Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Региональное законодательство
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Публикаций - 45, упоминаний - 45
Региональное законодательство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
|ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
|ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru