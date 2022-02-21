ASBIS Prestigio Solutions

Prestigio Solutions — международный бренд технологическихрешений для бизнеса и образования. Начав свое устойчивое развитие в 2013 году в рамках бренда Prestigio с единственного продукта – интерактивной панели Multiboard, в 2021 году PrestigioSolutions становится самостоятельным брендом и предлагает спектр ИТ-решений для сегментов B2B и B2G в 27 странах региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе и Китае.

Линейка решений бренда Prestigio Solutions включает в себя такие категории, как: интерактивные панели Multiboard, аудио-визуальные решения Digital Signage, системы видеоконференцсвязи, программное обеспечение для бизнеса и образования, а также системы радиочастотной идентификации товаров.





