кириенко Владимир 38 1
Анохин Сергей 40 1
Солодухин Константин 89 1
Албычев Александр 74 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Пермь 740 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Белгород 243 1
Россия - Пенза 254 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Адлер 43 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Испания - Королевство 1256 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Европа 3766 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 332 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС Цифровая повестка Евразийского союза - Цифровая повестка Евразийского экономического союза 2 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
N+1 - Издание 94 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Forrester Research 386 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 5 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
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