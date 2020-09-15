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Индексная книга (каталог) CNews*
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AdTech Контекстная интернет-реклама Контекстный таргетинг Релевантная реклама Геоконтекст Геотаргетинг, geo targeting


Геотаргетинг представляет собой онлайн-рекламу, в которой учитывается месторасположение целевой аудитории с учетом страны, области, региона и т. д. Суть geo targeting заключается в том, что если настроить, например, показы объявлений исключительно для жителей Рязани, Москвы и Твери, то они будут отображаться только в выбранных регионах. При этом, в ряде случаев возможно настраивать рекламу по конкретным точкам на карте с определенным радиусом до нескольких километров.

Геотаргетинг — механизм показа объявления, которое соответствует конкретному географическому расположению представителей целевой аудитории. Главная цель этого механизма заключается в увеличении эффективности и отклика на рекламное объявление путем «прицеливания» к нужной аудитории.

В основе механизма геотаргетинга лежит определение IP-адресов пользователей. Что и позволяет максимально точно фокусироваться на нужной аудитории, выделив из большого сегмента лишь заинтересованных людей.

 


15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг

себя в myTarget, теперь он доступен и всем рекламодателям "Вконтакте для бизнеса"». Чтобы настроить контекстный таргетинг, достаточно ввести список фраз, разделив их запятыми или переносом стро
08.10.2019 В myTarget появилось массовое редактирование списков контекстного таргетинга

Mail.ru Group объявила о том, что в рекламной платформе myTarget добавлена возможность массового редактирования списков контекстного таргетинга в интерфейсе личного кабинета. Теперь рекламодатели могут быстрее и проще редактировать контекстные фразы, а также выделять и удалять одновременно несколько неактуальных
18.06.2019 В myTarget появилась возможность редактировать списки контекстного таргетинга

менения пунктов списка контекстного таргетинга достаточно нажать кнопку «Добавить фразу» в разделе «Контекстный таргетинг» рекламного кабинета myTarget. В таблице можно оперативно редактировать
28.01.2019 Mail.Ru Group обновила настройки контекстного таргетинга для рекламодателей

еклама не будет показываться тем пользователям, которые ввели запрос со стоп-словами. До обновления контекстный таргетинг можно было настроить только при загрузке поисковых фраз в формате .csv.
09.04.2010 «Бегун» обновил формат рекламы «Гиперконтекст»

Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что усовершенствовал партнерскую программу «Гиперконтекст», расширив список форматов показа и улучшив алгоритм подбора объявлений. Теперь
04.07.2007 Рунет: контекстная реклама «подросла» на 145%

$210 млн общего оборота российской интернет-рекламы в 2006 году оборот контекстной рекламы составил $110 миллионов (на 145% больше показателей 2005 года). В этом же году впервые за всю историю Рунета контекстная реклама обогнала баннерную не только по темпам роста, но и по абсолютным значениям. Так, число заказчиков контекстной рекламы и заказанных ими рекламных кампаний увеличилось в 2006

19.03.2007 Рунет: контекстная реклама обошла медийную

В 2006 году на российском рынке интернет-рекламы контекстная реклама по объему впервые обошла медийную. Как полагают аналитики, причина этого в том, что в интернет пришли средние и небольшие компании, для которых контекст — один из главн
04.10.2006 Контекстная реклама: российское двоеборье

тролируют две компании – "Яндекс" (Yandex.ru, Mail.ru-поиск и др.) и "Бегун" (показывает рекламу на Rambler.ru, Aport.ru, Mail.ru, Afisha и др.). Механизм работы такого вида рекламы очень эффективен. Контекстная реклама — это показ рекламных блоков на различных площадках интернета (поисковые системы, каталоги, тематические сайты). Блоки привязаны к определенным ключевым словам и словосочета
04.07.2006 Рунет: контекстная реклама вытеснит баннерную?

 интернете: и контекстную, и баннерную. «По нашему опыту, на контекстную рекламу в среднем приходится 20–40% рекламного бюджета заказчика, — рассказывает для CNews г-н Малявкин, — ведь контекстная реклама — это своеобразное снятие „сливок“. К примеру, из всех людей, которые могли бы купить автомобиль, только небольшая часть сейчас занимается активным выбором и поиском. К

Публикаций - 179, упоминаний - 189

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7351 52
Google LLC 11785 49
VK - Mail.ru Group 3456 35
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VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 15
Meta Platforms - Facebook 4439 15
Microsoft Corporation 24632 14
Yahoo! 3697 10
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 7
iConText Group - Ай Контекст 32 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 4
Apple Inc 12106 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 4
Цифра ГК 2427 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 3
X Corp - Twitter 2846 3
МегаФон 8829 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
Ростелеком 9706 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 86 2
Lenovo Group 2294 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 2
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F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 2
Alibaba Group 422 2
AlterGeo - АльтерГео 28 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 2
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 2
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 2
AOL Inc 1593 2
Quintura Search 34 2
Alawar - Алавар 57 2
Softkey - Софткей 210 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 2
TRINET 9 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 10
AdWatch Isobar 44 6
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Publicis Groupe - Zenith Media - ZenithOptimedia 14 4
GroupM - Mindshare 28 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 805 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 3
Россети Ленэнерго 1701 3
eBay Inc 1619 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Текарт - Techart 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Евросеть 1404 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Lockheed Martin 756 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
Резонанс НПП 370 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
ЦИАН - CIAN 132 1
Кубанская библиотека 1 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
Uber 331 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 16 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 185 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 615 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Администрация Кемеровской области - органы государственной власти 20 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
UK Ofcom - Office of Communications 29 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 551 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1209 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 4
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 98
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 46
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2905 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 17
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Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 50
VK - Mail.Ru myTarget 145 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 11
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 9
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 5
Яндекс.Маркет 938 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 4
Microsoft Windows 15666 4
Google YouTube - Видеохостинг 2749 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 4
Google Android 14000 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5185 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 127 3
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Google AdSense 116 3
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 3
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1420 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
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Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3333 5
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Индия - Bharat 5447 4
Турция - Турецкая республика 2353 4
Европа Восточная 3075 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 3
Азия - Азиатский регион 5531 3
Америка Латинская 1813 3
США - Калифорния 4627 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 3
США - Нью-Йорк 3098 3
Африка - Африканский регион 3479 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Италия - Итальянская Республика 4354 2
Испания - Королевство 3709 2
Америка - Американский регион 2162 2
Ближний Восток 2944 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 2
Канада 4884 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Европа Западная 1482 2
Украина - Киев 1125 2
Нидерланды 3519 1
Швеция - Королевство 3620 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1546 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 36
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 13
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5524 9
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 8
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3109 7
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 6
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