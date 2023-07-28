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Здравоохранение Скорая медицинская помощь

Здравоохранение - Скорая медицинская помощь


28.07.2023 МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи

сширении сети и установке нового телеком-оборудования в городе Ковров Владимирской области в районе станции скорой медицинской помощи. В результате средняя скорость мобильного интернета здесь д
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни

отделения, отказаться от классической модели «пациент к врачу» в пользу модели «врач к пациенту». И если 2 года назад в Склифе были очереди в коридорах, то сейчас коридоры пустые. Есть такой сериал «Скорая помощь» с Джорджем Клуни. Мы взяли за основу как раз такую модель. Пациент никуда не ходит – все диагностические процедуры, за исключением стационарных КТ и МРТ, «приезжают» к нему. Мы о
01.02.2017 «Мегафон» обеспечит «Скорую помощь» Владивостока M2M-телемедициной

язи и голосовые сервисы.В соответствии с условиями контракта, компания «Мегафон» предоставит КГБУЗ «Скорая медицинская помощь г. Владивостока» канал для доступа в глобальную сеть на скорости до
04.07.2016 Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072»

«Мегафон» подписал контракт на предоставление комплекса автоматизированных услуг связи частной медицинской службе «Скорая помощь 072». Теперь абоненты «Мегафона» смогут вызвать платную скорую помощь по короткому номеру 1303. В рамках контракта оператор также предоставил частной медслужбе тариф для бесплатно
14.12.2015 «Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл

«Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС МИС) «Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» и «Республиканской клинич
13.08.2014 «Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями

С 2008 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» работает в системе электронного документооборота «Дело». Начав с автоматизации процессов регистрации документов, учреждение сегодня использует СЭД для обмена

26.03.2014 «Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке

«Ростелеком» предоставил ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новотроицка Оренбургской области услуги сети передачи данных. В рамках реализации проекта до ведомства была организована ВОЛС (волоконно-оптическая линия связ
02.12.2011 Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС

объявили о реализации инновационного телекоммуникационного проекта, направленного на решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможность операт

Публикаций - 135, упоминаний - 149

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 16
МегаФон 8803 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
ICL ГК 381 6
Microsoft Corporation 24623 5
Lenovo Motorola 3501 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Корус Консалтинг ГК 1216 3
Intel Corporation 12197 3
ST - Системные технологии 65 3
8213 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Цифра ГК 2426 3
БАРС Груп 545 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
Telegram Group 1983 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
SAP SE 5276 2
Google LLC 11775 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
СП.АРМ 47 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Motorola Inc 1140 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Oracle Corporation 6687 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 2
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
Росатом - НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля - Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 29 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 35
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Россети Ленэнерго 1700 3
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 3
Почта России ПАО 2112 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
101Hotels.com 456 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 2
Валента Фарм - Valenta Pharm 16 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Екатеринбурггаз 4 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Volvo Cars 253 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Uber 330 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 10 1
Black & Decker 18 1
Metabo - Metabowerke GmbH - Метабо 5 1
Интерскол 11 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Евросеть 1404 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 111 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 21 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 20
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 19
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 19
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 18
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 15
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 10
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2849 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 17
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 10
Linux OS 9936 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 8
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 6
Microsoft Windows 15656 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
ЕМИАС Электронный рецепт 87 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 2
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 18 2
Ростелеком - Rostelecom_UUS 3 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 914 2
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 2
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 2
Apple iPad 3860 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
InterSystems Cache 132 2
InterSystems Ensemble 58 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
МТС Мобильные сотрудники 111 2
InterSystems HealthShare 26 2
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 2
Путин Владимир 3171 3
Чернышенко Дмитрий 565 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Ашенбреннер Инна 15 3
Ермолаев Артем 378 3
Осеевский Михаил 315 2
Акимов Владислав 3 2
Иванов Сергей 388 2
Семенов Александр 144 2
Кречетов Николай 25 2
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
Попов Алексей 336 2
Рейман Леонид 1049 2
Седов Аркадий 3 2
Струкалев Максим 5 2
Меньшов Кирилл 118 1
Голубев Василий 39 1
Скворцова Вероника 69 1
Левин Дмитрий 43 1
Мылицын Роман 110 1
Лисицкий Павел 1 1
Лебедев Алексей 23 1
Sims Arthur - Симс Артур 1 1
Тыров Илья 24 1
Clooney George - Клуни Джордж 3 1
Раков Ярослав 50 1
Чистяков Вячеслав 3 1
Тимашов Алексей 12 1
Куйвашев Евгений 21 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Гурко Александр 136 1
Никифоров Николай 1136 1
Левкевич Михаил 60 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
Мирошник Сергей 2 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Опенышева Светлана 64 1
Баев Андрей 9 1
Захаров Андрей 37 1
Андрианова Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 7
Европа 21767 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 5
Россия - ПФО - Саратовская область 726 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - ПФО - Самарская область 1307 4
Беларусь - Белоруссия 5637 4
Украина 7608 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Россия - УФО - Свердловская область 1491 4
Россия - УФО - Тюменская область 1141 4
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