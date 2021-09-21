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ВымпелКом
Билайн Бизнес


21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 2
21.09.2021 Сервис для взаимодействия с операторами достиг нового рубежа 2
16.09.2021 ICL и «Билайн Бизнес» представят совместные решения на Kazan Digital Week 2
09.09.2021 «Билайн бизнес» запускает решение «Бизнес.Репутация» 1
30.08.2021 Бизнес-единица «Россия» компании VEON представила результаты за 2 квартал 2021 года 1
05.07.2021 «Билайн» поможет Росстату провести перепись населения страны 1
23.06.2021 «Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно 1
23.06.2021 «Билайн Бизнес» не обнаружил в сети ШПД Москвы следов крупных DDoS-атак 1
17.06.2021 «Билайн» и Nokia запустили фемтосоты с поддержкой NB IoT 1
29.04.2021 «Билайн Бизнес» и новосибирский «Горводоканал» протестировали автономный сбор показаний приборов учета 2
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 4
08.04.2021 Клиенты «Билайн Бизнес» смогут воспользоваться сервисами Yandex.Cloud 1
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга 3
09.02.2021 «Билайн бизнес» предоставил клиентам возможность запуска таргетированных SMS-рассылок на сети других операторов 1
04.02.2021 Денис Голованов, «ВымпелКом»: Для достижения успеха на рынке компаниям нужна обширная цифровая экспертиза 2
02.02.2021 «Билайн Бизнес» объявил о запуске нового тарифа «Яркий интернет» 3
21.01.2021 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Дистанционная работа спровоцировала рост атак с помощью шифровальщиков 3
28.12.2020 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Облака стали основой цифровой устойчивости бизнеса 1
23.12.2020 «Билайн бизнес» запустил сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз 1
23.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает сервис, повышающий эффективность онлайн-продаж в 10 раз 1
21.12.2020 «Билайн» запустил услугу «Цифровой код» 1
16.12.2020 Group-IB и «Билайн бизнес» запускают «Сервис защиты от киберугроз» 1
16.12.2020 «Билайн Бизнес» запускает «Сервис защиты от киберугроз» 2
07.12.2020 «Билайн бизнес» поможет компаниям найти места концентрации их целевой аудитории 1
25.11.2020 Фармацевтическая компания «Кьези Фармасьютикалс» разместила данные в облаке «Билайн Бизнес» 6
24.11.2020 «Билайн бизнес» и Росатом испытали выделенную сеть LTE на предприятии атомной отрасли 1
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР 3
03.11.2020 «Билайн бизнес» создал собственную B2S-платформу 1
28.10.2020 «Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес» 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
14.09.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил Telefónica International Wholesale Services связью в Подмосковье 4
27.07.2020 «Билайн бизнес» сделал «Анализ аудитории» бесплатным 1
23.07.2020 «Билайн Бизнес» защитит веб-приложения и сайты клиентов от кибератак с помощью сервиса WAF 1
21.07.2020 Искусственный интеллект поможет абитуриентам поступить в петербургские вузы 1
09.07.2020 «Билайн» запустил сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса 1
07.07.2020 «Билайн бизнес» подключается к платформе «Росинфра» 1
30.06.2020 «Билайн Бизнес» запустил услугу «Энергоконсалт» для малого и среднего бизнеса 4
25.05.2020 ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную сеть «Билайн бизнес» 1
27.04.2020 «Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД 1
23.04.2020 «Билайн» и Альфа-банк разработали меры поддержки малых предприятий 2

Публикаций - 251, упоминаний - 527

ВымпелКом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 218
Microsoft Corporation 10997 6
VMware 1828 2
Google LLC 7124 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 2
Yandex - Яндекс 4098 2
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 2
3726 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Cisco Systems 2035 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
SAP SE 3207 2
Navteq 109 1
Xiaomi 904 1
Teleperformance 20 1
Akamai Technologies 50 1
Radware 29 1
Smart Orange - Смарт Оранж 6 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
CompanyMedia 110 1
PUBG Corporation 23 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 1
Samsung Electronics 5627 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Valve 122 1
СКБ Контур 416 1
Fortnite 47 1
Huawei 2723 1
Альфа-Банк 1122 3
Ренессанс кредит Банк 143 1
Открытие ФК 538 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Sheraton - Шератон 7 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 6 1
Сбербанк Западно-Уральский банк 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
Национальный центр ГЧП 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
Web Interface - Веб-интерфейс 177 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 65 3
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
OpenStack 347 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 4 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Group-IB THF - Group-IB Threat Hunting Framework 7 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ВымпелКом - Билайн.Стрим 2 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud Backup 2 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 6 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 1 1
ВымпелКом - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 6 1
VMware ESXi 142 1
amoCRM 39 1
VK - Mail.Ru myTarget 99 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Teams 214 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft Azure 1171 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Apple - App Store 2198 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Коробов Евгений 22 6
Артемьева Надежда 8 4
Попов Александр 26 3
Шведов Александр 18 3
Сивков Арташес 16 2
Быков Сергей 10 2
Кислицин Никита 8 2
Соколов Александр 22 1
Мельников Александр 63 1
Осин Денис 18 1
Бородов Герман 8 1
Хомутинников Александр 2 1
Романов Константин 8 1
Птуха Юрий 2 1
Казаков Сергей 5 1
Карасев Павел 15 1
Красовский Александр 25 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 47
Россия - Санкт-Петербург 7056 23
Россия - Екатеринбург 2054 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 7
Россия - Новосибирск 1954 7
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Татарстан - Казань 1507 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 3
Россия - Татарстан Республика 1613 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 2
Казахстан - Республика 2618 2
Украина 3344 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 1
Россия - Ямал полуостров 3 1
Россия - Заполярье 38 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 1
Япония 2752 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Севастополь 419 1
Россия - Республика Крым 625 1
Восточная Европа 1667 1
Россия - Саранск 196 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 1
Россия - Сочи 910 1
Япония - Токио 287 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 1
Россия - Хабаровск 617 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
IDC - International Data Corporation 2708 2
KuppingerCole Analysts AG 3 2
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Forrester Research 385 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
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