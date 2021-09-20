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ТНТ
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20.09.2021 Борцы за права в интернете наказали ДИТ Москвы 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 2
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
01.08.2019 Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 1
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
27.11.2018 Пятую часть россиян оставили без Youtube и «Вконтакте». Причины 1
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 2
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
02.03.2018 ТВ набирает популярность среди обладателей Xbox One 1
30.10.2017 В Москве протестировали эфирное ТВ высокой четкости 1
15.06.2017 «Рэйдикс» поставит свои решения по хранению данных на рынок видеопроизводства Китая 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
16.05.2017 На Украине запретили «Яндекс», «Вконтакте», «1С» и Abbyy: «Через год напишем собственное ПО» 1
30.03.2017 J’son & Partners Consulting представила итоги 2016 года на рынке легальных видеосервисов России 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
27.09.2016 «Консультант-Плюс» начал войну на уничтожение с торрент-трекерами 1
14.09.2016 ТНТ представит стикеры для новой версии iOS 10 6
22.08.2016 Власти навечно заблокировали знаменитый файлообменник 6
02.06.2016 Шесть сайтов оказались «навечно» заблокированы из-за сериала «Озабоченные» 2
25.04.2016 Власти придумали хитрый способ заблокировать сайты про Малахова 1
14.04.2016 Mail.ru уничтожила «городскую афишу» ради онлайн-кинотеатра 1
28.03.2016 Mail.Ru Group с помощью «TNS Россия» синхронизирует рекламу в интернете и на ТВ 1
25.03.2016 Власти нашли новый способ борьбы с пиратскими сайтами 1
15.01.2016 Приложение ТНТ для AppleTV появилось в AppStore 3
13.01.2016 ТНТ требует заблокировать сайты с копиями «Дом-2» 5
10.12.2015 Дмитрий Одинцов назначен директором по развитию TrueConf 1

Публикаций - 94, упоминаний - 133

ТНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 9
Yandex - Яндекс 4101 8
VK - Mail.ru Group 2483 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
НТВ-Плюс 174 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 3
Google LLC 7148 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 2
ОТР 135 2
Samsung Electronics 5666 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Нетология - Netology 30 1
Парус 202 1
RuTube - видеохостинг 120 1
Микротест 177 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Галактика центр 4 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Мобильное электронное образование 12 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Rambler Media 71 1
Аскон - Ascon 174 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Microsoft Corporation 11077 1
Apple Inc - Эппл Рус 7701 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Abbyy 793 1
МаксимаТелеком 102 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Газпром-Медиа Холдинг 120 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 2
Avito - Авито 171 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Wildberries 128 2
Утконос 99 2
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ВТБ Страхование 52 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
Флибуста 27 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
People&Screens РА 2 1
Коловрат 5 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 1
Ontarget - Онтаргет 1 1
Телеспорт 3 1
Central Partnership - Централ Партнершип 24 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
ЯКласс 19 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
Президент Российской Федерации 1439 3
МКС - Международная космическая станция 98 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Администрация Президента РФ 267 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Администрация Президента РФ - Управление по применению информационных технологий 6 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 14 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2203 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 18
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
MKV - медиаконтейнер 137 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Website - Вебсайт 116 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 9 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Google YouTube - Видеохостинг 1715 3
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Яндекс.Директ 91 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
АльфаСтрахование Мобайл 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Яндекс.Новости 29 1
Яндекс.Едадил 13 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
Rutor - BitTorrent-трекер 11 1
Drom.ru 7 1
Архивный фонд РФ 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
ЛитРес Livelib 2 1
ЛитРес Самиздат 7 1
Qrator Radar 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
ICQ 496 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Путин Владимир 1824 4
Волин Алексей 113 3
Левин Леонид 83 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Жаров Александр 165 2
Баталова Ирина 1 1
Нечаев Михаил 1 1
Чеканов Виктор 7 1
Зыков Владимир 2 1
Зеленский Владимир 12 1
Косачев Антон 4 1
Толстой Петр 1 1
Семенов Анатолий 12 1
Ревенко Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Севастьянова Наталья 2 1
Симоненко Светлана 1 1
Назаров Алексей 69 1
Михалева Татьяна 1 1
Бельская Яна 9 1
Лукьянов Роман 3 1
Данилов Алексей 5 1
Бородач Александр 1 1
Тамоников Александр 1 1
Конторович Александр 1 1
Субботин Вадим 11 1
Щеголев Игорь 676 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Липов Андрей 50 1
Никифоров Николай 1126 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Климарев Михаил 46 1
Порошенко Петр 17 1
Казарян Карен 31 1
Фрадков Михаил 14 1
Махновский Кирилл 18 1
Малахов Андрей 4 1
Белов Александр 69 1
Широких Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Украина 3365 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Европа 3752 3
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Япония 2780 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Россия - Хабаровский край 417 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Владикавказ 132 1
Россия - Пятигорск 76 1
Россия - Махачкала 114 1
Россия - Лесосибирск 28 1
Россия - Красноярский край - Канск 22 1
Россия - Минусинск 25 1
Украина - Чернобыль 7 1
Россия - Грозный 94 1
Россия - Ачинск 35 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Челябинск 772 1
Россия - Саратов 403 1
Россия - Краснодар 1039 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - Красноярск 845 1
Россия - Севастополь 420 1
Пиратство - Авторское право 206 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Запугивание и шантаж 2 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 11
НТВ - Телекомпания 164 11
Рен ТВ - телеканал 47 9
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 8
Пятый канал - Телеканал 38 7
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 7
Россия 24 - телеканал 86 7
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 5
ТВ-3 - телеканал 48 5
Пятница - Телеканал 20 4
Россия К - телеканал 9 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 3
Муз ТВ - Телеканал 12 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
Москва 24 - Телеканал 6 2
Woman.ru 3 2
Радио России - радиостанция 31 2
Муз-ТВ - телеканал 26 2
Эхо Москвы - радиостанция 49 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Россия-1 - телеканал 20 1
Cosmopolitan 16 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Авторадио 10 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Regnum - Регнум 4 1
Юность - радиостанция 14 1
Чемпионат.com - Championat.com 16 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Российская газета 92 1
Sports.ru 16 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
CNews Analytics 1988 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ФГБОУ ВО ЮУГМУ - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Чемпионат Италии по футболу 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761982, в очереди разбора - 665671.
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