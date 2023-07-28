Здравоохранение - Скорая медицинская помощь

ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни отделения, отказаться от классической модели «пациент к врачу» в пользу модели «врач к пациенту». И если 2 года назад в Склифе были очереди в коридорах, то сейчас коридоры пустые. Есть такой сериал «Скорая помощь» с Джорджем Клуни. Мы взяли за основу как раз такую модель. Пациент никуда не ходит – все диагностические процедуры, за исключением стационарных КТ и МРТ, «приезжают» к нему. Мы о