Индексная книга CNews*
Россия СКФО Дагестан Республика Махачкала
Публикаций - 153, упоминаний - 184
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 14 7
|Соколов Дмитрий 57 4
|Прокопьев Иван 8 4
|Страх Александр 41 4
|Изиева Карем 5 3
|Ярахмедов Руслан 12 3
|Постных Олег 12 3
|Солодухин Константин 114 2
|Гуз Денис 6 2
|Асваров Олег 4 2
|Морозов Андрей 42 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Горшенин Максим 20 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Ласкавый Сергей 18 2
|Муромец Юлия 28 1
|Садовничий Виктор 54 1
|Федоров Виталий 3 1
|Колесникова Ольга 8 1
|Ерохин Дмитрий 20 1
|Береснев Дмитрий 19 1
|Кудрявцев Ярослав 1 1
|Яшин Валерий 75 1
|Беляева Оксана 22 1
|Морошкин Александр 118 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Шипулин Александр 29 1
|Мусиев Марат 1 1
|Федун Андрей 0 1
|Хаин Виктор 1 1
|Кабанов Виктор 1 1
|Павлов Виктор 9 1
|Тишков Александр 22 1
|Буганов Тамерлан 1 1
|Харламова Ольга 5 1
|Ильясова Рукият 1 1
|Танашев Руслан 15 1
|Харченко Сергей 5 1
|Карпушкин Владимир 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.