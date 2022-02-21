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ASBIS Prestigio Solutions

ASBIS Prestigio Solutions

Prestigio Solutions — международный бренд технологическихрешений для бизнеса и образования. Начав свое устойчивое развитие в 2013 году в рамках бренда Prestigio с единственного продукта – интерактивной панели Multiboard, в 2021 году PrestigioSolutions становится самостоятельным брендом и предлагает спектр  ИТ-решений для сегментов B2B и B2G в 27 странах региона EMEA. Производственные, дизайнерские и технические центры расположены в Европе и Китае.

Линейка решений бренда Prestigio Solutions  включает в себя такие категории, как: интерактивные панели Multiboard, аудио-визуальные решения Digital Signage, системы видеоконференцсвязи, программное обеспечение для бизнеса и образования, а также системы радиочастотной идентификации товаров.
 
 
 


21.02.2022 Планшет Prestigio Node E8 для всей семьи
24.01.2022 Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7: ноутбуки для работы и учебы
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены
17.01.2022 Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной системой «Салют ТВ»
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения
17.11.2021 Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition
24.06.2021 Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже
01.06.2021 Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру
25.05.2021 В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP
25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi
20.01.2021 Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото
23.12.2020 Умный рюкзак с LED-дисплеем Prestigio LEDme — меняем дизайн одним движением
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio
23.04.2020 Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена
18.03.2019 Prestigio представил линейку новых восьмиядерных смартфонов. Цены
06.09.2018 Prestigio начинает продажи безрамочного смартфона Muze E5 LTE. Цена
09.08.2018 Prestigio представил линейку «умных» телевизоров Prestigio Smart TV. Цена
01.08.2018 Prestigio представила компактный ноутбук Smartbook 141S
15.01.2018 Prestigio открывает новое направление системам искусственного интеллекта
07.12.2017 Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены
30.11.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет MUZE 3708 3G. Цена
12.10.2017 Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород»
11.09.2017 Prestigio представила 5,5-дюймовый металлический смартфон Grace R5 LTE
25.08.2017 Prestigio представила ноутбуки Smartbook 133S и Smartbook 141C. Цены
18.07.2017 Prestigio представил новый LTE-смартфон Muze G3
10.07.2017 Prestigio представила 8-дюймовый планшет Wize 3418 4G
26.06.2017 Addreality и Prestigio начали производство новых устройств для цифровой рекламы
18.05.2017 В «Связном» стартовали официальные продажи смартфонов Prestigio
25.11.2016 Prestigio начал продажи ноутбука-трансформера Prestigio Ecliptica
23.08.2016 Prestigio представила новые модели кнопочных телефонов
27.04.2016 Prestigio представила новый планшет бизнес-класса Visconte M
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами
12.10.2015 В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10
22.06.2015 Обзор Prestigio Multipad Visconte Quad 3G: офис в кармане пиджака
18.06.2015 Prestigio анонсировала компактный планшет MultiPad Visconte Quad 3G
01.10.2014 Гендиректор Prestigio ушел торговать «электронными сигаретами»
17.09.2014 Prestigio анонсировала свой самый тонкий смартфон Grace
01.09.2014 Prestigio выпустила смартфоны MultiPhone 5453 и 5504 DUO

