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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
Публикаций - 36, упоминаний - 37
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 1
|Нэклис-Банк 15 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
|Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
|Microsoft Windows 7 1665 1
|Microsoft SharePoint 2007 63 1
|Kaspersky Total Space Security 39 1
|Костыгин Дмитрий 21 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Сафронов Роман 33 1
|Медведев Дмитрий 1451 1
|Ельцин Борис Николаевич 29 1
|Мейер Август 6 1
|Федоринов Сергей 23 1
|Денисенко Олег 4 1
|Хабриева Талия 1 1
|Васинкевич Михаил 12 1
|Шамсаил Саралиев 6 1
|Крашенинников Павел 11 1
|Яровая Ирина 63 1
|Левин Леонид 83 1
|Касперская Наталья 203 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|Лугов Андрей 32 1
|Путин Владимир 1865 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 538 1
|РИА Новости 669 1
|Прайм - Агентство экономической информации 548 1
|CNews Analytics 2039 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805386, в очереди разбора - 709057.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru