Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТНТ
Телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 133
ТНТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1824 4
|Волин Алексей 113 3
|Левин Леонид 83 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Жаров Александр 165 2
|Баталова Ирина 1 1
|Нечаев Михаил 1 1
|Чеканов Виктор 7 1
|Зыков Владимир 2 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Косачев Антон 4 1
|Толстой Петр 1 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Симоненко Светлана 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Михалева Татьяна 1 1
|Бельская Яна 9 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Данилов Алексей 5 1
|Бородач Александр 1 1
|Тамоников Александр 1 1
|Конторович Александр 1 1
|Субботин Вадим 11 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Липов Андрей 50 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Климарев Михаил 46 1
|Порошенко Петр 17 1
|Казарян Карен 31 1
|Фрадков Михаил 14 1
|Махновский Кирилл 18 1
|Малахов Андрей 4 1
|Белов Александр 69 1
|Широких Александр 4 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 3
|CNews Analytics 1988 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761982, в очереди разбора - 665671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761982, в очереди разбора - 665671.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru