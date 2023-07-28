Здравоохранение Скорая медицинская помощь
|28.07.2023
|
МТС разогнала мобильный интернет для Ковровской станции скорой помощи
сширении сети и установке нового телеком-оборудования в городе Ковров Владимирской области в районе станции скорой медицинской помощи. В результате средняя скорость мобильного интернета здесь д
|04.11.2019
|
ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни
отделения, отказаться от классической модели «пациент к врачу» в пользу модели «врач к пациенту». И если 2 года назад в Склифе были очереди в коридорах, то сейчас коридоры пустые. Есть такой сериал «Скорая помощь» с Джорджем Клуни. Мы взяли за основу как раз такую модель. Пациент никуда не ходит – все диагностические процедуры, за исключением стационарных КТ и МРТ, «приезжают» к нему. Мы о
|01.02.2017
|
«Мегафон» обеспечит «Скорую помощь» Владивостока M2M-телемедициной
язи и голосовые сервисы.В соответствии с условиями контракта, компания «Мегафон» предоставит КГБУЗ «Скорая медицинская помощь г. Владивостока» канал для доступа в глобальную сеть на скорости до
|04.07.2016
|
Сервисы «Мегафона» помогут частной медицинской службе «Скорая помощь 072»
«Мегафон» подписал контракт на предоставление комплекса автоматизированных услуг связи частной медицинской службе «Скорая помощь 072». Теперь абоненты «Мегафона» смогут вызвать платную скорую помощь по короткому номеру 1303. В рамках контракта оператор также предоставил частной медслужбе тариф для бесплатно
|14.12.2015
|
«Ростелеком» подключил к сервису «Станция скорой медицинской помощи» больницы Марий Эл
«Ростелеком» завершил в Марий Эл работы по подключению к программному сервису «Станция скорой медицинской помощи» (ССМП) информационной системы «Медицинская информационная система» (ИС МИС) «Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн» и «Республиканской клинич
|13.08.2014
|
«Станция скорой медицинской помощи» Тюменской области использует СЭД «Дело» для обмена документацией с удаленными подразделениями
С 2008 г. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» работает в системе электронного документооборота «Дело». Начав с автоматизации процессов регистрации документов, учреждение сегодня использует СЭД для обмена
|26.03.2014
|
«Ростелеком» модернизировал сеть станции скорой медицинской помощи в Новотроицке
«Ростелеком» предоставил ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Новотроицка Оренбургской области услуги сети передачи данных. В рамках реализации проекта до ведомства была организована ВОЛС (волоконно-оптическая линия связ
|02.12.2011
|
Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС
объявили о реализации инновационного телекоммуникационного проекта, направленного на решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможность операт
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Ашенбреннер Инна 15 3
|Ермолаев Артем 378 3
|Осеевский Михаил 315 2
|Акимов Владислав 3 2
|Иванов Сергей 388 2
|Семенов Александр 144 2
|Кречетов Николай 25 2
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
|Попов Алексей 336 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Седов Аркадий 3 2
|Струкалев Максим 5 2
|Меньшов Кирилл 118 1
|Голубев Василий 39 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Мылицын Роман 110 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Sims Arthur - Симс Артур 1 1
|Тыров Илья 24 1
|Clooney George - Клуни Джордж 3 1
|Раков Ярослав 50 1
|Чистяков Вячеслав 3 1
|Тимашов Алексей 12 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Гурко Александр 136 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 150 1
|Мирошник Сергей 2 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Опенышева Светлана 64 1
|Баев Андрей 9 1
|Захаров Андрей 37 1
|Андрианова Ирина 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.