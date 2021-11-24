Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
РТК-ЦОД
Tionix
Тионикс
Публикаций - 57, упоминаний - 118
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петров Антон 13 10
|Кузьмин Максим 8 8
|Ливинский Владимир 5 3
|Самойлов Юрий 66 3
|Алексин Михаил 18 3
|Кудрявцев Евгений 3 3
|Смирнов Алексей 158 3
|Ерин Сергей 15 2
|Летунов Илья 48 2
|Зинкевич Сергей 21 2
|Иванов Антон 46 2
|Грищенков Александр 11 2
|Коровко Вадим 17 2
|Каплунов Павел 43 2
|Ермаков Иван 5 2
|Овчинников Сергей 30 2
|Пронин Антон 8 2
|Ping Guo - Пин Го 23 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Халяпин Сергей 80 2
|Путин Владимир 2442 2
|Макаренков Сергей 4 2
|Осеевский Михаил 251 2
|Носков Константин 205 2
|Кадыков Роман 15 2
|Зубов Евгений 12 2
|Березин Максим 64 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Евдокимов Андрей 64 2
|Кириенко Владимир 45 2
|Анохин Сергей 41 2
|Шляпнев Максим 7 2
|Носов Николай 12 2
|Парамонов Александр 2 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Новодворский Алексей 102 1
|Усманов Алишер 255 1
|Беляев Владислав 66 1
|Дунаев Сергей 34 1
|Ревазов Валерий 1 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 1
|Bloomberg 939 1
|Ведомости 274 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 1
|Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru