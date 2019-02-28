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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора
CNews Топ-поставщики госсектора
Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе



28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
24.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
18.12.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля
10.04.2018 ИКТ в госсекторе 2018
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
04.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
22.11.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

Публикаций - 83, упоминаний - 102

CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - РТЛабс 147 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 9
CommuniGate Systems - СталкерСофт 38 7
Микрон - Micron 576 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 253 6
Базальт СПО 220 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 6
Ростех - Швабе Холдинг 155 5
Программный продукт ГК 112 5
Ростех - Ростехнологии 2350 5
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 4
ИБС экспертиза 45 4
ОТР 169 3
КСК Технологии 33 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 448 3
ALP Group 38 3
Восход ФГБУ НИИ 451 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 2
5 Джи Вайфай 4 2
Ростех - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Ланит Урал 18 2
Цифра ГК 144 2
Астерос - Asteros 586 1
Компьюлинк ГК - Compulink 319 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 28 1
ФОРС - Центр разработки 287 1
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 7 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
ITG - INLINE Technologies Group 131 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 1
Softline - Софтлайн 1767 1
Telegram Group 744 1
Воентелеком 136 1
Diasoft - Диасофт 500 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 1
Сател 57 1
Cisco Systems 4640 1
Вертолеты России 126 6
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 77 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 5
X5 Group 650 5
ПСБ - Промсвязьбанк 636 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 5
РусГидро ПАО 173 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 3
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 94 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
Почта России ПАО 1798 1
Газпром ПАО 778 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 1
Фаберлик - Faberlic 67 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 24 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 1
Роснефть НК 419 1
Федеральное казначейство России 867 20
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 16
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 14
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1995 13
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 11
Правительство Республики Башкортостан - Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 9
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 8
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 8
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 83 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 6
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Администрация Твери 5 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 17 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 42 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 349 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 668 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 931 1
ИТ-аутсорсинг 860 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 1
ARM64 - Архитектура процессора 1234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1254 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 305 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 531 1
Безопасный город 390 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 802 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 360 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 169 2
Хоулмонт - Тезис 77 2
ЭЛАР Контекст 6 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 25 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 26 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 150 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 31 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 9 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 1
WhatsApp Messenger 694 1
Linux OS 7207 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 1
Калина Роман 61 17
Приданкин Андрей 30 12
Бутенко Юрий 64 12
Чамара Денис 58 11
Фишер Андрей 55 11
Солодовников Денис 64 10
Матвеева Татьяна 83 9
Чукарин Алексей 56 9
Левин Леонид 88 8
Бойко Елена 154 8
Турчак Евгений 23 8
Раков Ярослав 49 8
Чернякова Елена 28 8
Козырев Алексей 274 8
Катамадзе Анна 72 8
Евстигнеев Сергей 21 8
Цариковский Федор 31 8
Герасимюк Максим 20 8
Звягина Наталья 64 8
Гуревич Раиса 16 8
Таипов Расул 11 8
Осипова Александра 16 7
Песчанских Георгий 38 7
Малышев Александр 32 7
Финк Дмитрий 14 7
Соколов Алексей 129 6
Симаков Олег 107 6
Носов Михаил 17 6
Галактионов Вячеслав 8 6
Дюбанов Анатолий 88 6
Масенков Владислав 9 6
Зыков Игорь 8 6
Гоцуцов Сергей 9 6
Макаренков Константин 40 6
Корягин Михаил 6 6
Трушкин Константин 47 6
Фомичев Олег 110 6
Усманов Артур 24 6
Власов Сергей 76 6
Ляшенко Сергей 29 6
Россия - Российская федерация - РФ 82514 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 13
Россия - СФО - Республика Алтай 884 10
Россия - ЦФО - Тульская область 927 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 8
Россия - УФО - Челябинская область 848 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 302 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 323 1
Россия - ЦФО - Костромская область 289 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 542 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 270 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 322 1
Россия - СФО - Омская область 475 1
Россия - УФО - Тюменская область 749 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 843 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 130 1
Россия - УФО - Свердловская область 1024 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 1
Малайзия 740 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 819 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 49 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 25
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 233 12
Доктрина информационной безопасности России 15 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 160 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 12
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 8
CNews Tenders 13 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 15 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 16 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
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