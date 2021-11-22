Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Veritas Technologies
Веритас Текнолоджис
Публикаций - 284, упоминаний - 448
Veritas Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru