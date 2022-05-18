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Wearable devices Fitness tracker Фитнес-трекер Фитнес-браслет Трекер активности Смарт-браслет

Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет


18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 1
19.04.2022 В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов 2
21.02.2022 Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM 1
26.01.2022 В 2021 году умные часы в России обошли по популярности фитнес-трекеры 1
20.12.2021 Beeline Uzbekistan начал подключать абонентам цифровые карты eSIM 1
13.12.2021 Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM 1
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
24.09.2021 Госдума закупила китайских смартфонов на 4,3 миллиона 1
15.09.2021 Заклятый конкурент Xiaomi выпустил клон новых Apple Watch. Он стоит в 10 раз дешевле 1
02.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: российский рынок носимых устройств вырос в 1,5 раза в первом полугодии 2021 года 1
30.07.2021 «Связной»: по итогам 1 полугодия 2021 года в России продано фитнес-трекеров и умных часов на 22,5 млрд рублей 1
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 1
19.04.2021 Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
17.01.2021 Как фитнес-браслеты измеряют уровень стресса и насколько им можно доверять? 1
02.01.2021 Вместо обогревателя: лучшие гаджеты-грелки для холодной зимы 1
26.10.2020 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
13.10.2020 Как ваш фитнес-браслет определяет тип вашего занятия и ведет учет активности и калорий? 1
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
26.02.2020 Как выбрать хороший фитнес-браслет: советы ZOOM 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
25.07.2019 Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена 1
02.05.2019 Как AirPods: лучшие наушники без проводов 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 1
21.03.2019 Обзор платформы для работы Fellowes Lotus Sit-Stand Workstation 1
04.03.2019 Лучшие гаджеты для домашних животных: выбор ZOOM 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
07.02.2019 Лучшие фитнес-браслеты 2019 года: хиты продаж 1
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 2
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 1
30.08.2018 Гаджеты для спорта и здорового образа жизни 1
25.05.2018 Лучшие модели полностью беспроводных наушников. Выбор ZOOM 1
27.12.2017 InfoWatch представила дайджест главных утечек 2017 года 1
15.11.2017 В центре Москвы открылся флагманский Mi Store 1
08.11.2017 Обзор Apple Watch Series 3: самые функциональные смарт-часы в мире 1
23.10.2017 Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины 1

Публикаций - 100, упоминаний - 103

Wearable devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1095 32
Huawei 3222 23
Microsoft Corporation 22497 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Intel Corporation 11262 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
Redmond - Инновационные решения 88 2
CleverDATA - КлеверДата 55 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
HMD Global - Nokia 128 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 29
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 17
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 6
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 1
Data monetization - Монетизация данных 550 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 350 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 7
Honor SuperCharge 74 2
Google AOSP - Android Open Source Project 46 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 1
Samsung - Harman - JBL Link Portable 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Нидерланды 2197 3
Россия - СФО - Новосибирск 3269 3
Африка - Африканский регион 2928 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185461, в очереди разбора - 959411.
Создано именных указателей - 79401.
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