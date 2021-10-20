Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Apache Tomcat
Веб-сервер и контейнер сервлетов
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Публикаций - 64, упоминаний - 67
Apache Tomcat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 11 1
|Янкин Константин 7 3
|Белокрылов Александр 20 3
|Молодых Владимир 26 2
|Шклярук Мария 14 2
|Аксельрод Александр 40 1
|Вислый Александр 12 1
|Розинкова Татьяна 1 1
|Розинков Павел 1 1
|Арковой Игорь 1 1
|Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
|Френкель Лев 46 1
|Зеленюк Александр 2 1
|Ипатов Вадим 80 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru