Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DST
Digital Sky Technologies
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 100
DST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|DST Global 165 9
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 7
|HeadHunter Group - HH Group 336 5
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
|Дворкович Аркадий 169 3
|Шадаев Максут 384 2
|Кабанов Владимир 174 1
|Дуров Павел 216 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Таврин Иван 83 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Волож Аркадий 181 1
|Сандлер Аркадий 21 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|NYT - The New York Times 509 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru