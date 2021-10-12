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DST
Digital Sky Technologies


12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 2
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 1
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 1
26.09.2017 МТС вложит сотни миллионов в искусственный интеллект и чат-боты 1
25.03.2016 Вышла первая полноценная ICQ для Linux 1
16.03.2016 Mail.ru раскрывает исходный код ICQ 1
26.02.2016 Mail.ru Group продала HeadHunter на год позже и в 1,5 раза дешевле, чем хотела 1
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» 1
21.04.2014 Знаменитый сервис аренды жилья Airbnb привлек $500 млн 1
08.04.2013 Менеджеры DST запустили собственный стартап 1
25.09.2012 Основатель Mail.ru продал свою долю за $408 млн 1
21.03.2012 Юрий Мильнер запустит новый инвестфонд на $1 млрд 2
16.12.2011 Раскрыты данные о финансах и акционерах Facebook 1
26.10.2011 Глава Headhunter заработал $10 млн на акциях Mail.ru 1
21.10.2011 Mail.ru заработает на Groupon более $500 млн за 1,5 года 1
26.09.2011 Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская 1
25.07.2011 DST Global инвестирует $40 млн в интернет-сервис аренды квартир 1
29.06.2011 Марк Цукерберг стал богаче основателей Google 1
06.06.2011 Россияне вложили в Groupon $151 млн 1
03.06.2011 Юрий Мильнер вложился в стартап, адаптирующий сайты для планшетов 1
04.04.2011 Российские инвесторы вложили $500 млн в «китайский Amazon» 1
30.03.2011 Владельцы Mail.ru и ICQ вложились в крупнейший китайский онлайн-магазин 1
25.01.2011 В Рунете запустили сервис поиска невест и женихов 1
14.01.2011 Chatroulette зарабатывает $100 тыс. в месяц на извращенцах 1
22.11.2010 Google пыталась купить Twitter за $2,5 млрд 1
18.11.2010 Россияне хотят купить долю в Twitter 2
25.10.2010 Mail.ru Group оценила себя в $4,78-5,63 млрд 1
11.10.2010 Mail.ru Group проведет IPO до конца 2010 г. 1
16.09.2010 Фонд DST переименовали в Mail.ru Group 1
16.09.2010 «Яндекс» и ICQ прекратили сотрудничество 1
01.09.2010 Россияне избавились от польских "Одноклассников" 1
18.08.2010 Американцы купили российский магазин онлайн-скидок 1
14.07.2010 Россияне получили полный контроль над Mail.ru 2
13.07.2010 Фонд DST закрыл сделку по покупке ICQ 1
12.07.2010 Google готовится к запуску Google Games 1
22.06.2010 Дмитрий Медведев посетит офисы Apple, Google и Twitter в США 1
17.06.2010 AOL купила сеть Bebo за $850 млн, а продает за $10 млн 1

Публикаций - 75, упоминаний - 100

DST упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2484 23
Microsoft Corporation 11110 9
Rambler Group - Рамблер ГК 485 6
Mirabilis 15 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3766 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
SAP SE 3216 1
Google LLC 7158 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
AOL Inc 314 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Базальт СПО 206 1
Telegram Group 702 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
DST Global 165 9
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 7
HeadHunter Group - HH Group 336 5
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
Smart Reply - Функция "Умный ответ" для электронной почты 7 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 7
WhatsApp Messenger 654 6
Microsoft Windows 10 6652 5
Linux OS 4265 3
Apple macOS 927 3
ICQ 499 3
Microsoft Windows 7 1662 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Яндекс.Телемост 36 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 2
Microsoft Windows Server 2008 210 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Android 10751 1
Apple macOS X 903 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Skype 1472 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
Дворкович Аркадий 169 3
Шадаев Максут 384 2
Кабанов Владимир 174 1
Дуров Павел 216 1
Хинштейн Александр 50 1
Кравцов Сергей 39 1
Таврин Иван 83 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Волож Аркадий 181 1
Сандлер Аркадий 21 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 17
Германия - Федеративная Республика 3648 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Восточная Европа 1682 4
Украина 3374 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Япония 2792 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Индия - Республика 2175 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Казахстан - Республика 2637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Израиль 722 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Wikipedia - Википедия 277 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
NYT - The New York Times 509 1
CNews Analytics 1991 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Markets&Markets Research 78 1
eMarketer 77 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764621, в очереди разбора - 668308.
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