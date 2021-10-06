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Медси
Российская сеть частных медицинских клиник


06.10.2021 В МТС назначен директор по рекламным технологиям 1
15.09.2021 «Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении 5
09.07.2021 Интернет вещей пришел в аккумуляторы: что от этого получит бизнес 1
31.03.2021 Решение VideoMost внедрено в медицинской клинике НАКФФ 1
03.03.2021 ИКТ-тренды в медицине 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
14.12.2020 В России создан сканер документов для регистратур клиник и медицинских лабораторий 1
08.09.2020 В Клинической больнице «Медси» запустили новый МРТ Philips Ingenia 1.5Т 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу 3
26.05.2020 «Медси» разместила информационные системы в ЦОДе Dataspace 3
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
02.04.2020 МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами 2
31.03.2020 МТС объединила цифровые сервисы в единый пакет #БудьДома 1
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya 2
27.02.2020 «Медси» и Bioniq запускают федеральную платформу биохакинга 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 1
30.01.2020 МТС создала бесплатное приложение «МТС 120/80» для заботы о сердце 1
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
16.10.2019 МТС и «МЕДСИ» подключили врачей Санкт-Петербурга к телемедицине 2
16.10.2019 Navicon вошел в двадцатку крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке 1
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
26.09.2019 Центры репродукции «Линия жизни» перешли на использование VideoMost 1
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности 4
28.06.2019 Департамент здравоохранения города Шахты внедрил ВКС Videomost 1
28.05.2019 МТС за квартал увеличила выручку на облачном рынке в четыре раза 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 1
30.11.2018 Владелец МТС озолотил своего сына 1
12.11.2018 МТС начинает продавать пакеты Smartmed в рознице 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 1
06.09.2018 ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей 1
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1
20.04.2018 МТС и «Медси» запустили услуги цифровой медицины на базе VideoMost SDK 1

Публикаций - 98, упоминаний - 133

Медси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 47
АФК Система ПАО 994 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Instabank - Инстабанк 12 10
Microsoft Corporation 11077 10
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Ланит ГК 1156 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
IBM 3539 6
SAP SE 3212 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
VideoMost - ВидеоМост 191 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
АТОЛ ГК 168 5
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 4
РТИ 122 4
Spirit DSP - Спирит Корп 246 4
Samsung Electronics 5666 4
Abbyy 793 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Ericsson 860 2
Softline - Софтлайн 1474 2
3738 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Телеком-защита 48 2
Navicon - Навикон 198 2
KPMG - КПМГ 130 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Газпромбанк - ГПБ 692 17
Башнефть ПАО АНК 90 16
ВТБ Банк Москвы 371 10
Пробизнесбанк АКБ 109 10
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 10
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
МДМ Банк 150 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Медскан 12 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
ВТБ24 583 5
Вертолеты России 114 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 4
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
Технология здоровья 6 3
Concept Group 7 2
Cosmos Hotel Group 10 2
Глобэкс банк 28 2
DMI Дятьково 5 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 2
Alium - Алиум 2 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Родник 45 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Почта России ПАО 1572 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
S7 Airlines 80 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Департамент здравоохранения города Шахты 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России 1 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Администрация Президента РФ 267 1
Правительство Москвы 653 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роснано 456 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
SAP хостинг 5 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
Kubernetes 307 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Кubernetes - кластеры системы оркестрации контейнеров Linux 3 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
dStream 2 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 16
МТС Cloud - CloudMTS 125 9
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 4
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
CloudМТS 19 3
MTS StartUp Hub 26 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
KasperskyOS 29 3
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 2
Apple iOS 5742 2
Авантаж ЦОД 5 2
МТС Фитнес 2 2
Apple iPad mini 375 2
Google Android 10751 2
Microsoft Azure Stack 56 2
МТС ТВ 37 2
МТС eHealth 3 2
Microsoft SQL Server 793 2
Microsoft Azure 1171 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 2
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
МТС Библиотека 2 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Philips IntelliSpace 6 1
Philips Ingenia Ambition - МРТ - серия магнитно-резонансных томографов 7 1
Avaya IX Workforce Engagement 1 1
МТС 120/80 6 1
Promobot Scanner 3 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
1С:Корпорация 10 1
Сафронов Юрий 61 10
Базалей Наталья 14 10
Потёмкин Роман 20 10
Мухин Максим 18 10
Хрусталев Александр 31 10
Кравченко Денис 24 10
Леоничев Алексей 14 10
Муравлев Александр 15 9
Патрин Максим 31 9
Свердлов Михаил 29 9
Тищенко Юрий 14 9
Чекель Павел 15 9
Воробьев Артем 14 9
Алябьев Андрей 27 9
Скородумов Олег 17 9
Атанесов Саргис 13 8
Грибанов Юрий 24 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Смирнов Александр 44 8
Шалимов Александр 9 8
Клеев Владимир 9 8
Румянцева Ольга 45 7
Калюжный Игорь 24 7
Елистратов Николай 90 6
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Серебряков Виктор 42 6
Козлов Александр 54 5
Герасимов Александр 40 5
Игнатов Виктор 12 5
Брусилова Елена 5 5
Сергеев Александр 21 5
Евтушенков Владимир 130 5
Нестеров Алексей 79 4
Дубовсков Андрей 82 4
Мехришвили Александр 11 4
Бетсис Павел 84 4
Пашнин Роман 10 4
Китляр Владимир 19 4
Киляков Александр 5 4
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 17
Казахстан - Республика 2629 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - Ростовская область 862 6
Арктика 141 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - Владивосток 864 4
Россия - ПФО - Самара 1288 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Европа 3752 2
Украина 3365 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Краснодар 1039 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Астрахань 240 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Россия - Ярославская область 332 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
США - Сан-Франциско 692 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 15
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 3
Транспорт 62 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Apps4All 25 4
Forbes - Форбс 442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
CNews Инновация года - награда 26 5
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
500 Startups 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews AWARDS 291 13
CNews APPWards 36 9
CNews FORUM Кейсы 44 2
МТС Телеком Идея 11 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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