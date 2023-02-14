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Акустические устройства Динамик Стереодинамики



14.02.2023 Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса 1
25.01.2023 Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели 1
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
12.10.2022 Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт 1
12.08.2022 Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
29.07.2022 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе 1
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт 1
27.06.2022 Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
03.03.2022 Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга 1
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1
10.01.2022 Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM 1
04.01.2022 Samsung выпустила самый дешевый флагман. Цены в России, видео 1
20.12.2021 Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
16.12.2021 В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi 1
15.12.2021 Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей 1
25.11.2021 В России открыт предзаказ на планшет Nokia T20 3/32 WiFi 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
09.11.2021 Серия Xiaomi 11T поступает в продажу в России 1
29.10.2021 Xiaomi выпустила дешевые и мощные смартфоны, плхожие на iPhone 13. Цены 1
22.10.2021 Honor готовит к выпуску самый большой смартфон современности. В нем будет процессор «компании-обманщика» 1
07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
14.09.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272X 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 1
04.08.2021 В России начались продажи смартфона Nokia XR20 1
03.08.2021 Защищенный ноутбук Acer Enduro Urban N3 поступил в продажу в России 1
29.07.2021 Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM 1
27.07.2021 В России начинаются продажи «неубиваемого» 5G-смартфона Nokia, выполненного по армейским стандартам. Цена 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
08.07.2021 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена 1
02.06.2021 Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
06.05.2021 Лучшие Bluetooth-колонки до 7000 рублей: выбор ZOOM 1
26.04.2021 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 1
09.04.2021 В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото 1

Публикаций - 401, упоминаний - 404

Акустические устройства упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9774 112
Apple Inc 11274 71
Nvidia Corp 3228 62
Intel Corporation 11701 59
Google LLC 11011 58
Sony 6487 53
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2427 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6317 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 39
LG Electronics 3544 39
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5605 36
Zoom Int - Zoom Video Communications 1335 36
Lenovo Group 2180 32
HTC Corporation 1493 31
Toshiba Corporation 2890 28
Huawei 3537 26
HP Inc. 5568 26
Dell EMC 4930 24
Microsoft Corporation 23603 24
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 21
Xiaomi 1326 21
AMD - Advanced Micro Devices 3887 20
ДОК 772 18
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 17
Qualcomm Technologies 1714 17
Lenovo Motorola 3505 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 14
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 561 13
4A Games 746 13
Fujitsu 2044 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 539 12
Dell Technologies - Dell Computer 2017 11
AMD Graphics Product Group - ATI 918 10
Цифра ГК 2166 10
MediaTek 456 9
Philips 2054 9
BBK OPPO Electronics 334 9
Siemens AG - Siemens Group 2549 9
Bang&Olufsen 130 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 17
Carl Zeiss 299 13
Россети Ленэнерго 2363 9
Ferrari NV 153 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 669 6
Связной ГК 1342 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 4
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 215 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 4
Лента - Сеть розничной торговли 1726 3
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 3
LEGO 221 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Геометрия НПО 127 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Рики ГК 5 2
Hyundai Motor Company 342 2
Евросеть 1401 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 2
Градиент 82 2
uBank 21 2
Белый Ветер 353 2
Swarovski AG 70 2
Совкомбанк Совесть 268 2
UMA - United Music Agency 39 2
TÜV Rheinland Group 97 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group 27 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 1
Верный - торговая сеть 260 1
Sony Center 17 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 54 1
Walmart - Wal-Mart Stores 367 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 914 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2933 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10471 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 1
МВД РФ Управление К 118 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 1
Ярославская областная Дума 4 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 48 1
Судебная власть - Judicial power 2113 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 27
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 22
4CIO 713 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1367 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 5
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11913 230
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19337 228
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8501 196
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11623 190
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9378 189
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8739 187
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21572 170
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6760 167
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5752 155
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22160 149
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 146
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17437 143
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5712 131
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3521 121
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13311 120
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79698 118
Наушники - Headphones 3550 116
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17648 113
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12671 110
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12781 110
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11355 105
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39632 102
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6431 96
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2431 94
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1814 88
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9473 88
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3247 83
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9881 76
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2743 76
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5459 75
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22439 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6724 73
Контрастность 2671 72
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 67
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3264 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15154 65
Микрофон - Microphone 2171 65
5G - пятое поколение мобильной связи 3471 61
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 61
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1658 60
Google Android 12675 108
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 66
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 61
Microsoft Windows 14535 49
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 45
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 769 43
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 35
Samsung Galaxy 1063 34
Apple iPhone 6 6211 34
Intel Core - Семейство процессоров 1758 33
Apple iPad 3750 33
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1231 33
Google Play - Google Store - Android Market 2967 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 26
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 285 26
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1287 24
Apple iOS 6879 24
Samsung Galaxy Note 684 23
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 403 22
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 22
Microsoft Skype 1982 20
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 20
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 20
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 19
Google YouTube - Видеохостинг 2449 19
Microsoft Windows 10 1531 19
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 213 19
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 331 18
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 384 18
Nvidia GeForce GTX 475 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 17
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 477 17
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 17
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 17
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 562 17
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 16
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 16
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 431 16
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 402 15
Ксенин Алекс 311 26
Сергеев Иван 74 3
Ерофеева Мария 31 3
Лаптева Марина 115 2
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Сорокин Андрей 22 2
Ширшов Павел 76 2
Тихонов Сергей 13 1
Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
Koh DJ - Ко Донг Джин 11 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 6 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Симонов Игорь 100 1
Набоков Сергей 28 1
Евстигнеев Денис 10 1
Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
Гришин Андрей 7 1
Croyle Scott - Кройл Скотт 6 1
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Богатырев Кирилл 4 1
Камалеев Наиль 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 9 1
Eremenko Paul - Еременко Пол 10 1
Sommer Stefan - Зоммер Штефан 3 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд 22 1
Захир Максим 22 1
Лебедев Артемий 97 1
Демидов Михаил 133 1
Gurman Mark - Гурман Марк 6 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 1
Киселев Евгений 12 1
Negroponte Nicholas - Негропонт Николас 46 1
Смагаринский Юрий 24 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Катаев Александр 40 1
Ефимов Петр 38 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 124207 174
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50367 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15220 43
Япония 12997 33
Солнце - звезда Солнечной системы 4917 30
Южная Корея - Республика 6308 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 26
Европа 21383 20
Китай - Тайвань 3775 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39669 15
Германия - Федеративная Республика 12121 13
Финляндия - Финляндская Республика 3481 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 12
Индия - Республика 5098 10
Канада 4717 9
Португалия - Порту 623 8
Швеция - Королевство 3499 7
Германия - Берлин 702 6
Азия - Азиатский регион 5003 6
Испания - Каталония - Барселона 718 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13239 5
Италия - Итальянская Республика 4237 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 4
Сатурн - Титан (спутник) 429 4
США - Нью-Йорк 2890 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 4
Франция - Французская Республика 7102 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1388 3
Великобритания - Лондон 2372 3
Украина 7309 3
Испания - Королевство 3613 3
Земля - планета Солнечной системы 9819 3
США - Калифорния - Купертино 252 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 3
Казахстан - Республика 4882 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1624 2
Нидерланды 3325 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 995 2
Новая Зеландия 690 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4320 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20793 34
Ergonomics - Эргономика 1500 31
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 24
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2193 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10028 19
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2471 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2289 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 13
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4235 13
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4598 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3849 12
Металлы - Серебро - Silver 688 11
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 818 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24295 9
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1421 9
Статистика - Statistics - статистические данные 1610 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1247 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5288 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4880 7
Английский язык 6196 7
Здравоохранение - Офтальмология 338 6
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 926 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42447 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5030 6
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 831 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15255 6
Металлы - Медь - Copper 690 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4041 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10904 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3067 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1705 5
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 476 5
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1157 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 765 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1771 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5769 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1620 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1386 4
CNews - ZOOM.CNews 1758 76
91Mobiles 1709 6
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