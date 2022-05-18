Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Wearable devices Fitness tracker Фитнес-трекер Фитнес-браслет Трекер активности Смарт-браслет
Публикаций - 100, упоминаний - 103
Wearable devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru