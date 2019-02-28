Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора
CNews Топ-поставщики госсектора
Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе
Публикаций - 83, упоминаний - 102
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калина Роман 61 17
|Приданкин Андрей 30 12
|Бутенко Юрий 64 12
|Чамара Денис 58 11
|Фишер Андрей 55 11
|Солодовников Денис 64 10
|Матвеева Татьяна 83 9
|Чукарин Алексей 56 9
|Левин Леонид 88 8
|Бойко Елена 154 8
|Турчак Евгений 23 8
|Раков Ярослав 49 8
|Чернякова Елена 28 8
|Козырев Алексей 274 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Евстигнеев Сергей 21 8
|Цариковский Федор 31 8
|Герасимюк Максим 20 8
|Звягина Наталья 64 8
|Гуревич Раиса 16 8
|Таипов Расул 11 8
|Осипова Александра 16 7
|Песчанских Георгий 38 7
|Малышев Александр 32 7
|Финк Дмитрий 14 7
|Соколов Алексей 129 6
|Симаков Олег 107 6
|Носов Михаил 17 6
|Галактионов Вячеслав 8 6
|Дюбанов Анатолий 88 6
|Масенков Владислав 9 6
|Зыков Игорь 8 6
|Гоцуцов Сергей 9 6
|Макаренков Константин 40 6
|Корягин Михаил 6 6
|Трушкин Константин 47 6
|Фомичев Олег 110 6
|Усманов Артур 24 6
|Власов Сергей 76 6
|Ляшенко Сергей 29 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru