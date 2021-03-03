Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПФР Департамент информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 111
ПФР Департамент информационных технологий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 156 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Елистратов Николай 90 16
|Четвернин Алексей 651 14
|Гуральников Сергей 161 13
|Бойко Елена 151 12
|Горбатько Александр 90 11
|Мусич Роман 16 11
|Гущин Александр 15 11
|Борисов Илья 26 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Трояновский Владимир 40 11
|Сычев Артем 48 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Остапенко Григорий 26 11
|Контемиров Юрий 27 11
|Палей Лев 31 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Демидов Сергей 50 11
|Суровец Дмитрий 44 11
|Ермолаев Артем 340 10
|Евраев Михаил 222 10
|Путин Сергей 36 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Соколов Алексей 122 9
|Авербах Владимир 121 9
|Шушкин Дмитрий 92 8
|Дилбарян Павел 14 8
|Меньшов Кирилл 72 8
|Козырев Алексей 270 8
|Васильев Александр 28 7
|Гусев Дмитрий 48 7
|Гузовский Денис 26 7
|Рахтеенко Владимир 31 7
|Чаркин Евгений 182 7
|Размахаев Сергей 40 7
|Нестеров Алексей 79 7
|Шадаев Максут 384 7
|Богачев Игорь 172 7
|Сабынин Андрей 23 7
|Десятов Роман 13 7
|Скурятина Елена 20 7
|Apps4All 25 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 4
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Россия-1 - телеканал 20 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 63 6
|CNews Analytics 1996 4
|Gartner 2201 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 2
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|Juniper Research 279 1
|Vanson Bourne 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772468, в очереди разбора - 676150.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru