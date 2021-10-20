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Apache Tomcat
Веб-сервер и контейнер сервлетов


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP» 1
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО 1
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle 3
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat 1
23.12.2020 Haulmont представила СЭД «ТЕЗИС» 5.0 1
29.09.2020 90% ИТ-систем российских госструктур может взломать обычная кибершпана 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания 1
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы» 1
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
03.12.2019 VMware представила решения для внедрения встроенной безопасности 1
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 1
05.06.2019 Фирменный троян АНБ нападает на серверы и заставляет их добывать криминальную криптовалюту 1
11.02.2019 Фальшивые сайты Пенсионного фонда грабят пенсионеров 1
25.06.2018 «Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» 1
04.06.2018 Пенсионный фонд вложил 20 миллионов в развитие ПО для своих «Эльбрусов» 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
12.07.2017 Пенсионный фонд начал миграцию с IBM на «Эльбрусы» 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 1
27.04.2017 Росгвардия строит ИТ-систему учета оружия с использованием PostgreSQL 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
09.10.2015 «НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7 1
03.08.2015 Национальная электронная библиотека готова обрести законный статус 1
26.06.2015 «Рикор» предложил программно-аппаратное решение для хостинг-центров 1
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
21.05.2015 База уязвимостей RedCheck сопоставлена с банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России 1
23.04.2015 У «Почты России» появились первые законченные проекты на СПО 1
27.11.2014 «Корус Консалтинг» и Merlion представили комплексное решение на платформе IBM PowerLinux 1
25.09.2014 Росреестр ищет, чем заменить американское ПО 1
25.07.2014 Merlion помог «Корус Консалтингу» перенести СЭД ELLF на IBM PowerLinux 1
19.06.2014 «АйТи» открыла исходный код системы учета рабочего времени 1
04.04.2014 Судебные приставы разработали GosLinux. Готовится масштабное внедрение 1
28.10.2013 45% веб-ресурсов крупнейших российских компаний имеют критические уязвимости 1

Публикаций - 64, упоминаний - 67

Apache Tomcat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3554 8
Microsoft Corporation 11143 7
КАПС Интеграция 4 4
Лантана текнолоджи 4 4
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
Teradata 166 3
Инфосистемы Джет 675 3
Merlion - Мерлион 275 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Oracle Corporation 3360 2
OpenText 160 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
АйТи 752 1
Polymatica - Полиматика 41 1
Zscaler 12 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Tionix - Тионикс 48 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Базальт СПО 206 1
CompanyMedia 111 1
Wandera 3 1
Google LLC 7168 1
Nvidia Corp 2036 1
Атомприбор КПП - Конструкторско-производственное предприятие 1 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Docsvision - ДоксВижн 779 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Red Hat 668 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Cisco Systems 2054 1
Dell EMC 2418 1
SAP SE 3218 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
VMware 1829 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 5
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Счётная палата РФ 461 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Свердловской области 14 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
DDR - Double data rate 1075 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
Lightning 131 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 25 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Flash 479 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
Java - Язык программирования 1179 23
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 8
Microsoft SQL Server 798 7
Apache HTTP Server 223 6
Microsoft Windows 854 6
Microsoft Windows 10 6670 6
Linux OS 4272 6
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 5
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
SQL - Язык программирования 434 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
IBM DB2 150 4
IBM iSeries 5 4
Toshiba DT - серия HDD 5 3
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 3
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 3
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Infotecs - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 8 3
BellSoft LiberCat 8 3
Teradata Data Warehouse Appliance 6 2
Microsoft Excel 436 2
JavaScript - Язык программирования 633 2
Microsoft Edge - Браузер 990 2
Google Chrome - браузер 1118 2
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 2
Google Android 10751 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 127 2
Apple macOS 930 2
Dell Trusted Devices and Secureworks 2 1
VMware NSX Distributed IDS/IPS 2 1
Infotecs - Домен-КС2 1 1
IBM Cognos BI 143 1
VMware Carbon Black 21 1
Янкин Константин 7 3
Белокрылов Александр 20 3
Молодых Владимир 26 2
Шклярук Мария 14 2
Аксельрод Александр 40 1
Вислый Александр 12 1
Розинкова Татьяна 1 1
Розинков Павел 1 1
Арковой Игорь 1 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Френкель Лев 46 1
Зеленюк Александр 2 1
Ипатов Вадим 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Франция - Французская Республика 2139 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Европа 3781 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Обнинск 105 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральное законодательство 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 13 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2196 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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