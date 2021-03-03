ПФР Департамент информационных технологий

Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1

На портале Госуслуг запущен сервис по оформлению выплат за временную опеку 1

Логин и пароль от Единого портала госуслуг обеспечат пользователям доступ к сайту судебных приставов 1

Как оценить эффективность предприятия 1