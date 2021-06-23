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Вертолеты России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 240
Вертолеты России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Носов Михаил 17 9
|Дюбанов Анатолий 86 6
|Чукарин Алексей 56 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Осипова Александра 16 6
|Калина Роман 60 6
|Масенков Владислав 9 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Зыков Игорь 7 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Соколов Алексей 121 6
|Иванов Георгий 18 5
|Артамохов Павел 6 5
|Макаренков Константин 32 5
|Исаев Антон 7 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Корягин Михаил 6 5
|Кудрявцев Олег 6 5
|Мозин Олег 5 5
|Балашов Игорь 9 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Симаков Олег 106 4
|Шадрин Виталий 9 4
|Газизов Алексей 11 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Путин Владимир 1824 3
|Израйлев Иван 9 3
|Якунин Александр 43 3
|Копаев Геннадий 16 3
|Емельянов Никита 3 3
|Скворцов Иван 3 3
|Емелин Дмитрий 14 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Определенов Владимир 19 3
|Сердюков Анатолий 54 3
|Зайчиков Илья 12 3
|Мылицын Роман 79 2
|Ступин Евгений 18 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761119, в очереди разбора - 664808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761119, в очереди разбора - 664808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru