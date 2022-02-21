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ASBIS Prestigio Solutions
Prestigio Solutions — международный бренд технологическихрешений для бизнеса и образования. Начав свое устойчивое развитие в 2013 году в рамках бренда Prestigio с единственного продукта – интерактивной панели Multiboard, в 2021 году PrestigioSolutions становится самостоятельным брендом и предлагает спектр ИТ-решений для сегментов B2B и B2G в 27 странах региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе и Китае.
Линейка решений бренда Prestigio Solutions включает в себя такие категории, как: интерактивные панели Multiboard, аудио-визуальные решения Digital Signage, системы видеоконференцсвязи, программное обеспечение для бизнеса и образования, а также системы радиочастотной идентификации товаров.
ASBIS Prestigio Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9241 7
|Антошкин Юрий 6 6
|Костевич Сергей 6 4
|Виноградова Наталья 51 4
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 3
|Артемьев Игорь 90 3
|Путин Владимир 2535 2
|Широков Алексей 15 2
|Мелкумова Ася 15 2
|Галеев Сергей 18 2
|Смирнов Константин 17 2
|Завьялова Светлана 21 2
|Манджиков Очир 56 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Федоров Иван 22 2
|Ващенко Эдуард 5 2
|Комиссарова Валерия 5 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Петкевич Андрей 13 1
|Gruber John - Грубер Джон 17 1
|Кудрявцев Владимир 23 1
|Иншаков Дмитрий 41 1
|Воронецкий Эдуард 46 1
|Сидоркин Артем 1 1
|Щербина Сергей 14 1
|Деревянко Евгений 1 1
|Афанаскин Олег 2 1
|Зорин Сергей 7 1
|Чехов Антон 3 1
|Чернышов Михаил 37 1
|Борисов Роман 8 1
|Радаев Александр 40 1
|Ширшов Павел 76 1
|Заева Елена 14 1
|Жигарев Сергей 15 1
|Федоров Алексей 60 1
|Шувалов Игорь 68 1
|Волож Аркадий 211 1
|Чайка Владимир 27 1
|Канин Владимир 6 1
|CNews - ZOOM.CNews 1555 9
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 729 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Прайм - Агентство экономической информации 692 1
|The Verge - Издание 481 1
|Медуза - Meduza 24 1
|TENAA 18 1
|Jiemian 4 1
|GizmoChina 90 1
|Engadget - Блог о технологиях 410 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 880 1
|Ведомости 364 1
|Inquirer 462 1
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