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Россия
Россия
СКФО
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Махачкала

Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала


07.10.2021 Камчатка стала самым популярным регионом для путешествий россиян в августе 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
05.11.2020 В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ 1
30.10.2020 В Сочи и Красной Поляне заработал сервис «Бери Заряд!», в автоматах которого можно арендовать зарядное устройство для смартфона 1
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах 1
13.04.2020 «Яндекс» запустил «Помощь рядом» для медиков и доноров крови в 21 городе России 2
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
19.09.2017 Власти оценивают пользу от госСМИ по поисковику «Спутник» 1
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
27.04.2017 «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks предложил безлимитный спутниковый интернет 1
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON 1
28.11.2016 МТС обеспечила половину жителей Дагестане 4G-интернетом 1
10.11.2016 «Ростелеком» завершил модернизацию стационарной сети связи в Дагестане 2
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
22.09.2016 «Мегафон» улучшил 4G-интернет в крупных городах Дагестана 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
24.08.2016 МТС открыла новые салоны связи в Дагестане 2
17.08.2016 «Ростелеком» переключил абонентов стационарной связи в Дагестане на новое оборудование 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 2
24.06.2016 «Газпром» закупает компьютерный «зоопарк» почти на полмиллиарда 1
20.06.2016 «Ростелеком» провел модернизацию сети связи Дагестана 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс» 1
12.05.2016 «МегаФон» включил высокоскоростной интернет ещё в 13 сёлах Дагестана 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
21.04.2016 Около 18 тыс. уральских абонентов «Билайн» обратились к Президенту во время Прямой линии 2016 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
04.12.2015 «Ростелеком» развивает «оптику» в Дагестане 1
05.10.2015 ТТК подключил к интернету филиал «АльфаСтрахования» в Дагестане 1
20.08.2015 «Ростелеком» развивает «оптику» в Дагестане 2

Публикаций - 119, упоминаний - 146

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 13
Microsoft Corporation 11628 8
Сумма Телеком - Sumtel 75 7
МегаФон Кавказский филиал 192 6
Синтерра - Synterra 602 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 6
Yandex - Яндекс 4129 5
Ростелеком - Дагестанский филиал 10 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
М2М телематика 165 3
3934 2
NEC 453 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Haulmont - Хоулмонт 71 2
1С-Рарус 549 2
АТОЛ ГК 168 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 447 2
Apple Inc - Эппл Рус 7861 2
Lenovo Group 1667 2
Huawei 2750 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Facebook 3796 1
Информзащита 431 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Скай Линк - Skylink 548 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
ТТК Кавказ 3 1
Цифра ГК 116 1
IBM 3677 1
Legrand 47 1
Panasonic 1222 1
Ланит ГК 1185 1
Infotecs - ИнфоТеКС 251 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Орбита 23 1
Epicor Software Corporation 55 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 3
Почта России ПАО 1586 3
Газпром ПАО 538 3
Яндекс.Такси 271 3
Uber Technologies 258 2
Uber Russia 3 2
Uber 257 2
Яндекс.Еда 93 2
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Газпром добыча Астрахань 5 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Бери Заряд! 4 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ВкусВилл 48 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 54 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 87 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 13 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 2
Караоке 27 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 179 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Apple Pay 385 3
Google Pay - Google Android Pay 297 3
Ростелеком Новая телефония 14 3
Apple iOS 5744 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Google Maps - Карты Google 418 2
R-Style Softlab - RS-Bank 229 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2199 2
Google Android 10752 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЭОС eDocLib 88 1
Shturmann Navigation 44 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple iPhone 11 152 1
Apple iPhone 7 246 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Яндекс Помощь рядом 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 47 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
R-Style Softlab - RS-Loans 38 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Uber Eats - UberEATs 28 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
DonorSearch 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 1
Ред ОС 239 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МТС 5G-сеть 10 1
Яндекс.Лицей 17 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Гамзатов Гамзат 13 7
Страх Александр 31 4
Соколов Дмитрий 45 4
Ярахмедов Руслан 12 3
Солодухин Константин 94 2
Ласкавый Сергей 17 2
Горшенин Максим 15 2
Слизень Виталий 154 1
Морошкин Александр 106 1
Маршанкулов Мурат 16 1
Кусков Денис 156 1
Смятских Алексей 47 1
Платонов Андрей 6 1
Саакашвили Михаил 12 1
Савицкий Олег 6 1
Панагушин Андрей 15 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Синичкин Андрей 2 1
Карпов Алексей 21 1
Шипулин Александр 29 1
Марсагишвили Александр 4 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Кнышев Сергей 7 1
Малахов Андрей 4 1
Путин Владимир 1840 1
Болышев Максим 15 1
Макаров Алексей 49 1
Мельников Александр 63 1
Новиков Сергей 30 1
Снегирев Сергей 4 1
Афонин Сергей 4 1
Аксельрод Илья 15 1
Орлов Виталий 18 1
Газизов Камиль 63 1
Пальчун Кирилл 47 1
Френкель Лев 46 1
Рейман Леонид 471 1
Никифоров Николай 1126 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Брюквин Юрий 206 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 53
Россия - Российская федерация - РФ 58975 53
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 29
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 24
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 97 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 22
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 21
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 19
Россия - Нальчик 68 18
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 17
Россия - ПФО - Казань 1548 17
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 15
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 14
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 13
Россия - Элиста 66 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 13
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 13
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 12
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 11
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 11
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 11
Северный Кавказ 144 11
Россия - СФО - Новосибирск 2037 11
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 10
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 10
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 10
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 10
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 9
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 142 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 9
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
POI - points of interest 60 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Русский язык 1028 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
НТВ - Телекомпания 170 1
ТНТ - Телеканал 95 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 66 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
IDC - International Data Corporation 2797 4
CNews Analytics 2006 1
РАН - Российская академия наук 326 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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