Публикаций - 218, упоминаний - 255

ASBIS Prestigio Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9322 43
Explay - Эксплей 227 42
Apple Inc 10667 37
Microsoft Corporation 22462 30
Google LLC 10287 30
Fly 179 27
Yandex - Яндекс 4997 26
Lenovo Group 2074 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1825 18
TeXet 48 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5424 15
Intel Corporation 11247 15
Digma 73 13
VK - Mail.ru Group 3045 12
Sony 6140 12
ASBIS - АСБИС 93 12
Huawei 3215 12
Navitel - Навител Навигатор 288 12
Acer Group 2307 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6458 10
MediaTek 393 8
Xiaomi 1090 8
LG Electronics 3368 8
Oracle Corporation 6018 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1496 7
HTC Corporation 1423 6
Gionee 20 6
Qualcomm Technologies 1639 6
Prology 69 6
Garmin - Гармин 187 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 1097 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 6
Micromax - Микромакс системс 77 5
ZTE Corporation 684 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8760 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2043 4
Twitter 2471 4
Meta Platforms - Facebook 4261 4
Nvidia Corp 3115 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 229 4
Связной ГК 1171 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1637 8
Евросеть 1393 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5187 4
Expedia Group 132 4
TripAdvisor 39 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 3
Hyundai Motor 315 3
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 34 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 361 2
Ситимобил - Служба такси 135 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Аудиокнига 48 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 42 2
О2О Delivery club 171 2
Открытие ФК 2613 2
Avito - Авито 234 1
Банк Оранжевый 136 1
ЦИАН - CIAN 62 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 19 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 47 1
AliExpress 327 1
Яндекс.Такси 302 1
Кассир.ру - Kassir.ru 17 1
Uber 287 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1027 1
Pink Floyd - британская рок-группа 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1788 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 1
Александровский Банк 17 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 1
Почта России ПАО 1852 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 38 1
Альфа-Банк 1464 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1703 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1893 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12721 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2711 4
Правительство РФ 8084 4
Президент Российской Федерации 3648 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3249 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1108 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1338 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 821 2
Правительство РФ - Комиссия Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике 1 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 521 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1469 1
Министерство промышленности и торговли Турции 1 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 408 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 701 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1000 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2069 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 75 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2139 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2332 1
Федеральное собрание Российской Федерации 180 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1449 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2517 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7965 1
FairSearch альянс 4 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
Руссофт - Russoft 375 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2333 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ЛДПР 98 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12476 48
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9298 41
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5265 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10508 39
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3440 32
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5755 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1969 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3675 24
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5072 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6470 23
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5427 23
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4414 19
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1399 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 44686 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 8564 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1514 15
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3099 15
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1577 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 7954 14
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3760 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9456 13
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3920 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5610 12
Дисплей - Монитор 4595 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4131 11
ТВ-тюнер - TV tuner 447 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 3596 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11261 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2246 8
Search engine - Поисковая система 750 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 549 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19185 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3394 7
Проверка контрагентов 827 7
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 213 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1575 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1026 6
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ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 27
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Yandex.Kit 16 9
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Ланит - Treolan Irbis 85 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1400 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6233 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1317 7
Яндекс.Навигатор 382 7
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1053 6
Apple iPhone 5 742 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 6
Яндекс.Кит - Яндекс.Shell 23 6
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 251 6
Microsoft Office 3235 6
Microsoft Windows 2074 6
Samsung Galaxy Note 672 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 388 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 5
Opera Browser - Браузер 921 5
Apple iPad mini 398 5
LiveInternet - блог-платформа 179 5
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 621 5
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Россия - РФ - Российская федерация 107650 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13405 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13692 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12490 17
Европа 11991 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33681 15
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Казахстан - Республика 4453 5
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Азия - Азиатский регион 3788 4
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 123 2
Сербия - Республика 224 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 199 2
Мьянма - Республика Союз 85 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 426 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2892 2
Россия - СФО - Новосибирск 3262 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 285 2
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 851 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 161 2
Китай - Тайвань 2073 2
Чехия - Чешская Республика 1047 2
Словакия - Словацкая Республика 354 2
США - Калифорния - Купертино 249 2
Эстония - Эстонская Республика 695 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7679 11
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 6
Монополия 432 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12106 3
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7363 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1211 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4400 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 17531 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2172 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 424 3
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 103 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3245 2
Афина - множественное значение 33 2
Русский язык 5013 2
Федеральное законодательство 1865 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2433 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1877 2
Азартные игры 47 1
Рентабельность 482 1
Спорт - Спортивные мероприятия 1845 1
Санкции - коллективные или односторонние принудительные меры 545 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 16139 1
Торговая марка - Товарный знак 966 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1323 1
Прогноз погоды 185 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 56 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2402 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 797 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 14 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 172 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 556 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2639 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2684 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4161 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 461 1
Истец 138 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1631 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 216 1
Образование в России 444 1
CNews - ZOOM.CNews 1555 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 729 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Прайм - Агентство экономической информации 692 1
The Verge - Издание 481 1
Медуза - Meduza 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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