Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Россия
СКФО
Дагестан Республика
Махачкала
Публикаций - 119, упоминаний - 146
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гамзатов Гамзат 13 7
|Страх Александр 31 4
|Соколов Дмитрий 45 4
|Ярахмедов Руслан 12 3
|Солодухин Константин 94 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Горшенин Максим 15 2
|Слизень Виталий 154 1
|Морошкин Александр 106 1
|Маршанкулов Мурат 16 1
|Кусков Денис 156 1
|Смятских Алексей 47 1
|Платонов Андрей 6 1
|Саакашвили Михаил 12 1
|Савицкий Олег 6 1
|Панагушин Андрей 15 1
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
|Синичкин Андрей 2 1
|Карпов Алексей 21 1
|Шипулин Александр 29 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Малахов Андрей 4 1
|Путин Владимир 1840 1
|Болышев Максим 15 1
|Макаров Алексей 49 1
|Мельников Александр 63 1
|Новиков Сергей 30 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Афонин Сергей 4 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Орлов Виталий 18 1
|Газизов Камиль 63 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Френкель Лев 46 1
|Рейман Леонид 471 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Брюквин Юрий 206 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786107, в очереди разбора - 689784.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786107, в очереди разбора - 689784.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru