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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Удмуртской Республики
Агентство информатизации и связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 47
Правительство Удмуртской Республики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
|Microsoft Corporation 11168 2
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Google LLC 7177 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|Национальные приоритеты АНО 5 1
|Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
|Четвернин Алексей 651 24
|Елистратов Николай 90 14
|Холодняков Юрий 15 13
|Прокошев Андрей 30 13
|Нечепоренко Юрий 25 13
|Клементьев Андрей 18 13
|Абызов Михаил 64 13
|Козырев Алексей 270 13
|Скляр Алексей 49 12
|Власов Сергей 76 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Абаев Даурен 12 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Крюков Сергей 26 11
|Звягина Наталья 64 11
|Салбиев Алан 30 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Ковнир Евгений 71 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 17 11
|Алексеев Владимир 16 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 12 11
|Торбин Сергей 11 11
|Лапин Тимур 11 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Веселов Илья 11 11
|Цариковский Федор 31 11
|Акимов Максим 167 11
|Носков Константин 202 11
|Левин Леонид 83 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Чамара Денис 57 11
|Попов Сергей 72 11
|Бойко Елена 151 11
|Иванов Алексей 76 11
|Раков Ярослав 48 11
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769794, в очереди разбора - 673478.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru