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ПФР Департамент информационных технологий


03.03.2021 Бот «Сбера» на номере 900 научился новым навыкам 1
18.12.2020 Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
04.08.2020 Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов 1
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис 1
09.06.2020 На портале Госуслуг запущен сервис по оформлению выплат за временную опеку 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
16.01.2020 Bell Integrator обеспечил перечисление социальных выплат на счета клиентов «Почта банка» 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
18.07.2018 Рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» одобрила законопроект об электронных трудовых книжках 1
09.01.2018 «Техносерв» создал систему VDI для ПФР России 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
03.10.2017 «Техносерв» - крупнейший ИТ-поставщик для госсектора по версии CNews Analytics 1
01.03.2017 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост объема спама впервые с 2009 года 1
27.02.2017 Аналитика на «Полиматике»: что умеет российская BI-система 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
18.08.2016 Федеральное Казначейство, Минздрав, РЖД, МТС, «1С», ABBYY и многие другие примут участие в CNews FORUM 2016 1
18.08.2016 Логин и пароль от Единого портала госуслуг обеспечат пользователям доступ к сайту судебных приставов 1
01.07.2016 CNews FORUM 2016: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
23.06.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
26.01.2016 «К» как «Кельвин»: жалоба в ФАС не отменила полумиллиардный конкурс Пенсионного фонда 1
18.01.2016 МФЦ «Мои документы» в поселках Архангельской области оборудованы электронными очередями 1
07.12.2015 Как оценить эффективность предприятия 1
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
24.11.2015 Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1

Публикаций - 103, упоминаний - 111

ПФР Департамент информационных технологий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 15
3806 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 12
IBM 3586 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 10
Abbyy 801 10
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 8
ОТР 135 8
Microsoft Corporation 11253 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
HERE 63 7
Custis 73 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 5
Cinimex - Синимекс 160 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 5
Прогноз 197 4
Т-Платформы 274 4
Астерос - Asteros 531 4
Atrinity - Атринити 21 4
АйТи 755 4
Ростелеком Сибирьтелеком 317 4
Samsung Electronics 5759 4
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 4
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 3
Infotecs - ИнфоТеКС 250 3
Brocade Communications Systems 145 3
GS Group - General Satellite 148 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 3
Huawei 2736 3
Ланит ГК 1165 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Астерос Сервис 9 3
Cisco Systems 2074 3
Polycom - Поликом Раша 301 2
NEC 436 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 12
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 11
Лукойл-Информ 74 11
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 11
Металлинвестбанк 39 11
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 11
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 10
РСХБ-Страхование жизни 9 9
Росводоканал 44 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
РЖД - Российские железные дороги 1083 9
ВТБ24 583 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Росинтер Ресторантс - Rosinter 29 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 7
Adidas 97 7
Citibank - Ситибанк 170 7
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Алеф-Банк 12 6
НС-Банк 6 6
Takeda Pharmaceutical 15 6
Открытие ФК 539 6
Rietumu Banka 17 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 5
Черкизово ГК 73 5
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 5
Mascotte 20 5
Глобэкс банк 28 5
Медскан 12 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Почта России ПАО 1580 4
ЕС-лизинг 13 4
Европлан 18 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 50
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 17
Федеральное казначейство России 766 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 14
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 12
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 4
Правительство РФ 2210 4
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Администрация Президента РФ 271 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 621 2
Счётная палата РФ 463 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 10
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 489 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 786 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 774 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 629 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Big Data - Большие данные 1136 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 181 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Apple iOS 5742 5
Linux OS 4296 5
Google Android 10752 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Microsoft Windows 10 6707 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 4
Microsoft Office 365 769 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 3
JUELICH - Суперкомпьютерный центр Юлих 6 3
Tizen OS - Linux 215 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Microsoft SQL Server 799 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple iPad 3263 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 2
Apache Hadoop 339 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Яндекс.Народная карта 28 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
IBM DB2 151 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Apple macOS X 910 2
ПФР ЦОД 1 1
Microsoft Windows Server 2003 150 1
IBM Softlayer 30 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Microsoft Lync 272 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
Directum Jazz 25 1
Елистратов Николай 90 16
Четвернин Алексей 651 14
Гуральников Сергей 161 13
Бойко Елена 151 12
Горбатько Александр 90 11
Мусич Роман 16 11
Гущин Александр 15 11
Борисов Илья 26 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Трояновский Владимир 40 11
Сычев Артем 48 11
Калинкин Алексей 16 11
Остапенко Григорий 26 11
Контемиров Юрий 27 11
Палей Лев 31 11
Нуйкин Андрей 27 11
Демидов Сергей 50 11
Суровец Дмитрий 44 11
Ермолаев Артем 340 10
Евраев Михаил 222 10
Путин Сергей 36 9
Курбатов Владимир 19 9
Соколов Алексей 122 9
Авербах Владимир 121 9
Шушкин Дмитрий 92 8
Дилбарян Павел 14 8
Меньшов Кирилл 72 8
Козырев Алексей 270 8
Васильев Александр 28 7
Гусев Дмитрий 48 7
Гузовский Денис 26 7
Рахтеенко Владимир 31 7
Чаркин Евгений 182 7
Размахаев Сергей 40 7
Нестеров Алексей 79 7
Шадаев Максут 384 7
Богачев Игорь 172 7
Сабынин Андрей 23 7
Десятов Роман 13 7
Скурятина Елена 20 7
Россия - Российская федерация - РФ 57914 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 8
Россия - Челябинская область 665 8
Россия - Иркутская область 555 5
Россия - Хабаровский край 421 4
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 4
Россия - Тульская область 755 4
Россия - Кемеровская область 476 4
Россия - Архангельск 217 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 4
Россия - Новосибирская область 824 4
Россия - Самарская область 569 4
Россия - Волгоградская область 402 4
Россия - Калужская область 575 3
Россия - Краснодарский край 921 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - Ростовская область 870 3
Россия - Красноярский край 674 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - Вологодская область 322 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 3
Россия - Республика Калмыкия 180 3
Россия - Пятигорск 77 3
Россия - Тюменская область 593 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Россия - Ставропольский край 464 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Россия - Приморский край - Приморье 610 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Россия - Астраханская область 372 2
Россия - Саратовская область 347 2
Европа 3804 2
Россия - Пензенская область 350 2
Россия - Владимирская область 371 2
Азия - Азиатский регион 1534 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 5
Образование в России 352 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 29 1
Торговля розничная 77 1
Федеральное законодательство 254 1
НПА - Нормативный правовой акт 50 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕСН - Единый социальный налог 67 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Космодром Байконур 98 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
Apps4All 25 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Россия-1 - телеканал 20 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 6
CNews Analytics 1996 4
Gartner 2201 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 2
IDC - International Data Corporation 2743 1
Juniper Research 279 1
Vanson Bourne 35 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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