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VSAT
Very Small Aperture Terminal
Малая спутниковая земная станция
Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера



27.03.2020 Тысячи российских пользователей спутникового интернета остались без связи 2
27.06.2017 «Росэлектроника» разработала систему для подключения корабельного телекома к ТВ и интернету 1
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере 1
29.07.2015 Сколько государство потратит на ИКТ-проекты в Крыму. Суммы 1
21.07.2014 «Космическая связь» обеспечила услугами широкополосной спутниковой связи научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» 1
21.08.2013 «Радуга-Интернет» снижает цены на оборудование для двустороннего спутникового интернета, работающего в Ka-диапазоне 1
01.11.2012 AltegroSky подвел первые итоги работы с Ка-диапазоном 1
28.05.2012 ФГУП «Космическая связь»: почему отказывают спутники? 1
29.02.2012 Власти не станут брать дань с абонентов спутникового интернета 1
28.09.2011 «Истар» представил новую платформу спутникового ШПД и обновленное ПО для VSAT платформы UHP 1
08.08.2011 «Истар» предоставит VSAT-оборудование в аренду 1
27.04.2011 «РуСат» формирует новую платформу для управления сетью VSAT 1
07.10.2010 «Космическая связь» и «Примрыбснаб» будут использовать сеть VSAT-ГПКС для оказания услуг связи и вещания на морских судах 1
27.09.2010 VSAT-операторы «Сетьтелеком» и «Рэйс Телеком» объединяются под единым брендом AltegroSky 1
03.02.2010 Россия: объем VSAT-рынка в 2009 г. составил около 4,3 млрд руб. 2
03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh 1
02.07.2009 «Айпинэт» обеспечил VSAT-услугами сеть банкоматов «Уралсиб» 1
15.05.2009 Спутник «Интелсат 704» заменен на «Интелсат 702» 1
22.04.2009 Дмитрий Иванников: Мы наблюдаем новую волну интереса к телеком-аутсорсингу 1
22.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-терминалов для сети АЗС «ТНК Юг Менеджмент» 1
21.10.2008 «Айпинэт» выиграл тендер на поставку VSAT-оборудования для розничной сети «Виктория» 1
25.08.2008 «Николо-Сольбинский женский монастырь» подключили к интернету 1
22.08.2008 «Айпинэт» обеспечил «ТНК-Уват» дополнительными терминалами VSAT 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
23.06.2008 «Синтерра» удвоит космос 3
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы 1
12.02.2008 «РуСат» протестировал модем SkyWire для спутниковых сетей без центральной станции 1
11.01.2008 Рынок ИТ-услуг: за кем останутся ИТ-сервисы? 1
12.12.2007 Количество абонентских терминалов в сети «Айпинэт» превысило 1,7 тыс. 1
05.12.2007 «Исател» запустил новый телепорт в Бишкеке 1
15.08.2007 Все школы Урала получили доступ в интернет 1
27.02.2007 Спутниковая сеть "Айпинэт" выросла в 2,7 раза 1
16.02.2007 Глобальная Сеть накроет школы раньше срока 1
15.02.2007 Synterra подвела первые итоги работы по установке VSAT-станций для школ 1
26.07.2006 "Сахателеком" увеличит число наземных спутников станций VSAT в 2,5 раза 1
12.05.2006 Спутниковый интернет: количество переходит в качество 2

Публикаций - 37, упоминаний - 42

VSAT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 692 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 275 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 232 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 48 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 1
Orange France Télécom 149 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 554 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 319 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 233 1
4275 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 1
Eutelsat 71 1
PM Expert 104 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1733 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 446 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
Минцифры РФ - Департамент регулирования радиочастот и сетей связи 3 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1572 2
Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 42 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5277 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3993 1
3G - Стандарт мобильной связи 4017 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 479 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7977 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1908 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 783 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Пехтерев Сергей 41 1
Никифоров Николай 1127 1
Медведев Дмитрий 1467 1
Жилина Мария 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 63367 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16865 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6542 3
Европа 4317 2
Россия - Восточная Сибирь 201 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 259 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 283 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 431 2
Россия - СФО - Иркутская область 615 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 422 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 996 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1435 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8923 2
Россия - Сибирь 988 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4902 2
Япония 3510 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 767 1
Казахстан - Республика 2968 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 259 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1738 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 364 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 413 1
Россия - ЮФО - Севастополь 424 1
Россия - ЦФО - Костромская область 245 1
Россия - СФО - Республика Алтай 740 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 672 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 676 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 522 1
Россия - ЦФО - Калужская область 618 1
Франция - Французская Республика 2498 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 547 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 636 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 919 1
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Ближний Восток 1659 1
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ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 639 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 143 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853188, в очереди разбора - 756379.
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