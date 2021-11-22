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Veritas Technologies
Веритас Текнолоджис

Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис


22.11.2021 Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных
17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации
04.12.2020 Veritas назвала три главных аспекта управления данными в ЦОД. Видео.
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России
07.08.2020 Эксабайт данных APTARE™
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке
25.10.2019 Veritas приглашает на конференцию Vision Solution Day в Москве
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner
08.04.2019 Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare
19.10.2017 Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака
16.10.2017 Николай Починок: Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера
03.10.2017 Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных
11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд
28.01.2015 Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
01.06.2006 Symantec представила Data Center Foundation
31.05.2006 Годовой доход Symantec составил $4,14 млрд
21.04.2006 Symantec задолжал $1 млрд
25.01.2006 Гэри Блум покидает Symantec
05.07.2005 Symantec и Veritas завершили слияние
15.06.2005 Symantec и Veritas назначили дату слияния
12.05.2005 Veritas сообщила о результатах 1 квартала
19.01.2005 Veritas представила новое ПО для Windows-серверов
17.12.2004 Symantec поглотил Veritas, чтобы противостоять Microsoft
16.12.2004 Symantec заключила сделку о слиянии с Veritas Software
14.12.2004 Symantec купит Veritas за $13 млрд.
02.11.2004 Доходы Veritas в третьем квартале составили $497 млн.
02.11.2004 Veritas усовершенствовала выделение серверных ресурсов OpForce
08.10.2004 Veritas: более половины компаний не готовы к ИТ-авариям

Публикаций - 284, упоминаний - 448

Veritas Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8683 94
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 90
Microsoft Corporation 21003 86
Oracle Corporation 5809 81
Dell EMC 4470 48
Oracle - Sun Microsystems 2159 47
Intel Corporation 10792 46
Cisco Systems 4636 43
Softline - Софтлайн 1760 40
HP - Hewlett-Packard 3424 34
Micro Focus - Novell 844 32
Micro Focus - Borland 176 29
VMware 1970 26
HP Inc. 5103 25
Apple Inc - Эппл Рус 10112 20
Applied Materials 253 18
Verizon - WorldCom 416 18
CA Technologies - Computer Associates 329 17
NetApp - Network Appliance 600 17
Dell Technologies - Dell Computer 809 16
Крок 1556 16
SAP SE 4376 16
AMD - Advanced Micro Devices 3496 16
HDS - Hitachi Data Systems 392 15
i2 Technologies 95 14
Oracle - Siebel Systems 193 13
Инфосистемы Джет 840 13
Amazon Inc - Amazon.com 2525 12
Novellus Systems 77 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 11
Commvault 161 11
TI - Texas Instruments Incorporated 758 11
Yahoo! 3468 11
Check Point Software Technologies 683 10
KLA Corporation 72 10
Lenovo Motorola 3319 10
RealNetworks 295 10
Red Hat 1124 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 9
Brocade Communications Systems 197 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 37
Merrill Lynch 427 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) 158 9
eBay Inc 1560 9
Boeing 897 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 7
UBS AG 288 6
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 64 6
Coca-Cola Company 233 6
Citigroup 270 6
Enron - Enrongate 121 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 4
First Call 190 4
Rambus 231 4
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 3
Caterpillar 79 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 3
Expedia Group 131 3
Procter&Gamble - P&G 196 3
Meta Group 53 3
Ticketmaster 34 3
McDonald’s - Макдоналдс 179 3
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 3
Home Depot - сеть магазинов 55 3
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Index Ventures 46 2
Газпром нефть 399 2
РусВинил 4 2
Prudential Financial 52 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
UPS 92 2
Bessemer Venture Partners 38 2
Uber 274 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1164 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 2
Роснано 619 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 466 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1970 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 48
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 2
РФС - Российский футбольный союз 17 1
4CIO 15 1
Eclipse Foundation 24 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1460 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4046 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2222 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 5
OpenStack 358 5
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 79 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1094 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 918 4
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 65 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 444 4
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 321 4
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 4
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 283 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9107 3
BMC - Baseboard Management Controller 75 3
Kubernetes 357 3
Виртуализация 79 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 121 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1010 3
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 3
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 92 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 246 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 397 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 347 2
DevOps - Development и Operations 345 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 112 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 105 26
Linux OS 7195 16
Veritas Backup Exec Capacity 50 16
Microsoft Windows 10 10114 15
Microsoft Azure 1216 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 13
Softline Direct 42 13
Microsoft Exchange 993 13
Veritas Infoscale 10 9
Oracle PeopleSoft 368 9
AWS - Amazon Web Services 603 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 455 8
Microsoft SQL Server 1248 8
Microsoft Windows 2000 1043 8
Oracle StorageTek 61 8
Java - Язык программирования 2398 7
SAP Sybase 278 7
Microsoft Windows NT 707 7
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault 29 7
Microsoft Windows 1341 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 904 6
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 60 5
Cisco Webex 144 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 5
Google Cloud Platform - GCP 211 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 64 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform 4 4
SAP Ariba 271 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 585 4
IBM Tivoli 275 4
IBM DB2 311 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1448 4
IBM Informix СУБД 132 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 3
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 3
Infor ERP LN 173 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 266 3
Veritas Access 3 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 13
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Починок Николай 10 7
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 3
Минаев Игорь 3 2
Зинкевич Сергей 21 2
Сушко Андрей 6 2
Годунов Николай 5 2
Колесов Александр 20 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Bush George - Буш Джордж 296 2
Chambers John - Чемберс Джон 115 2
Корнеев Алексей 7 2
Бардинцев Игорь 9 2
Кузин Вадим 34 2
Краснов Михаил 76 2
Зубарев Максим 12 2
Папшев Андрей 4 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
Дубенсков Пётр 4 2
Грищенко Сергей 5 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Гулевич Руслан 6 2
Казем Алексей 3 2
Лиховайдо Василий 7 2
Fanizzi Marco - Фаници Марко 2 2
Михалев Евгений 42 2
Белоусов Олег 4 2
Ремизов Алексей 15 2
Львова Галина 4 2
Умнов Николай 8 2
Иванов Антон 44 1
Талдыкина Наталья 27 1
Чубайс Анатолий 193 1
Оганесян Ашот 70 1
Батай Илья 14 1
Белоусов Сергей 229 1
Largent William J. - Ларджент Уильям 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 61
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 33
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 12
Европа 7259 11
Ближний Восток 2489 11
Европа Восточная 2814 10
Украина 5527 9
Ирак - Республика 620 9
Беларусь - Белоруссия 3205 9
Африка - Африканский регион 2667 8
Турция - Турецкая республика 1478 7
Польша - Республика 1459 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 7
Казахстан - Республика 4133 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 6
США - Нью-Йорк 2587 6
Япония 7895 5
Индия - Республика 4080 5
Грузия 1032 4
Франция - Французская Республика 4927 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 4
США - Калифорния 3068 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 4
Израиль 1685 4
Канада 3056 4
Узбекистан - Республика 1252 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 3
США - Вашингтон - Сиэтл 386 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 3
Беларусь - Минск 533 3
Туркмения - Туркменистан 389 3
Америка 1188 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Армения - Республика 1045 2
Ирландия - Республика 799 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 987 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 11
ISDEX интернет-индекс 196 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2747 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 150 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 142 2
Вторая мировая война 478 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
ИТ-аналитика 38 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 412 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 77 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
Пиратство - Авторское право 262 1
Закон Мура - Moore's law 167 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 377 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 43
CBS MarketWatch 269 15
CNET - Издание 1557 14
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 12
Открытые системы ИД 108 7
Thomson Reuters - Рейтер 5680 4
Computer Weekly 368 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 3
FT - Financial Times 1067 3
Bloomberg 937 3
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 2
NYT - The New York Times 943 2
VNUNet.com 189 1
cw360 84 1
Scientific American 80 1
EWeek 176 1
InformationWeek 175 1
Fortune 156 1
Barron's 25 1
Yahoo Finance 99 1
PC Magazine - PCMag 72 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
Коммерсантъ - Издательский дом 790 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 1
WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
Forbes - Форбс 559 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Internet Stock Report 992 44
IDC - International Data Corporation 4524 32
Gartner 3187 22
S&P - Standard and Poor’s 449 13
Fortune Global 500 268 6
S&P 500 226 6
Conference Board 72 4
Juniper Research 419 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 3
Bear Stearns 77 2
Forrester Research 784 2
Fortune 100 86 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Fortune Global 100 49 2
Moody's Investors Service 64 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 2
Cybersecurity Ventures 7 1
Gartner Dataquest 329 1
Forbes Cloud 100 4 1
Ventana Research 7 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
Allied Market Research 15 1
Markets&Markets Research 89 1
Data Insight - Исследовательское агентство 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 176 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 286 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
Softool 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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