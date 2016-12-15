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Россия СКФО Дагестан Республика Махачкала

Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала


15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON
30.07.2014 «МегаФон» улучшил качество интернета 4G+ в Махачкале
22.08.2013 Деятельность административных комиссий Махачкалы автоматизирована с помощью системы «Тезис»
06.09.2012 РТРС начал тестовое цифровое вещание в Махачкале
30.08.2011 «Ростелеком» демонтирует последнюю декадно-шаговую станцию в Махачкале
24.08.2010 При обстреле в Махачкале убит сотрудник «Дагсвязьинформа»
16.07.2010 «М2М телематика» открыла в Махачкале региональный диспетчерский центр
17.04.2009 «Газпром Трансгаз Махачкала» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»
15.01.2009 В аэропорту Махачкалы столкнулись два Ил-76 ВВ МВД РФ

Публикаций - 153, упоминаний - 184

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 9
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 9
Microsoft Corporation 22497 8
Sumtel - Сумма Телеком 133 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 6
Yandex - Яндекс 5015 5
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 4
6072 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
Электросвязь 215 3
Oracle Corporation 6035 3
М2М телематика 223 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 3
Hitachi - Хитачи 1421 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
NEC 1740 2
1С-Рарус 742 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 2
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 2
Pantech Curitel 118 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 289 2
Lenovo Motorola 3463 2
Apple Inc 10683 2
Lenovo Group 2077 2
Huawei 3222 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Samsung Electronics 9333 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 4
Газпром ПАО 1008 4
Яндекс.Такси 304 3
Почта России ПАО 1853 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 3
Яндекс.Еда 490 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Uber 287 2
Uber Russia 3 2
Газпром трансгаз 71 2
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 15 1
Самолёт ГК 216 1
КонсультантПлюс 103 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Бери Заряд! 6 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 1
Платежный Центр РНКО 37 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 17 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Спецкабель НПП 1 1
Дагестан Санаторий 1 1
Prudential Financial 52 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
БТА Банк - Туран Алем 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 11
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Президент Российской Федерации 3770 1
Президент Украины 92 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 75 1
ПФР Региональные отделения 45 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 110 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 14
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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