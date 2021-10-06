Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Медси
Российская сеть частных медицинских клиник
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 98, упоминаний - 133
Медси упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сафронов Юрий 61 10
|Базалей Наталья 14 10
|Потёмкин Роман 20 10
|Мухин Максим 18 10
|Хрусталев Александр 31 10
|Кравченко Денис 24 10
|Леоничев Алексей 14 10
|Муравлев Александр 15 9
|Патрин Максим 31 9
|Свердлов Михаил 29 9
|Тищенко Юрий 14 9
|Чекель Павел 15 9
|Воробьев Артем 14 9
|Алябьев Андрей 27 9
|Скородумов Олег 17 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Смирнов Александр 44 8
|Шалимов Александр 9 8
|Клеев Владимир 9 8
|Румянцева Ольга 45 7
|Калюжный Игорь 24 7
|Елистратов Николай 90 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Николаев Евгений 13 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Козлов Александр 54 5
|Герасимов Александр 40 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Брусилова Елена 5 5
|Сергеев Александр 21 5
|Евтушенков Владимир 130 5
|Нестеров Алексей 79 4
|Дубовсков Андрей 82 4
|Мехришвили Александр 11 4
|Бетсис Павел 84 4
|Пашнин Роман 10 4
|Китляр Владимир 19 4
|Киляков Александр 5 4
|Apps4All 25 4
|Forbes - Форбс 442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|23ABC News 55 1
|СТВ - СургутИнформТВ 3 1
|CNews Инновация года - награда 26 5
|CNews Analytics 1988 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761488, в очереди разбора - 665177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761488, в очереди разбора - 665177.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru