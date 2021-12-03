Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LWIR
long-wave infrared cameras
ИК-камера
Тепловизор
Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне
Публикаций - 76, упоминаний - 85
LWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1331 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
|РЖД СЖД - Северная железная дорога 8 1
|ВРМ - Вагонреммаш 3 1
|ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|Neowin 42 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
|Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru