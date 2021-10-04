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Региональное законодательство


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
03.09.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2020 г. 1
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
07.02.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 года 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
01.04.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2019 г. 1
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 1
15.02.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2019 г. 1
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 1
06.02.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2018 г. 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Региональное законодательство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Twitter 2204 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3768 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта России ПАО 1579 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Кубанская библиотека 1 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Турбонасос 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 32
Правительство РФ 2208 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 25
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 17
Президент Российской Федерации 1442 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 13
Администрация Смоленской области 19 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 9
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 9
Правительство Пермского края 15 9
Федеральное казначейство России 766 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 7
Администрация Красноярского края 25 6
Правительство Ставропольского края 23 6
Правительство Самарской области 48 6
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
Правительство Республики Коми 19 6
Правительство и губернатор Ростовской области 27 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Правительство Пензенской области 16 5
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 5
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Администрация Курской области 13 5
Правительство Орловской области 15 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 5
Правительство Воронежской области 12 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Правительство Саратовской области 17 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Администрация Псковской области 22 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 4
Правительство и губернатор Омской области 14 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 23
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии 2 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Безопасный город 347 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ЭОС Дело СЭД 625 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ЕПБ - Единый проездной билет 3 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров 4 1
АИС МРГП - Автоматизированная информационная система Мониторинг реализации Генерального плана развития города Москвы 1 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Архивный фонд РФ 11 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
ИС Социум 1 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГИС Кадры 89 1 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Apple Pay 385 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
Microsoft Word 348 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 19
Россия - Волгоградская область 400 17
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 14
Россия - Ставропольский край 462 11
Россия - Тюменская область 589 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 10
Россия - Ростовская область 864 9
Россия - Краснодарский край 918 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - Смоленская область 231 8
Россия - Рязанская область 315 8
Россия - Республика Алтай 687 8
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 8
Россия - Тамбовская область 324 7
Россия - Новгородская область 287 7
Россия - Сахалинская область 435 7
Россия - Орловская область 135 7
Россия - Республика Мордовия 390 7
Россия - Красноярский край 668 6
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Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 6
Россия - Калужская область 575 6
Россия - Республика Бурятия 285 6
Россия - Пензенская область 349 6
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 6
Россия - Кировск - Кировская область 305 6
Россия - Свердловская область 807 6
Россия - Новосибирская область 819 6
Россия - Республика Коми 418 5
Россия - Приморский край - Приморье 607 5
Россия - Омская область 385 5
Россия - Калининградская область 542 5
Россия - Курская область 341 5
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Информационное общество - Государственная программа 282 15
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НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 3
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Конституция Российской Федерации 29 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 2
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
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Образование в России 343 2
Коррупция 22 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Избирательный кодекс города Москвы 1 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Русский язык 1000 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Олимпиада НТИ - Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - всероссийская инженерная олимпиада 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
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