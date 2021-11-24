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Ростелеком
РТК-ЦОД
Tionix
Тионикс

Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс


24.11.2021 Виртуализация рабочих столов Tionix VDI получила масштабное обновление
16.11.2021 Чего на самом деле ждет российский бизнес от облаков
15.11.2021 «Тионикс» выпустила новую версию облачной платформы Tionix Cloud Platform
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI
06.07.2021 «Тионикс» подтвердила корректную работу Tionix VDI с российскими процессорами Baikal
26.04.2021 «Тионикс» и «Эдельвейс» подтвердили техническую совместимость своих продуктов
15.04.2021 «Тионикс» представила результаты работы и финансовые итоги за 2020 год
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С»
17.02.2021 «Тионикс» обновила ПО Tionix VDI для организации виртуальных рабочих мест
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры
13.01.2021 Tionix Virtual Security получил сертификат соответствия ФСТЭК России
19.11.2020 «Тионикс» обеспечит ОС «Лотос» облачной защитой
03.11.2020 DataLine запустила сервис виртуальной инфраструктуры на базе OpenStack от Tionix
19.10.2020 TrueConf и «Тионикс» объявили о возможности развертывания корпоративной видеосвязи в инфраструктуре VDI
14.10.2020 «Тионикс» и «Роса» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform
14.09.2020 «Тионикс» и «Базальт СПО» завершили испытания облачной платформы Tionix Cloud Platform
12.08.2020 «Тионикс» выпустила VDI Security для обеспечения безопасной работы на удаленке
05.08.2020 «Сила» и «Тионикс» завершили тестирование совместного программно-аппаратного комплекса
29.07.2020 «Тионикс» обучит администраторов виртуальных рабочих мест
23.07.2020 Облачные решения российского разработчика Tionix Holding будут поддерживать cервера на базе процессора KunPeng компании Huawei
14.07.2020 «Тионикс» обучит специалистов работе с облачными платформами
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры
04.06.2020 «Тионикс» и Digital Energy объединят свои решения в единую витрину цифровых продуктов
20.05.2020 «Тионикс» и «Актив» стали технологическими партнерами
20.09.2019 «Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan

Публикаций - 57, упоминаний - 118

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 22
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 93 17
РусБИТех - ГК Astra Linux 485 10
Huawei 2996 10
Базальт СПО 220 9
Microsoft Corporation 21011 6
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 6
Digital Energy - Диджитал Энерджи 11 5
КНС Групп - Yadro 155 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 179 5
Intel Corporation 10802 5
Softline - Софтлайн 1766 5
VMware 1981 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 4
VK - Mail.ru Group 2812 4
Норси-Транс (НТ) 52 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 4
Amazon Inc - Amazon.com 2527 4
ALT Linux - Альт Линукс 145 3
TrueConf - ТруКонф 262 3
Крок 1560 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 55 3
Citrix Systems 725 3
Nvidia Corp 3024 3
Cisco Systems 4639 3
Yandex - Яндекс 4578 3
Ericsson 2275 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 184 2
Росплатформа - Р-Платформа 59 2
Siemens AG - Сименс Россия 2222 2
SAP SE 4378 2
Микрон - Micron 576 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 97 2
Oracle Corporation 5809 2
IBM 8684 2
Ростех - Ростехнологии 2312 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6235 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2237 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix 44 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 3
РЖД - Российские железные дороги 1329 3
ГПБ - Газпромбанк 799 3
X5 Group 650 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
Альфа-Банк 1335 2
О2О Холдинг 44 2
Алроса АК 98 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Aldo Coppola 2 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
ИТЭЛМА НПП 19 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
En+ Group 18 1
Северсталь Менеджмент 27 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Фаберлик - Faberlic 67 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Май - Российская торговая компания 63 1
Черкизово ГК 73 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 1
Русагро Группа Компаний 172 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Adidas 125 1
Почта России ПАО 1779 1
Открытие ФК 567 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 44 1
Росгосстрах 219 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2045 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1173 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 3
Федеральное казначейство России 867 3
Президент Российской Федерации 1729 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 193 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 263 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 144 2
Правительство РФ 2659 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 1
Роснано 619 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1991 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Ярославская областная Дума 4 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1248 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 23
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 17
OpenStack 358 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1099 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 670 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2446 6
ARM64 - Архитектура процессора 1233 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1461 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1892 5
DDR - Double data rate 2076 5
Kubernetes 359 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 863 4
ARMv8 - Архитектура процессора 65 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 973 4
ARM - Advanced RISC Machine 243 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4057 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12132 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 3
Big Data - Большие данные 1248 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1252 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 191 2
DevOps - Development и Operations 345 2
МФУ - Многофункциональное устройство 771 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1588 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 146 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 155 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 609 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9114 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 20 19
Linux OS 7206 16
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix Cloud Platform 14 14
Microsoft Windows 10 10127 9
Huawei TaiShan - Серия серверов 30 7
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 86 6
Huawei Kunpeng ARM-процессор 51 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 4
Ред ОС 268 4
Google Android 11668 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 54 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 216 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 349 3
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 8 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 363 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 79 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 675 2
Huawei Connect 14 2
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 22 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1278 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Новые облачные технологии - МойОфис 326 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 37 2
Microsoft Windows 7 1731 2
Intel x86 - архитектура процессора 1274 2
НКТ - Р7-Офис 87 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 48 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 453 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 37 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 109 2
Apple macOS Big Sur 19 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 112 2
МТС Cloud - CloudMTS 141 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 141 2
Microsoft Azure 1217 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 37 2
Infinidat InfiniBox - СХД 14 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 128 1
Петров Антон 13 10
Кузьмин Максим 8 8
Ливинский Владимир 5 3
Самойлов Юрий 66 3
Алексин Михаил 18 3
Кудрявцев Евгений 3 3
Смирнов Алексей 158 3
Ерин Сергей 15 2
Летунов Илья 48 2
Зинкевич Сергей 21 2
Иванов Антон 46 2
Грищенков Александр 11 2
Коровко Вадим 17 2
Каплунов Павел 43 2
Ермаков Иван 5 2
Овчинников Сергей 30 2
Пронин Антон 8 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
Шевченко Владимир 135 2
Халяпин Сергей 80 2
Путин Владимир 2442 2
Макаренков Сергей 4 2
Осеевский Михаил 251 2
Носков Константин 205 2
Кадыков Роман 15 2
Зубов Евгений 12 2
Березин Максим 64 2
Мамонов Михаил 24 2
Евдокимов Андрей 64 2
Кириенко Владимир 45 2
Анохин Сергей 41 2
Шляпнев Максим 7 2
Носов Николай 12 2
Парамонов Александр 2 2
Пашенцев Виталий 11 2
Новодворский Алексей 102 1
Усманов Алишер 255 1
Беляев Владислав 66 1
Дунаев Сергей 34 1
Ревазов Валерий 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 82484 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10887 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 4
Россия - СФО - Новосибирск 2924 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 3
Европа 7262 2
Азия - Азиатский регион 3153 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3787 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 305 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 49 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1444 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 1
Россия - УФО - Свердловская область 1024 1
Казахстан - Республика 4138 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 1
Франция - Французская Республика 4928 1
Италия - Итальянская Республика 2822 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 949 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1480 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 232 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1224 2
Русский язык 1657 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 73 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
Человеческий фактор 172 1
Всероссийская перепись населения 41 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 1
Bloomberg 939 1
Ведомости 274 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
IDC - International Data Corporation 4526 5
Gartner 3193 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 2
Forrester Research 784 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 714 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
CNews AWARDS - награда 334 1
Oracle OpenWorld 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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Создано именных указателей - 60556.
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