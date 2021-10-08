Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 91
ОЭСР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
|Google LLC 7198 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
|Microsoft Corporation 11226 2
|VK - Mail.ru Group 2490 2
|Facebook 3768 1
|PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
|Yandex - Яндекс 4106 1
|SAP SE 3228 1
|РЖД - Российские железные дороги 1083 2
|Яндекс.Такси 271 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|CNews Analytics 1992 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771307, в очереди разбора - 674989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771307, в очереди разбора - 674989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru