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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития


08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 2
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 2
08.07.2021 Сбербанк принял участие в подготовке отчёта для Совета Европы о регулировании искусственного интеллекта 1
29.06.2021 Власти решили помогать разработчикам игр 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 5
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 1
22.12.2020 Количество обращений граждан за госуслугами в МФЦ выросло более чем на 90 тыс. за неделю 1
24.09.2020 Власти запретят продавцам собирать персональные данные покупателей 1
18.06.2020 Государство займется предотвращением «убийства стартапов» в России 3
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео 2
15.10.2019 Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов 9
17.12.2018 Французы из-за «желтых жилетов» обложат ИТ-компании данью на 500 миллионов евро в год 2
15.11.2018 В России устойчиво падает производство ИКТ-продукции 3
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 2
14.09.2017 «Делойт» сообщила о рекордной годовой выручке в размере $38,8 млрд 1
29.03.2017 Каждый пятый смартфон в мире - подделка 3
20.12.2016 Год Петуха пройдет под знаком цифровой трансформации 1
27.10.2016 Путина просят проконтролировать платежи россиян для борьбы с зарубежной интернет-торговлей 1
12.05.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2016 года 1
21.11.2014 ФАС одобрила рекомендации ОЭСР в сфер госзакупок 9
31.10.2014 Как стимулировать рост инноваций 1
31.10.2014 Что такое инновации и зачем они нужны государству 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 5
22.09.2014 К 2017 г. половина населения мира будет подключена к интернету 1
19.03.2014 «Прогноз» запустил веб-версию решения Prognoz. DataM 1
15.11.2013 Глава Ericsson в России о тенденциях в мобильном ШПД 2
27.09.2013 Исследование: рост скорости ШПД ведет к увеличению доходов домохозяйств 6
27.06.2013 «Прогноз» выпустил веб-версию продукта для работы с аграрными данными Prognoz.DataM 1
10.06.2013 Акции ИКТ-компаний кидает из жара в холод 1
19.10.2012 Интернет-компании создают больше всего ИТ-вакансий 7
24.04.2012 В Москве состоится Третий российский форум по управлению интернетом 1
07.10.2011 Развивающиеся страны лидируют по скорости интернет-доступа 1
28.09.2011 Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики 4
14.01.2009 Cisco, Intel и Microsoft займутся преобразованием методов оценки знаний учащихся 4
12.09.2008 Широкополосный доступ не готов к будущему 2
09.01.2007 Казахстан и Финляндия будут сотрудничать в области высоких технологий 1

Публикаций - 37, упоминаний - 91

ОЭСР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Google LLC 7198 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
Microsoft Corporation 11226 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Facebook 3768 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Yandex - Яндекс 4106 1
SAP SE 3228 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Яндекс.Такси 271 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Минфин РФ - Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 2 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 82 1
Администрация Смоленской области 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
SberCloud AI Cloud 17 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1831 1
Кулешов Сергей 35 1
Ведяхин Александр 43 1
Иванов Александр 71 1
Федоров Алексей 40 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Philippe Édouard - Филипп Эдуард 1 1
Цыганов Андрей 5 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 5 1
Сулин Алексей 3 1
Логунов Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 9
Япония 2827 7
Франция - Французская Республика 2150 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Германия - Федеративная Республика 3693 5
Европа 3798 4
Канада 1321 3
Индия - Республика 2184 3
Швеция - Королевство 767 3
Южная Корея - Республика 1470 3
Ирландия - Республика 368 3
Чехия - Чешская Республика 504 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Бразилия - Федеративная Республика 1132 2
Венгрия 299 2
Нидерланды 984 2
Эстония - Эстонская Республика 422 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 2
Дания - Королевство 375 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Финляндия - Финляндская Республика 825 2
Греция - Греческая Республика 328 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Казахстан - Республика 2661 1
США - Вашингтон 338 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Восточная Европа 1698 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Украина 3417 1
Великобритания - Кембридж 72 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Хорватия - Республика 118 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Федеральное законодательство 254 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
FT - Financial Times 247 1
CNews Analytics 1992 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771307, в очереди разбора - 674989.
Создано именных указателей - 46354.
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