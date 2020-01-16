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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации



16.01.2020 Конституцию России будут переписывать авторы «закона Яровой», закона о «суверенном Рунете» и Наталья Касперская 1
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
24.03.2014 Крест на американском «железе» и ПО: Что думают ИТ-компании и чиновники 1
03.12.2013 IBS провел аккредитацию Удостоверяющего центра электронной подписи Арбитражных судов РФ 1
25.10.2013 «ВКонтакте» победила студию «Союз» по делу о пиратской музыке 1
22.04.2013 Разгорелся бунт против основ Рунета 1
12.02.2013 «Аэрофлот» столкнулся с неожиданной проблемой из-за американского ПО 1
25.12.2012 Ведомства США мобилизируются 1
29.08.2012 «Аквариус» ждет расплата за задержку поставки ПК врачам 1
01.06.2012 Тендер по УЭК: подрядчики готовы доплачивать заказчику ради победы 1
16.11.2011 Высший арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко 1
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки 1
03.08.2011 Основатель «Право.ру» продает стартапы оптом 1
23.03.2011 Высший Арбитражный Суд продлил лицензии на Kaspersky Total Space Security 1
15.02.2011 «Синтерра» на основании тендеров, проведенных в конце 2010 г., заключила более 50 госконтрактов 1
23.12.2010 Правоохранительные органы устроили «маски-шоу» в «Ланите» 1
06.10.2010 АРОС поддерживает решение ВАС о незаконности требований судебных приставов о предоставлении персональной информации абонентов 1
19.03.2010 ВАС России заказывает модернизацию систем автоматизации судопроизводства 1
16.02.2010 «Ростелеком» предоставит услуги связи Высшему Арбитражному Суду РФ 1
29.05.2009 В Госдуме объединили инфоресурсы 1
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты 1
17.03.2009 IBS Borlas: новые решения Oracle задают темп 2
18.02.2009 Zaycev.net пригласили в суд 1
12.02.2009 Верховный суд: скачал песню - нарушил закон 1
11.12.2008 Арбитражные суды РФ управляют персоналом с помощью Oracle E-Business Suite 1
10.10.2008 ИКТ в госсекторе: приказано ускоряться 1
27.05.2008 Решение об увеличении уставного капитала «Комкора» признали легитимным 1
29.02.2008 Российская налоговая хочет денег от France Telecom 1
11.01.2008 Высший Арбитражный Суд РФ выбирает ИТ-подрядчика 1
26.09.2007 Россия: единый судебный портал заработает уже в феврале 1
04.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ развивает СЭД 1
03.09.2007 Высший Арбитражный Суд РФ внедряет АС делопроизводства 1
30.08.2007 13 сентября начнется III Всероссийский Форум «IT-госсектор – 2007» 1
22.08.2007 13 сентября откроется Форум «IT-госсектор – 2007» 1
03.08.2007 13 сентября откроется форум «IT-госсектор – 2007» 1
05.06.2007 Высший арбитраж отказал Telenor в удовлетворении заявления 1

Публикаций - 36, упоминаний - 37

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2900 1
LG Electronics 1998 1
InfoWatch - Инфовотч 729 1
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 1
IBM 3805 1
Синтерра - Synterra 657 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 234 1
Microsoft Corporation 12193 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 1
Армада 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 1
Нэклис-Банк 15 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 954 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1998 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1655 1
Президент Российской Федерации 1453 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 528 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 38 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 21 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 780 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1407 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 768 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3906 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 717 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Microsoft Windows 7 1665 1
Microsoft SharePoint 2007 63 1
Kaspersky Total Space Security 39 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Юрченко Евгений 75 1
Сафронов Роман 33 1
Медведев Дмитрий 1451 1
Ельцин Борис Николаевич 29 1
Мейер Август 6 1
Федоринов Сергей 23 1
Денисенко Олег 4 1
Хабриева Талия 1 1
Васинкевич Михаил 12 1
Шамсаил Саралиев 6 1
Крашенинников Павел 11 1
Яровая Ирина 63 1
Левин Леонид 83 1
Касперская Наталья 203 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Лугов Андрей 32 1
Путин Владимир 1865 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 630 2
Россия - СФО - Новосибирск 2099 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 2
Европа 4032 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 167 1
Россия - СФО - Республика Алтай 729 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 645 1
Россия - СФО - Омская область 402 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 773 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 661 1
Испания - Королевство 1344 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Украина 3679 1
Германия - Федеративная Республика 3936 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2186 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 1
Россия - Республика Ингушетия 192 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 287 1
Кипр - Республика 258 1
Россия - ЮФО - Севастополь 423 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 78 2
Конституция Российской Федерации 32 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1530 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 945 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 211 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 538 1
РИА Новости 669 1
Прайм - Агентство экономической информации 548 1
CNews Analytics 2039 1
РАН - Российская академия наук 343 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
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