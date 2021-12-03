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LWIR
long-wave infrared cameras
ИК-камера
Тепловизор
Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне



03.12.2021 Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото 1
09.09.2021 Что именно видит сенсор камеры видеонаблюдения ночью 1
20.07.2021 XPG выпустила ультрабук Xenia 14 на базе процессоров Intel 11 поколения 1
15.06.2021 Как ИИ изменил видеонаблюдение и управление доступом: 5 ключевых тенденций 1
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 1
30.01.2021 Безопасна ли разблокировка по лицу в смартфонах лишь с одной фронтальной камерой? 1
19.01.2021 Насколько опасны ИК-термометры? 1
11.01.2021 Lenovo выпустила ноутбуки, в которых полноценная Windows 10 работает на ARM-процессорах 1
27.12.2020 Зачем нужен датчик глубины в смартфоне, кроме съемки портретов? 1
21.12.2020 Microsoft оставит все свои сервисы без паролей 1
15.12.2020 Вышел первый после 10-летнего перерыва ноутбук под маркой Nokia. Его собрали в алюминиево-магниевом корпусе 1
03.12.2020 Как тепловизионные технологии помогают остановить пандемию 1
03.12.2020 «Транстелеком» внедряет мониторинг и тепловизионный контроль в зданиях СЖД 1
27.11.2020 Первый в мире ноутбук с гибким экраном вышел в России по невероятно высокой цене. Видео 1
05.10.2020 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 1
30.09.2020 Lenovo выпустила первый в мире ноутбук c гибким экраном. Он в два раза дороже MacBook Pro 1
31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел 1
05.06.2020 «Швабе» запатентовал оптическую схему для светосильного инфракрасного объектива 1
28.05.2020 МТС запустила продажи оборудования для контроля состояния здоровья сотрудников 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
27.03.2020 Выпущены флагманские смартфоны Huawei с камерами лучше, чем у iPhone 11 Pro. Цены. Видео 1
11.02.2020 В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена 1
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 2
26.12.2019 Lenovo начала российские продажи ноутбуков ThinkPad L13 и L13 Yoga. Цены 1
06.09.2019 Lenovo представила новые компьютеры Yoga 1
27.08.2019 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке 2
19.07.2019 Dell представила в Москве новые клиентские решения 1
11.06.2019 Lenovo представила в России новые модели ноутбуков ThinkPad. Цены 1
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 1
07.06.2018 Топ-5 самых легких ноутбуков 1
10.04.2018 Dell привез в Россию дешевые безрамочные моноблоки и мощные ноутбуки. Цены 1
10.04.2018 Dell представила новое семейство моноблоков Inspiron, модификацию ноутбука XPS 15 и мониторы семейства S 1
25.10.2017 Lenovo представила в России мониторы Think Vision T24 v-10b и T22v-10. Цены 1
22.05.2017 HP представила новые премиальные ноутбуки на Каннском кинофестивале. Цены 1
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM 1
15.02.2017 Lenovo представила новые ультрабуки ThinkPad серии P с поддержкой VR 1
12.01.2017 HP показала «лучшие в мире» настольные и мобильные ПК 1
15.04.2015 Поиск сверхцивилизаций закончился неудачей 1
31.03.2015 Сверхцивилизации заселяют белые карлики? 1
28.02.2012 Новый "глаз" для снайпера: дальше, четче и надежнее 1

Публикаций - 76, упоминаний - 85

LWIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10803 14
Lenovo Group 2000 11
Nvidia Corp 3024 8
Microsoft Corporation 21014 7
AMD - Advanced Micro Devices 3499 4
Dell EMC 4472 4
HP Inc. 5104 3
Apple Inc - Эппл Рус 10124 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 2
Samsung - Harman Kardon 249 2
Google LLC 9440 2
Red Hat 1124 1
Huawei 2996 1
Acer Group 2183 1
Qualcomm Technologies 1557 1
HTC Corporation 1377 1
Fujitsu 1620 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 80 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 265 1
MSI - Micro-Star International 482 1
Adobe Systems 1332 1
Галактика - Корпорация 706 1
NEC 1695 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 167 1
КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 13 1
Xiaomi 985 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
IBM 8684 1
Oculus VR 54 1
Ланит Treolan - Треолан 102 1
Bang&Olufsen 122 1
Samsung Electronics 8953 1
Flipkart 13 1
Nokia Corporation 5235 1
Dell Technologies - Dell Computer 841 1
Yandex - Яндекс 4582 1
Amazon Inc - Amazon.com 2529 1
Meta - Facebook 4129 1
Dahua Technology 45 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога 8 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 90 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 1
USB Type-C - USB-C 1007 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2987 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9115 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1347 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6332 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3554 11
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 374 8
DDR - Double data rate 2086 8
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 7
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 973 5
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 169 5
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 531 4
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 219 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1539 4
ToF camera - Time-of-flight камера 61 3
Dolby Vision 104 3
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 3
Rapid Charge 17 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4905 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 2
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 41 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 373 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 457 2
Waves Maxxaudio 32 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 339 2
Gigabit Ethernet 823 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2183 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 516 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 122 2
ARM64 - Архитектура процессора 1234 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 977 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1409 2
Kensington lock 158 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 301 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 756 1
Microsoft Windows 10 10129 14
Microsoft Windows Hello 186 12
Intel Core - Семейство процессоров 1039 12
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 294 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 307 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 582 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 594 7
Nvidia GeForce GTX 341 5
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 134 5
Intel Core i - Cерия процессоров 375 5
Apple MacBook Pro 483 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 184 4
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 113 4
Microsoft Cortana 144 3
Lenovo Pen - серия стилусов 24 3
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 72 3
Dell InfinityEdge 20 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 370 3
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 88 3
Lenovo ThinkShutter 11 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 347 3
Intel Optane Memory 88 2
Intel Tiger Lake 41 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 524 2
Amazon Alexa 164 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 567 2
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 62 2
HP Envy - Серия ноутбуков 83 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 79 2
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 97 2
Dell CinemaSound 3 2
Dell XPS - Серия ноутбуков 90 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 410 2
LG Display 105 2
Dell CinemaStream - потоковое воспроизведение видео с меньшим временем задержки и улучшенным качеством изображения 4 2
Dell Inspiron AIO - серия моноблоков 2 2
Intel Project Athena 16 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1365 2
ASUS ExpertBook (AsusPro) - Серия ноутбуков 5 2
Microsoft Windows 7 1755 2
Титов Сергей 4 1
Козлов Михаил 167 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 3 1
Белоглинцев Александр 1 1
Комаровский Андрей 4 1
Антонов Артур 1 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 148 1
Боленков Андрей 1 1
Левкевич Михаил 58 1
Копин Роман 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34024 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 3
Япония 7899 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 2
Земля - планета Солнечной системы 6462 2
Луна 1156 2
Солнечная система 2007 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 1
Европа 7265 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 1
Северная Америка 2580 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 270 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 52 1
Россия - ДФО - Чукотка - Билибино 11 1
Россия - ДФО - Чукотка - Певек 8 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1047 1
США - Калифорния 3070 1
Россия - ДФО - Чукотка - Угольные Копи 6 1
Венера - планета Солнечной системы 253 1
Франция - Канны 110 1
Млечный путь - Наша Галактика 269 1
США - Калифорния - Пасадина 167 1
Австралия - Австралийский Союз 2657 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 39 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 150 1
Россия - ЦФО - Тульская область 927 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
Южная Корея - Республика 3255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 1
Польша - Республика 1459 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 199 1
Китай - Хубэй - Ухань 45 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 1
Малайзия 740 1
Китай - Шанхай 592 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 470 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 3
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
Neowin 42 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 1
Allied Market Research 17 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 187 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
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