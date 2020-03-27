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VSAT
Very Small Aperture Terminal
Малая спутниковая земная станция
Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера
Публикаций - 37, упоминаний - 42
VSAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 1
|Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
|Пехтерев Сергей 41 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Медведев Дмитрий 1467 1
|Жилина Мария 7 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 40 2
|ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853188, в очереди разбора - 756379.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853188, в очереди разбора - 756379.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru