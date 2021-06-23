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Вертолеты России


23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
08.04.2021 Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию 4
08.04.2021 ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники 3
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
06.04.2021 Премия «Инновация года 2021»: начат отбор номинантов 2
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
19.02.2021 Концерн «Автоматика» создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 2
28.08.2020 «Ростех» будет бороться с контрафактной продукцией в авиации с помощью QR-кодов 1
14.07.2020 «Ростех» будет контролировать качество стали для авиации с помощью искусственного интеллекта 1
28.04.2020 «Ростелеком» помог «Вертолетам России» перевести на удаленную работу 90% сотрудников управляющей компании 5
09.04.2020 «Барс груп» представила новую версию платформы Alpha BI 1
06.03.2020 «Битрикс24» стал бесплатным 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 3
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
12.11.2019 Российский вертолет VRT500 проектируется в облаке «ИТ-ГРАД» 1
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
25.10.2019 «Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
21.08.2019 Фонд Skolkovo Ventures инвестирует до 200 миллионов рублей в разработчика ПО для оптимизации производственных процессов 1
01.08.2019 «Барс груп» расширила функциональность Alpha BI 4.3 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 1
07.06.2019 «Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С» 7
17.05.2019 «Ростех» представил новую продукцию в сфере вертолетостроения 2
22.03.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 5 млн зарегистрированных компаний 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 «Ростех» и «РТИ-микроэлектроника» создадут объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы 1
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 3
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
09.11.2018 «Аванпост» внедрил Avanpost PKI и Avanpost SSO в компании холдинга «Вертолеты России» 1
12.10.2018 Путин поручил построить центр цифрового развития на острове Русский 1
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 3

Публикаций - 114, упоминаний - 240

Вертолеты России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 11
SAP SE 3212 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Microsoft Corporation 11077 8
Ростех Швабе Холдинг 150 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Барс груп 402 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Микрон - Micron 365 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
АТОЛ ГК 168 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
Ростех Технодинамика 23 3
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 3
Ланит Урал 18 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 3
1С-Битрикс 345 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ланит ГК 1156 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
РТ-Информ 112 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Diasoft - Диасофт 354 2
3738 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
Google LLC 7148 1
КСК Технологии 27 1
Facebook 3765 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
КНС Групп - Yadro 124 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 7
Роснефть НК 367 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Татэнерго 19 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
X5 Group 599 5
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
РусГидро ПАО 129 4
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 4
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 4
Татнефть 112 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Технология здоровья 6 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 2
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 4 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 13 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Global CIO 28 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
NDF - инвестиционный фонд 5 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
БТК холдинг 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Альянстрансатом 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Федеральное казначейство России 766 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Администрация города Твери 5 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 2 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России 5 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Администрация Владимирской области 1 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 2
Kubernetes 307 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 1
Безопасный город 347 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
МЭКБ - микроэлектронная компонентная база 2 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
Linux OS 4257 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 6
Microsoft Windows 853 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
БАРС.Alpha BI 32 5
Microsoft Windows 10 6635 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
KasperskyOS 29 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Microsoft SQL Server 793 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Google Earth - Google Планета Земля 77 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Dassault Systemes - Catia 30 1
Siemens Teamcenter 42 1
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 1
IBM Power8 27 1
IBM System p - IBM eServer pSeries 7 1
Directum Jazz 25 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Irrational Games Bioshock Infinite - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 38 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 11 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
ИЦ ИАС Operkit Platform 1 1
Носов Михаил 17 9
Дюбанов Анатолий 86 6
Чукарин Алексей 56 6
Четвернин Алексей 651 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Осипова Александра 16 6
Калина Роман 60 6
Масенков Владислав 9 6
Матвеева Татьяна 83 6
Приданкин Андрей 30 6
Зыков Игорь 7 6
Гоцуцов Сергей 9 6
Соколов Алексей 121 6
Иванов Георгий 18 5
Артамохов Павел 6 5
Макаренков Константин 32 5
Исаев Антон 7 5
Баренбойм Владислав 5 5
Корягин Михаил 6 5
Кудрявцев Олег 6 5
Мозин Олег 5 5
Балашов Игорь 9 5
Мухамадеев Ильяс 5 5
Симаков Олег 106 4
Шадрин Виталий 9 4
Газизов Алексей 11 4
Тарасевич Василий 8 4
Путин Владимир 1824 3
Израйлев Иван 9 3
Якунин Александр 43 3
Копаев Геннадий 16 3
Емельянов Никита 3 3
Скворцов Иван 3 3
Емелин Дмитрий 14 3
Никифоров Николай 1126 3
Определенов Владимир 19 3
Сердюков Анатолий 54 3
Зайчиков Илья 12 3
Мылицын Роман 79 2
Ступин Евгений 18 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Россия - Челябинская область 658 7
Япония 2780 6
Украина 3365 5
Арктика 141 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Турция - Турецкая республика 952 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 3
Португалия - Португальская Республика 317 3
Нигерия - Федеративная Республика 113 3
Турция - Стамбул 51 3
Индонезия - Республика 384 3
Испания - Королевство 1253 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Италия - Итальянская Республика 1384 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 3
Польша - Республика 829 3
Сьерра-Леоне - Republic of Sierra Leone - Республика 17 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Европа 3752 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Восточная Европа 1678 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Русский язык 982 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Транспорт 62 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Инновация года - награда 26 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Technavio 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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