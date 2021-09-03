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Правительство Удмуртской Республики
Агентство информатизации и связи


03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 2
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
11.01.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2020 г. 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
03.05.2018 Банк «Восточный» открыл в Ижевске центр оказания услуг для бизнеса 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 3
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
01.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
04.07.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
09.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
24.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
16.07.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
29.05.2015 CNews приглашает на конференцию. «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 1
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
17.09.2014 МТС инвестирует в телеком-инфраструктуру Удмуртии более 757 млн руб. 1
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО 1

Публикаций - 43, упоминаний - 47

Правительство Удмуртской Республики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Microsoft Corporation 11168 2
Yandex - Яндекс 4103 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Google LLC 7177 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 24
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 19
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 17
Правительство РФ 2208 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 13
Правительство Москвы 653 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 12
Федеральное казначейство России 766 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Администрация Смоленской области 19 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Microsoft Office 365 769 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
ЕПБ - Единый проездной билет 3 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Четвернин Алексей 651 24
Елистратов Николай 90 14
Холодняков Юрий 15 13
Прокошев Андрей 30 13
Нечепоренко Юрий 25 13
Клементьев Андрей 18 13
Абызов Михаил 64 13
Козырев Алексей 270 13
Скляр Алексей 49 12
Власов Сергей 76 11
Герасимюк Максим 20 11
Абаев Даурен 12 11
Ляшенко Сергей 29 11
Стрельцов Андрей 53 11
Крюков Сергей 26 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 30 11
Петрушин Андрей 64 11
Рудзевич Мария 34 11
Ковнир Евгений 71 11
Опенышева Светлана 54 11
Палюх Юрий 15 11
Городилов Михаил 17 11
Алексеев Владимир 16 11
Ачкасов Павел 11 11
Распопин Николай 12 11
Торбин Сергей 11 11
Лапин Тимур 11 11
Меджитов Тимур 56 11
Веселов Илья 11 11
Цариковский Федор 31 11
Акимов Максим 167 11
Носков Константин 202 11
Левин Леонид 83 11
Матвеева Татьяна 83 11
Чамара Денис 57 11
Попов Сергей 72 11
Бойко Елена 151 11
Иванов Алексей 76 11
Раков Ярослав 48 11
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - Ростовская область 864 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 22
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Россия - Калужская область 575 12
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Россия - Тульская область 754 12
Казахстан - Республика 2650 12
Россия - Сахалинская область 435 11
Россия - Ульяновская область 354 11
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Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 11
Россия - Волгоградская область 400 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
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Россия - Архангельская область 347 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 3
Россия - Рязанская область 315 3
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Россия - Орловская область 135 2
Россия - Воронежская область 400 2
Россия - Псковская область 307 2
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Россия - Новосибирская область 819 2
Россия - Нижегородская область 745 2
Россия - Калининградская область 542 2
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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