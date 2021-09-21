Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВымпелКом
Билайн Бизнес
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 251, упоминаний - 527
ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коробов Евгений 22 6
|Артемьева Надежда 8 4
|Попов Александр 26 3
|Шведов Александр 18 3
|Сивков Арташес 16 2
|Быков Сергей 10 2
|Кислицин Никита 8 2
|Соколов Александр 22 1
|Мельников Александр 63 1
|Осин Денис 18 1
|Бородов Герман 8 1
|Хомутинников Александр 2 1
|Романов Константин 8 1
|Птуха Юрий 2 1
|Казаков Сергей 5 1
|Карасев Павел 15 1
|Красовский Александр 25 1
|Дорохина Юлия 42 1
|IDC - International Data Corporation 2708 2
|KuppingerCole Analysts AG 3 2
|Gartner 2187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
|Forrester Research 385 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru